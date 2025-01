El surfista implicado en el ataque de tiburón blanco del jueves en Australia del Sur ha sido identificado como Lance Appleby, de 28 años, residente de la zona y miembro de una respetada familia de surfistas locales.

El jueves por la tarde, Appleby estaba surfeando en Granites Beach, al suroeste de Streaky Bay en la península de Eyre en Australia del Sur cuando testigos lo vieron atacado por un tiburón. Tras el ataque, las autoridades emitieron una búsqueda de Appleby por tierra, aire y mar. Hasta el viernes, aún no lo han encontrado.

Horas antes del ataque, el pescador local y amigo de la familia Appleby, Jeff Schmucker, avistó un tiburón blanco en el mismo lugar y emitió esta advertencia a través de las redes sociales: “Cuidado a todos los surfistas en Granites hoy. Hay un gran tiburón blanco muy agresivo muy cerca de Granites/Indicators.”

Y después del ataque, en medio de la búsqueda de Appleby, Schmucker le dijo a la Australian Associated Press que “no tiene sentido buscar algo ahí afuera. El cuerpo de Lance está dentro del tiburón y el tiburón probablemente no está muy lejos. Si quieren hacer algo al respecto, deberían hacerlo ahora. La pesca tiene el poder de dar una orden de destrucción, pero el gobierno no tiene las pelotas.”

Los tiburones blancos son una especie protegida en Australia del Sur con una multa de hasta $20,000.

En octubre de 2023, otro surfista fue atacado y muerto mientras surfeaba en Granites Beach. Tod Gendle, de 55 años, fue identificado como la víctima de un ataque de un tiburón blanco de 13 pies. En ese caso, solo se recuperaron la tabla de surf de Gendle y una parte de su traje de neopreno por los equipos de búsqueda y rescate.

En cuanto a Appleby, era carpintero, surfista y futbolista. Schmukcker agregó que era “un buen chico deportivo de una gran familia y tenía un gran corazón…definitivamente querido por todos sus amigos.”

Nuestras más profundas condolencias van a la familia Appleby y a todos los afectados por esta tragedia.

