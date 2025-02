El daño catastrófico de Trump va mucho más allá de los aranceles.

“

“Una república, si puedes mantenerla”, dijo Benjamin Franklin sobre la constitución recién creada de los Estados Unidos de América. Puede sonar una locura para un boletín comercial decir esto con una guerra comercial global a punto de comenzar, pero los aranceles inminentes ni siquiera son lo principal. Lo principal es la corrupción del estado de EE. UU. por parte de un presidente y sus secuaces. Los aranceles son extremadamente ilógicos y enormemente destructivos. Pero incluso si se pospusieran —mantente atento al Registro Federal hoy para confirmar que llegarán mañana— esta es una administración dispuesta a deshacer las normas de la democracia y la ley para usar el poder económico de EE. UU. para llevar a cabo campañas vengativas contra enemigos reales e imaginarios, extranjeros y domésticos. Hay cosas mucho peores que los aranceles, y temo que estamos viéndolas.

Hoy subrayaré el profundo problema sistémico y analizaré qué podría interponerse en el camino de la política comercial de Trump: los tribunales, los mercados financieros, el Congreso, los demócratas, otros países, la economía y la opinión pública. SPOILER: no los demócratas. Charted Waters habla sobre los precios del oro. La semana pasada, antes de que se anunciaran los aranceles, entrevisté a la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, para el podcast Economics Show. Escucha aquí o lee la transcripción aquí.

No importa la lógica, siente la ira

Ya sea que los aranceles entren en vigor mañana o no, realmente espero (aunque probablemente en vano) no volver a escuchar intentos de racionalizar la política comercial de Trump según alguna lógica, incluso una lógica dirigida a un fin perverso. Algunos se sintieron tranquilizados por la orden que emitió el primer día de su presidencia, anunciando una consulta con las agencias gubernamentales y fijando un plazo para abril. Pero luego pisoteó este proceso y todas las voces de precaución en la administración. Al día siguiente de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dejara saber que estaba presionando por un gradualismo, Trump anunció que se impondrían impuestos a las importaciones de los tres mayores socios comerciales de EE. UU en cuatro días.

En publicaciones en Truth Social, Trump mencionó los déficits, las drogas y el crimen como razones para imponer aranceles. Como ha sido exhaustivamente señalado —Paul Krugman tiene toda la razón aquí— en el caso de Canadá en particular esto no tiene sentido en absoluto. Canadá tiene uno de los superávits comerciales más pequeños con EE. UU. de cualquier socio comercial importante, y solo tiene un superávit en absoluto porque EE. UU. quiere su petróleo. Muy poco del fentanilo que ingresa en EE. UU. proviene de la frontera canadiense.

Bien, ¿entonces es solo una amenaza de negociación y quiere algo de Canadá y México? No. Trump lo dijo él mismo el viernes. “No es una herramienta de negociación”, dijo. “Es puro económico.” Quiere desatar su ira y eso es todo. No hay lógica aquí. Hay ira y venganza, pero no hay lógica.

Mientras tanto, Elon Musk, el principal secuaz de Trump, alguien que no tiene autoridad oficial, ha tomado el control del sistema de pagos federales y planea usarlo para imponer políticas a su antojo. Durante el fin de semana, estaba amenazando con detener los pagos a una organización de caridad luterana que administra cuidado de crianza y ayuda a los jubilados, porque también tiene programas para inmigrantes.

Ahora, controlar el sistema de pagos públicos no significa controlar el dólar. Pero es increíblemente inquietante que una función clave del Tesoro pueda ser tomada con tanta facilidad. Y algún error en las finanzas públicas que afecte la gestión de la deuda podría ser catastrófico.

Tengo suficiente edad para recordar cuando Bessent era una voz de razón y el representante de Wall Street que frenaría los excesos más salvajes de la multitud de Maga. Se ha demostrado impotente para detener no solo los aranceles, sino también la penetración de una parte de la fontanería federal que ni siquiera se había considerado que podría ser politizada. La Reserva Federal controla la política monetaria, pero el Tesoro controla la política del dólar y la gestión de la deuda. ¿Cuál es la probabilidad de que Bessent logre detener cualquier otra cosa que Trump o Musk quieran?

Los aranceles son terribles en sí mismos, pero mucho peor por ser emblemas del poder casi desenfrenado del presidente. Trump aún podría detenerlos o revertirlos esta semana si obtiene algo que pueda presentar como una victoria. Pero la amenaza para la economía global y de hecho la república de Franklin no desaparecerá.

¿Quién va a detenerlo?

