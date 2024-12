El culto a Merkel fue el liberalismo en su peor momento

“

En el futuro, tal vez durante uno de sus paseos por los países bálticos, Angela Merkel reflexione sobre el hecho de que llamar a su memorias “Libertad”, mientras Ucrania lucha por eso mismo contra una Rusia a la que ella tanto ayudó, no fue de buen gusto. Pero seamos justos. Las 700 páginas después del título son aún peores. En un libro de autoconmiseración incansable, la gente siempre está subestimando a la autora. Se supone que debes concluir que ella les demostró lo contrario. Pero al final te preguntas si tenían algo de razón.

Merkel, un caso único para límites de mandatos constitucionales, tiene derecho a cuidar de sí misma. “Fui la líder europea más perjudicial desde 1945″, nunca iba a ser el tema central de su libro. Para su crédito, ni siquiera utiliza su mejor excusa: que un canciller alemán genérico de la época habría hecho las mismas cosas, en energía, en defensa, si no en asilo, por ser ese el consenso nacional de entonces.

Las personas que más me interesa escuchar son sus seguidores. ¿Por qué los liberales occidentales se enamoraron de Merkel? ¿Por ser mujer? No, no les gustaba Margaret Thatcher, y desconfían de Giorgia Meloni. ¿Por ser de izquierda? No, su partido es de centro-derecha, aunque la relación entre la política alemana y la anglófona no sea tan clara. ¿Porque acogió a un millón de refugiados? Fue aclamada como la “Reina de Europa” mucho antes de eso.

Al final, la veneración hacia Merkel tenía muy poco fundamento. Solo un vago sentido de que era una buena persona y, crucialmente, que los conservadores no la apreciaban. Superficial y tribal: el culto a Merkel era el liberalismo moderno en su peor expresión.

Ella misma no ha aprendido lecciones de esa época. Pero sus antiguos admiradores todavía podrían, con algo de orientación. Así que aquí va.

Lección uno. Los científicos no son necesariamente “mejores”. La idea sobre Merkel era que mientras Gran Bretaña era gobernada por graduados en humanidades hábiles, aquí teníamos una física-química que traía rigor empírico al gobierno. Bueno, no fueron los elocuentes oxonianos quienes mostraron una aversión casi teológica a la energía nuclear. Aunque Merkel tenía sed de detalles, también tenía la contraparte: no veía el cuadro completo y no tenía sentido de la conexión entre las cosas. Ya sea que una nación esté siendo mal gestionada (como Gran Bretaña en años recientes) o bien (como Gran Bretaña en épocas anteriores), lo más probable es que haya generalistas a cargo. La inclinacel académica de la élite a los 18 años no puede ser un factor explicativo de mucho. Deja de preocuparte por el título en Filosofía, Política y Economía.

Lección dos. Que una persona carezca de carisma externo no significa que tenga profundidades internas. (Llamemos a esto la Falacia de Gordon Brown). Lo más probable es que haya menos en ellos de lo que parece. Se decía que Merkel encarnaba un estilo de liderazgo “post-heroico”. Se decía que detrás de esa apariencia tranquila y ese gesto de mano en forma de rombo se escondía una gran mente estratégica. Sí, no. Ella era una esfinge sin secreto. Es un tipo de persona que recurrente no solo en la historia, sino en lugares de trabajo en todas partes, siempre teniendo sabiduría y gran talento adjudicados a ella.

La famosa imagen de Merkel aparentemente enfrentando a Trump en la cumbre del G7 en 2018 © Getty Images

La última lección? Es la que tiene menos probabilidades de ser escuchada, me temo. Las personas malas pueden tener buen juicio, y viceversa. Un tema debería abordarse por sus propios términos, no en función de quién está de qué lado. Donald Trump tenía razón cuando decía que el gasto europeo en defensa era, con honrosas excepciones, vergonzoso. Tenía razón cuando decía que la dependencia energética alemana ayudaría a “poderes extranjeros expansionistas”. Y a pesar de la constante sugerencia en el libro de Merkel, nada de esto es retrospectivo. Es solo visión.

Para tener una idea de la superficialidad tribal que puede afectar a personas inteligentes, recuerda que los británicos que odiaban la “austeridad” juraban por esta halcón fiscal. La tensión ni siquiera les molestaba, no estoy seguro de que se les ocurriera en primer lugar. Lo importante era que Merkel, de alguna manera inefable, parecía estar en el equipo correcto. A partir de ahí, el resto se podía rellenar. ¿Sus políticas? ¿Su historial de juicio? Qué aburrido.

Nada capturó la manía por Merkel como el meme de ella en una cumbre del G7, literalmente desafiando a Trump, que está sentado con los brazos cruzados. Tan pronto como se publicó la foto, su mensaje era inconfundible: la adulta exasperada y el niño caprichoso. Ninguna imagen ha envejecido peor que ésta desde el retrato de Dorian Gray.

