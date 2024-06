El costo devastador de luchar contra la junta militar

Aakriti Thapar/BBC

Los rebeldes han obligado al ejército de Myanmar a abandonar este campamento cerca de la frontera india.

Un campamento militar abandonado de Myanmar se encuentra en la cima de una colina boscosa, con vistas a un pintoresco lago que es conocido en la zona por su peculiar forma de corazón. Latas de minas terrestres y balas gastadas llenan el suelo. Flores silvestres amarillas han brotado a través de montones de láminas de hojalata ondulada esparcidas donde solían estar los cuarteles de los soldados. Trincheras cavadas apresuradamente bordean una parte del campamento.

Bajo el cielo nublado, una bandera ondea en el viento – franjas horizontales rojas, blancas y azules con la imagen de un calao en el centro – la bandera del Ejército Nacional Chin (CNA), un grupo armado étnico que lucha contra la junta militar de Myanmar en el estado occidental de Chin.

Hace siete meses, el CNA, junto con grupos armados civiles locales, expulsó al ejército de Myanmar de este campamento en Rihkhawdar, una ciudad comercial fronteriza con India, y de otras áreas en el estado de Chin. Es un avance sin precedentes para los insurgentes de Chin que luchan contra la dictadura militar de Myanmar que aplastó la frágil democracia del país en un golpe de estado en 2021.

Es la primera vez que el ejército pierde el control de estas áreas, y la BBC ha tenido acceso inusual para ver estos avances rebeldes en el oeste del país.

La victoria en Rihkhawdar no fue sencilla. Vino después de múltiples ofensivas lanzadas durante más de un año. Y para algunas familias tuvo un costo desgarrador.

Difusión familiar

Lalnunpuii se unió al movimiento de resistencia armada.

A los diecisiete años, Lalnunpuii amaba bailar. Su feed en redes sociales estaba lleno de ella imitando videos virales de tendencias.

“Solía bailar con desparpajo todo el tiempo. Pero no le gustaba vestirse elegante. Solía idolatrar a los soldados y escuchaba canciones todo el día que hablaban de soldados que dedicaban sus vidas al país. Era valiente y fuerte, y no tenía miedo de nada”, dice Lalthantluangi, la madre de Lalnunpuii.

Después del golpe de estado, la adolescente convenció a sus padres para permitirle unirse al movimiento civil armado en su villa Haimual. En un ensayo escrito a mano en la escuela, en inglés, explicó por qué.

“Myanmar está destrozado ahora… El soldado de Birmania es mi enemigo porque no tienen piedad… Mi futuro es la Fuerza de Defensa del Pueblo y me gusta”, decía.

En agosto de 2022, civiles armados de su pueblo junto con otros grupos lanzaron un ataque al campamento de Rihkhawdar.

“Llovimos drones sobre ellos durante 13 días seguidos. La mayoría de las bombas las hice yo, ya que era el principal soldador de mi unidad”, dice Lalzidinga, el padre de Lalnunpuii. Conductor de camiones antes del golpe de estado, se convirtió en uno de los organizadores de las Fuerzas de Defensa del Pueblo en Haimual.

No lograron tomar el campamento en este intento, pero hubo bajas en ambos lados.

El 14 de agosto de 2022, en una aparente represalia por el ataque, el ejército de Myanmar irrumpió en el pueblo de Haimual. Los residentes nos cuentan que incendiaron casi una docena de casas. Vimos los restos de muchas de esas casas. Hay acusaciones contra el ejército de Myanmar de quemar decenas de miles de hogares civiles en el norte y oeste del país, en un intento de sofocar la resistencia.

En Haimual, Lalnunpuii y su hermano de quince años, Lalruatmawia, estaban entre las 17 personas tomadas como rehenes por el ejército. Todos, excepto los hermanos, fueron liberados. Su familia cree que el ejército estaba vengándose de su padre.

Dos días después, sus cuerpos fueron encontrados por los aldeanos en una fosa poco profunda en un bosque a las afueras de Haimual.

Ambos habían sido brutalmente torturados y golpeados hasta morir con la culata de un arma. Lalnunpuii fue violada. El pecho, los brazos y los genitales de su hermano tenían marcas de quemaduras de agua hirviendo. La BBC ha visto fotografías detalladas de los cuerpos y los informes postmortem.