Bien, los aranceles de Trump son destructivos y violan la ley internacional de la misma manera que los toros enojados rompen la loza. Pero, ¿quién puede detenerlo? Claramente no le importa la ley por sí misma. Y “los convenios sin la espada son simplemente palabras, sin la fuerza para asegurar a un hombre en absoluto”, como lo expresó el filósofo Thomas Hobbes. Probablemente ninguna institución por sí sola lo detendrá. Pero tal vez algunas en combinación podrían funcionar.

Los tribunales

Calificación: Poco probable

Hay dos rutas principales posibles aquí: un fallo en el Tribunal de Comercio Internacional (CIT) que los aranceles son impropios, o una orden judicial contra ellos en un tribunal de distrito federal. Ambos son apuestas arriesgadas, y si al principio funcionan, probablemente serán anulados.

Trump está utilizando la Ley de Poderes Económicos en Emergencia Internacional (IEEPA) como justificación legal para los aranceles, el sucesor de la Ley de Negociación con el Enemigo (TWEA) que Richard Nixon utilizó para su recargo general del 10 por ciento en 1971.

Coincidentemente, la IEEPA fue redactada para circunscribir los amplios poderes otorgados al presidente en la TWEA. Pero el CIT todavía da mucha deferencia al presidente para lidiar con emergencias auto-declaradas en lugar de examinar su razonamiento por lógica o juzgarlo contra la realidad. Lawrence Friedman de la firma de abogados Barnes Richardson en Chicago, quien frecuentemente litiga en el CIT, dice: “Incluso si el Presidente dijera que los aranceles de la IEEPA eran sobre el fentanilo y realmente parecía que era una decisión sobre economía, el tribunal no se metería en eso”.

Incluso en un caso anterior que involucraba un arancel de la Sección 301 —que, como una acción iniciada por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, se supone que está sujeta a mayor escrutinio que una controlada directamente por el presidente, como la IEEPA—, Friedman dice que el tribunal “no entró en los tweets del Presidente sobre lo que dijo que estaba haciendo versus lo que realmente estaba haciendo”.

Una empresa afectada que afirme que los aranceles le infligen un “daño irreparable” podría buscar una orden judicial en un tribunal de distrito federal para que se suspendan. Pero incluso un tribunal federal comprensivo consideraría un gran salto intervenir en una decisión presidencial.

En cualquier caso, ambas rutas verían el caso apelado a la Corte Suprema, y es muy difícil ver a esta corte en particular decidir tomar el caso y luego fallar en contra de Trump.

El Congreso

Calificación: Muy improbable

Hubo varios murmullos en el Capitolio durante el primer mandato de Trump sobre ejercer restricciones del Congreso sobre el presidente en materia de comercio. Para un acuerdo de comercio formal que requiera la aprobación del Congreso, los legisladores harán intervenciones sustantivas como lo hicieron en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para crear el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Pero en términos de intentar limitar los poderes ejecutivos presidenciales sobre el comercio, aquellos murmullos del primer mandato no tuvieron impacto. El principal murmullo (el senador republicano Pat Toomey de Pensilvania) se ha retirado. El Congreso es más sumiso que nunca y apenas está planteando quejas sobre los intentos de la administración de arrogarse enormes cantidades de su poder. El líder republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dice que los aranceles de Trump están justificados, incluso aunque afirmó una semana atrás que no sucederían.

Los demócratas

Calificación: Nada

Los demócratas se preguntan qué diablos hacer y ocasionalmente publican sobre los precios de los tomates. Sinceramente.

La comunidad empresarial

Calificación: Poco probable

Dar advertencias sinceras en esta etapa parece bastante débil. La industria tecnológica claramente ha estado a favor de Trump, pero los grupos empresariales tradicionales han ofrecido prácticamente ninguna resistencia a su campaña o sus políticas. Desde que Trump comenzó su carrera en la vida pública hace una década, muchos ejecutivos parecen haber salivado por recortes de impuestos y desregulación e ignoraron la amenaza arancelaria. El negocio tradicional no representa una amenaza creíble para él en el cargo y él no necesita ser reelegido de todos modos.

Los mercados financieros y la economía

Calificación: Posible

Ahora estás hablando. Siempre he sido un poco escéptico sobre la idea de que la política comercial de Trump está guiada con precisión por los movimientos a corto plazo en los mercados financieros, aunque por supuesto él está generalmente feliz de atribuirse el mérito cuando los precios de las acciones suben. Sus retrocesos en la agresión comercial en su primer mandato —el acuerdo de “fase 1” con China y el pacto de soja y gas natural licuado con la UE— fueron impulsados por su deseo de ser un negociador en lugar de lo que los mercados le decían.

