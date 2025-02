El “Decano de Valoración” dice que las acciones de Nvidia podrían caer un 31%. Aquí está mi opinión contraria sobre por qué DeepSeek podría impulsarlas a nuevos máximos en su lugar.

Aswath Damodaran es un profesor destacado en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. En particular, Damodaran se especializa en valoración, habiendo escrito varios libros sobre el tema y a menudo publica sus modelos y pronósticos para el público. Con el paso de los años, Damodaran se ha hecho conocido como el “Decano de la Valoración” entre periodistas financieros y personalidades de los medios.

La semana pasada, Damodaran publicó un nuevo pronóstico sobre Nvidia (NASDAQ: NVDA), pronosticando una caída del 37% en el precio de las acciones desde los niveles actuales (al 5 de febrero).

A continuación, detallaré la lógica de Damodaran para explicar por qué está pronosticando una caída tan pronunciada. A partir de ahí, daré mi opinión sobre por qué no estoy completamente de acuerdo con su pronóstico bajista.

A estas alturas, es probable que estés familiarizado con el último tema de conversación sobre la inteligencia artificial, a saber, una startup china llamada DeepSeek. DeepSeek es la última empresa en surgir en el campo de la IA, afirmando que ha desarrollado aplicaciones innovadoras a una fracción del costo utilizado para construir modelos convencionales de OpenAI o Anthropic.

En su análisis, Damodaran afirma que DeepSeek ha “cambiado la historia de la inteligencia artificial” y creará un mercado de inteligencia artificial bifurcado, con un segmento de productos de baja calidad que está comoditizado y altamente competitivo, y un segmento de productos premium.

En la superficie, entiendo a qué se refiere Damodaran. Si (palabra clave “si”) DeepSeek ha construido una plataforma igual o superior a los modelos de IA existentes y lo ha hecho con una infraestructura menos costosa, la posición de Nvidia como rey del mundo de los chips parecería estar en peligro.

Para mí, la afirmación anterior sigue siendo más una teoría que otra cosa. Parece que cada hora, se publican más historias sobre DeepSeek, muchas de las cuales ahora afirman que la startup fue financiada con mucho más de los $6 millones iniciales que afirmaba. Si ese es el caso, entonces Nvidia tiene menos de qué preocuparse.

Pero en un mundo donde DeepSeek fue construido por mucho menos financiamiento en comparación con lo invertido en OpenAI y sus cohortes, aún no veo tal noción como algo malo para Nvidia. La razón se alinea realmente con el punto de Damodaran sobre la comoditización del chipware.

En este momento, es bien sabido que muchos de los mayores clientes de Nvidia incluyen a los gigantes de la nube como Microsoft, Alphabet y Amazon. Además, grandes gigantes tecnológicos como Meta Platforms y Tesla también son algunos de los mayores adoptantes de Nvidia. También se sabe que muchas de estas empresas están invirtiendo en gran medida en chipware interno y trabajando con proveedores de menor costo, como Advanced Micro Devices.

La razón detrás de estas inversiones no es que los chips de Nvidia estén fallando en cumplir las expectativas, sino que estas empresas buscan formas de diversificar sus propias plataformas y crear oportunidades de ahorro de costos en el proceso. A medida que más chips ingresen al mercado, estos productos se volverían de alguna manera comoditizados de todos modos. En mi opinión, DeepSeek no cambia la narrativa de que los chips se conviertan en un producto de hardware comoditizado en absoluto, más bien refuerza la idea.

El único aspecto en el que concederé que parece un poco borroso en este momento es la trayectoria de crecimiento de Nvidia. Creo que la llegada de DeepSeek está haciendo que los inversores consideren la idea incómoda (pero probable) de que el crecimiento de Nvidia podría comenzar a desacelerarse a un ritmo significativo en algún momento.

Si bien tales preocupaciones son legítimas, las grandes tecnológicas todavía parecen estar primero en la fila en la puerta de Nvidia por ahora. Comentarios recientes del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, así como comentarios del liderazgo de Microsoft indican que la inversión en infraestructura de IA continuará en el futuro previsible.

Es difícil determinar con precisión cuánto de ese gasto se destinará a Nvidia, pero tengo mucha confianza en que el principal fabricante de chips seguirá siendo central para las principales empresas de IA del mundo en el futuro.

Lo irónico es que incluso mientras los mayores clientes de Nvidia han declarado públicamente que sus presupuestos de gasto de capital (capex) siguen siendo sólidos, las acciones siguen cayendo.

Honestamente, no me sorprendería si las acciones de Nvidia continúan experimentando caídas hasta que la empresa informe ganancias el 26 de febrero. Para entonces, creo que los inversores y analistas tendrán suficientes detalles que podrían señalar cómo se verá el gasto en IA en ambos horizontes cercanos y a largo plazo.

Mi opinión contraria es que durante la llamada del cuarto trimestre de Nvidia, el liderazgo de la empresa enfatizará un punto por encima de todo: la demanda de sus chips, incluidas las arquitecturas más recientes y caras, sigue siendo sólida y debería seguir así durante algún tiempo.

Como tal, no me sorprendería ver que las acciones de Nvidia comiencen a dar la vuelta de manera épica. Por ahora, veo las caídas en las acciones de Nvidia como oportunidades de compra increíbles y creo que las acciones subirán mucho más desde donde están hoy.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms Mark Zuckerberg, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro del consejo de administración de The Motley Fool. Adam Spatacco tiene posiciones en Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y Tesla. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y Tesla. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 por $395 en Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 por $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

El “Decano de la Valoración” dice que las acciones de Nvidia podrían caer un 31%. Aquí está mi opinión contraria sobre por qué DeepSeek podría impulsarlas hacia nuevos máximos, en lugar de lo contrario. fue originalmente publicado por The Motley Fool