El ejército de Myanmar aún tiene que responder a las preguntas de la BBC sobre estas acusaciones.

Difusión familiar

El hermano de Lalnunpuii, Lalruatmawia, tenía 15 años.

“No tengo valor para pensar en lo que les pasó a mis hijos”, dice Lalzidinga, haciendo una pausa por un momento, luchando por encontrar palabras. “Mis hijos fueron mártires. No los merecía”.

Un poco más tarde continúa. Un padre orgulloso que habla con amor de sus hijos. “Mi hijo se había vuelto dos pulgadas más alto que yo. Hablador y no dudaba en hacer cualquier trabajo en la casa”, dice. “Los dos eran inseparables. Mi hija traía alegría y risas a las reuniones”.

Lalthantluangi se limpia las lágrimas de la cara y acuna a su hija menor, Hadaci, de cuatro años.

“Le digo a mi marido que no se desanime por las muertes de nuestros hijos. No se trata solo de nosotros. Las generaciones venideras también necesitan libertad. Vivir en un estado donde no tienes ningún derecho, donde estás a merced del ejército, eso no es correcto. Es una lucha por la que vale la pena sacrificar la vida. Estoy muy orgullosa de mis hijos”, dice.

Difusión familiar

Los padres de los hermanos fallecidos, Lalthantluangi y Lalzidinga, tienen una hija superviviente, Hadaci.

A lo largo de nuestro tiempo en Myanmar, conocemos a personas vestidas con uniformes militares, algunas llevando rifles de asalto y otras armas, no soldados profesionales, sino agricultores, estudiantes, personas ordinarias que muestran una notable determinación ante un conflicto salvaje.

El comandante Vala de las Fuerzas de Defensa del Pueblo señala al valle verde exuberante debajo de Haimual y nos dice con una sonrisa que el ejército de Myanmar ha sido expulsado de todo, y su base más cercana está a más de 30 millas (48 km) de distancia en línea recta. En el cementerio local nos muestra tumbas frescas, cubiertas con flores de plástico rosas y blancas.

“Estas son las personas que murieron luchando contra la junta”, dice Vala mientras endereza un ramo que se había caído cerca de la tumba de su cuñado. También vemos las tumbas de Lalnunpuii y Lalruatmawia.

Aakriti Thapar/BBC

Los rebeldes están entrenando nuevos reclutas en esta base en un área montañosa.

La mayoría de los civiles que conocemos fueron entrenados en la Base Victoria del CNA, al sur de Haimual. Conducimos por carreteras sinuosas y accidentadas a través de bosques densos y terreno montañoso hasta la base.

Vemos a cientos de jóvenes, nuevos reclutas en uniforme, marchando en un campo abierto.

“Nuestra patria, la tierra que amamos, la defenderemos con nuestra sangre y vida”, cantan al finalizar los ejercicios.

Esto es seguido por entrenamiento en armas. Más tarde escuchamos disparos.

Nos dicen que todos tienen más de 18 años, pero muchos parecen más jóvenes. Masas de adolescentes que tuvieron un sabor de libertad cuando Myanmar se encaminaba hacia un gobierno democrático en 2011, y que ahora encuentran inaceptable el gobierno militar, han optado por abandonar sus sueños para unirse al levantamiento.

Than Dar Lin, de diecinueve años, había aspirado a ser maestra.

“El primer año después del golpe no fue tan malo. Pero luego el ejército comenzó a bombardear nuestro pueblo. Destruyó nuestra casa. Tropas entraron en nuestro pueblo, quemaron casas y mataron gente, e incluso nuestros animales. Huyó hacia la jungla, tantos de nosotros, que la jungla misma se convirtió en un pueblo”, dice.

“Mi tío fue cruelmente abatido a tiros. Odio al ejército, por lo que para defender mi país y mi gente me uní al CNA”, dice.

Aakriti Thapar/BBC

Than Dar Lin tiene 19 años y está ansiosa por luchar contra el gobierno militar.

Casi en todas partes donde vamos, vemos a los jóvenes de Myanmar arrastrados por una ola de revolución.

Miles que trabajaban para el estado birmano también han cambiado de bando.