Pero si hay una caída seria en el mercado de valores o bonos, o un aumento desestabilizador en el dólar, es probable que haya algún retroceso. Hasta el momento del envío de Trade Secrets, sin embargo, no parece haber una venta masiva. No estoy convencido de que una caída del 1,5 por ciento en los futuros del S&P y un aumento de menos del 1 por ciento en el dólar ponderado por el comercio ni remotamente vayan a desviar a Trump de su curso.

De hecho, un punto de crisis más probable es la economía real. Canadá y México están haciendo sus cosas de represalia. Junto con un discurso patriótico espléndidamente inspirador del Primer Ministro Justin Trudeau, Canadá publicó una lista de aranceles sobre las importaciones de EE. UU. durante el fin de semana. Ignorar la propiedad intelectual es otra opción, al igual que ir tras Musk poniendo aranceles a Tesla: la represalia dirigida a legisladores estadounidenses específicos, como lo hace la lista canadiense, se enfrenta a los problemas sobre la falta de columna vertebral del Congreso mencionada anteriormente.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dice que anunciará sus medidas más tarde hoy, y los dos líderes se comunicaron entre sí durante el fin de semana para dar una sensación de solidaridad. China tiene todo tipo de cosas que puede hacer. Canadá y China también han dicho que presentarán casos en la OMC, lo que no cambiará la opinión de Trump pero al menos tranquilizará a otros países de que no tienen la intención de violar el derecho internacional solo porque EE. UU. lo haga. Colaboren tanto como sea posible, presenten un frente unido. Todo es bueno hasta donde llega.

Pero es importante reconocer que sean lo que sean los socios comerciales, son los propios aranceles de Trump los que infligirán el daño más obvio a la economía de EE. UU. a corto plazo. EE. UU. importa muchas insumos industriales de Canadá, exactamente el tipo de cosas que dañas a tu propia industria, y en el caso del petróleo y el gas impactará directamente a los consumidores.

El favorito de Trade Secrets, Doug Irwin, la mayor autoridad mundial en aranceles comerciales de EE. UU., publicó ayer que su proveedor de energía ya había anunciado que el precio del propano aumentará. (Si enfureces a Doug por los aranceles, estás en problemas). Canadá agregando sus propios impuestos a la exportación o restricciones a la reducida tarifa del 10 por ciento que Trump está poniendo en su petróleo podría ser un movimiento muy poderoso, aunque ya se ha propuesto y enfrenta una previsible oposición interna. Bloqueos a las exportaciones de electricidad, lo mismo.

Otro punto de crisis a corto plazo es si los impuestos a las importaciones mexicanas y canadienses causan que la industria automotriz norteamericana se paralice, como advierten sus ejecutivos que podría suceder para fin de semana. Esto es demasiado plausible, especialmente si los aranceles no contienen disposiciones para permitir que los automóviles y piezas se trasladen de un lado a otro a través de la frontera durante la construcción. Fábricas cerradas y envíos de autos a medio construir acumulándose en almacenamiento serán unas malas perspectivas.

Al final de su primer mandato, esas áreas supuestamente protegidas por los aranceles de Trump, pero que en realidad también se ven afectadas por ellos, se inclinaron hacia él en las elecciones de 2020. Los votantes probablemente no hicieron la conexión entre los aranceles y sus dificultades económicas y en su lugar tenían una vaga sensación de que Trump estaba luchando por ellos. Pero la conexión esta vez entre sus aranceles y un golpe real e inmediato a la producción de automóviles o un aumento en los precios del petróleo y el gas será mucho más obvia.

Aguas cartografiadas

Los precios del oro no reflejan de manera confiable nada, pero para agregar a la atmósfera general de irrealidad alcanzaron un récord histórico en términos nominales a finales de la semana pasada.

Enlaces comerciales

La UE ha dicho que responderá firmemente si Trump golpea sus exportaciones con aranceles, aunque una de las mejores cosas que podría hacer es anunciar que está avanzando con la ratificación del acuerdo comercial con Mercosur.

Trump aparentemente está menos enojado con Gran Bretaña que con todos los demás, y el Reino Unido parece acechar en segundo plano y esperar no ser golpeado.

Alphaville de FT hace un espléndido trabajo señalando cómo los analistas de Wall Street fueron demasiado optimistas sobre los aranceles de Trump.

Nikkei Asia sobre los vínculos de Elon Musk con China.

El comité editorial de FT no favorece los aranceles.

