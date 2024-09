El desastre de Copilot+ de Microsoft en la PC Gaming solo es una razón más para comprar una Mac – aquí está lo que sucedió esta vez

Si esperabas poder jugar con un nuevo PC Copilot+ de Microsoft, tenemos malas noticias.

The Wall Street Journal ha realizado pruebas en más de 1.200 juegos utilizando estos nuevos PCs y ha encontrado resultados mixtos, que parecen depender de los chips Snapdragon-X dentro de las nuevas máquinas Copilot+. Durante años, Windows ha funcionado en chips x86 de Intel y AMD, pero Snapdragon funciona en ARM, una arquitectura diferente a x86. ARM es también lo que alimenta los chips de silicio de Apple, que se encuentran en todos los mejores iPhones, iPads y Macs que la compañía ofrece actualmente.

Si necesitas ejecutar una aplicación que solo pueda ejecutarse en un chip x86, tanto Apple como Microsoft ofrecen una capa de ‘traducción’ para sus sistemas operativos alimentados por ARM para hacer esto posible, respectivamente llamados Rosetta 2 y Prism. Estas herramientas permiten que aplicaciones como Adobe Photoshop y Zoom se ejecuten en máquinas como los PC Copilot+. Sin embargo, Apple ya ha ido un paso más allá al introducir su Game Porting ToolKit (GPTK) en 2022. Esto permite que una vasta biblioteca de juegos se ejecute en la Mac a través de una capa de traducción de Windows. Los entusiastas incluso han desarrollado aplicaciones como Whisky para permitir a los usuarios jugar sus juegos de Windows en Macs, y los resultados han sido impresionantes, con juegos como Metal Gear Solid V ejecutándose a toda velocidad en las Mac M1.

En cuanto a la capa Prism de Microsoft, sin embargo, los resultados son opuestos. En respuesta a los hallazgos del Journal, Microsoft comentó: “Estamos comprometidos a proporcionar una experiencia de juego de calidad. Los jugadores que deseen una experiencia de juego nativa de alto rendimiento pueden elegir un PC alternativo optimizado para juegos.”

Así que ahí lo tienen, si quieres una computadora alimentada por ARM que maneje bien los juegos, compra una MacBook.

Por qué Whisky sigue siendo una de mis mejores aplicaciones para Mac – opinión de iMore

(Crédito de la imagen: Future / iMore)

En 2023, descubrí Whisky y desde entonces, lo he estado usando para jugar juegos de mi biblioteca de Steam en mi MacBook Pro M1 Pro que antes no podía correr. Títulos como Resident Evil 3, Dark Souls y Tomb Raider Remastered pueden ser jugados en mi Mac gracias a Whisky.

Lo uso todas las semanas, y constantemente me sorprende que todo esto se haga traduciendo juegos de Windows para que se ejecuten en una Mac gracias al Game Porting ToolKit de Apple. Dicho esto, los rumores sugieren que un MacBook Pro M4 podría debutar en noviembre. No puedo evitar preguntarme cómo este nuevo chip manejará los juegos que he estado jugando a través de Whisky.

Para mí, Whisky destaca como una de las mejores aplicaciones para Mac que puedes usar en las computadoras de Apple, y resalta lo bien que la compañía garantiza la compatibilidad con aplicaciones y juegos que aún no pueden ejecutarse nativamente en sus plataformas.