Vanlalpekthara, de veintidós años, era policía.

“Solía ganar un salario cómodo. Éramos felices y estábamos contentos. Pero luego el gobierno fue derrocado en un golpe de estado y decidió unirse a la resistencia”, nos dice su madre, Molly Khiang, sacando tres fotos muy desgastadas de su hijo de cuando estaba en entrenamiento policial.

Aakriti Thapar/BBC

Molly Khiang tenía un hijo que había sido policía.

Hablando de su juventud, pasada bajo el gobierno militar, ella dice: “No hubo un solo día de alegría en aquel entonces. Teníamos tanto miedo de ellos. Por eso apoyé la decisión de mi hijo”. Seis días después de unirse a las fuerzas rebeldes en marzo de 2022, Vanlalpekthara fue asesinado.

“Mi hijo fue apuñalado aquí y aquí”, dice Molly señalando su pecho y espalda. “Fue brutalmente agredido. Le cortaron el pie”, continúa rompiendo en llanto. “Es difícil hablar de ello”.

La esposa de Vanlalpekthara estaba embarazada de su hijo cuando murió. Su bebé, ahora de casi 18 meses, vive en un campamento de refugiados más lejos.

Molly levanta el puño en el aire cuando le pregunto cómo se sintió cuando el ejército fue expulsado de su pueblo. “Estoy tan feliz, pero quiero ver una victoria completa”. Su segundo hijo también forma parte de las Fuerzas de Defensa del Pueblo.

Aakriti Thapar/BBC

Los rebeldes dicen que todos los reclutas que entrenan tienen más de 18 años.

Es este apoyo de grandes sectores de la población común lo que ha impulsado a fuerzas rebeldes relativamente más débiles a cambiar el curso de este conflicto y empujar al ejército de Myanmar, mucho más poderoso y bien equipado, a la defensiva.

“Al principio parecían estar ganando. Pero sea guerra o política, sin el apoyo de la gente, nadie puede ganar. Pueden tener armas superiores, pero no tienen a la gente de su lado”, dice Pa Thang, un político nombrado “primer ministro” de un gobierno paralelo establecido por grupos rebeldes en el estado de Chin. También es miembro de la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi.

El gobierno paralelo afirma controlar casi el 80% del territorio del estado, aunque el ejército de Myanmar todavía controla la mayoría de las ciudades estratégicas, incluida la capital.

Pero los rebeldes tienen impulso, a principios de esta semana tomaron el municipio de Tonzang.

Aakriti Thapar/BBC

Htet Ni es el portavoz del Ejército Nacional Chin.

“Esta es nuestra tierra. No es la tierra del ejército birmano. Estamos ganando porque conocemos íntimamente cada rincón de ella”, dice el portavoz del CNA, Htet Ni.

Otra razón clave de su éxito es que varios grupos rebeldes en diferentes partes del país se han aliado, obligando al ejército a elegir dónde concentrar sus esfuerzos. El CNA dice que está aliado con el Ejército de Independencia Kachin, el Ejército Nacional de Liberación Karen y el Ejército Karenni.

El mayor desafío que enfrentan las fuerzas rebeldes es la lucha interna entre diferentes grupos. Numerosas facciones operan solo en el estado de Chin, y tradicionalmente muchas de ellas han sido hostiles entre sí.

Pa Thang insiste en que pueden mantener la unidad, y también dice que tienen un plan para el futuro de operar bajo el Gobierno de Unidad Nacional (NUG) que representa al gobierno civil electo liderado por la Sra. Su Kyi, que fue encarcelada por el ejército tras el golpe de estado.

“Estamos escribiendo diligentemente leyes y una constitución. Tendremos dos ministros y un subsecretario de estado del Estado de Chin como parte del NUG. Estamos preparándolo todo para cuando el ejército de Myanmar admita la derrota”, dice.

Lo que es evidente entre todos los que conocimos es la creencia de que pueden ganar.

“No pasará mucho tiempo”, dice Pa Thang. “No es bueno hacer predicciones sobre tales cosas, pero tengo fe en que no estaremos luchando por más de dos o tres años”.

Reportaje adicional de Aakriti Thapar y Sanjay Ganguly.