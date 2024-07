El creador de For All Mankind revela planes para la serie derivada de Apple TV+, Star City.

La Comic-Con de San Diego está ocurriendo en este momento, y los fanáticos de Apple TV+ están esperando con ansias el anuncio de la fecha de estreno de la temporada 2 de Silo para mañana. Sin embargo, en la conferencia, otro proyecto de TV+ muy esperado acaba de recibir nuevos detalles. Ronald D. Moore, creador de For All Mankind, ha revelado planes para el próximo spin-off de la serie: Star City.

Steve Weintraub de Collider se encontró con Moore durante la Comic-Con y ha detallado los nuevos detalles de Star City que se compartieron.

Star City se enfocará en la carrera espacial desde la perspectiva del programa espacial soviético. En la historia alternativa de For All Mankind, la Unión Soviética fue la primera nación en poner un hombre en la luna.

Aquí hay un resumen de lo que Moore reveló sobre la nueva serie:

– Se espera que Star City debute después de la temporada 5 de For All Mankind, que se está filmando actualmente

– Se espera que el espionaje sea un elemento clave en la serie, debido a la fuerte implicación de la KGB en el programa espacial de Rusia

– Ya se ha planeado un arco de varias temporadas

– Los saltos en el tiempo definitivamente serán un elemento del espectáculo

– El espectáculo todavía se está escribiendo

– Aún no está finalizado cómo manejará Star City la barrera del idioma, pero Moore dice que probablemente no filmarán todo en ruso

En muchos aspectos, Star City parece seguir un camino similar al de For All Mankind, pero el ángulo del espionaje suena especialmente interesante. La primera temporada de For All Mankind tuvo problemas de ritmo, así que agregar una nueva fuente de acción e intriga suena genial.

Este es el resumen oficial de Apple para Star City:

Una expansión robusta del universo de “For All Mankind”, “Star City” es un thriller propulsivo y paranoico que nos lleva de regreso al momento clave en la reinvención de la historia de la carrera espacial, cuando la Unión Soviética se convirtió en la primera nación en poner un hombre en la luna. Pero esta vez, exploramos la historia desde detrás de la Cortina de Hierro, mostrando las vidas de los cosmonautas, los ingenieros y los oficiales de inteligencia infiltrados entre ellos en el programa espacial soviético, y los riesgos que todos tomaron para impulsar a la humanidad hacia adelante.

¿Estás interesado en ver Star City?

