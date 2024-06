El conservador toma una estrecha ventaja en la elección iraní.

El candidato de línea dura Saeed Jalili ha tomado una estrecha ventaja en las elecciones presidenciales de Irán, según los resultados tempranos anunciados por el gobierno. El ex negociador nuclear lideraba con casi el 42% de los votos después de que se contaran más de 8 millones de votos. Las predicciones actuales son que las elecciones irán a una segunda ronda, que está programada para el próximo viernes. Dos miembros de las fuerzas de seguridad murieron después de que hombres armados no identificados atacaron un vehículo que transportaba urnas electorales en la provincia de Sistán-Baluchistán, según informaron los medios estatales. El resultado de las elecciones hasta ahora es sorprendente. El candidato reformista Massoud Pezeshkian, que había estado al frente en resultados anteriores, ahora está rezagado con poco más del 40%. El Sr. Pezeshkian, un ex cirujano cardíaco y ministro de salud, ha prometido un enfoque diferente, diciendo que las acciones de la policía de moralidad, que imponen estrictos códigos de vestimenta a las mujeres, son “inmorales”. La votación de desempate se llevará a cabo si ningún candidato gana más del 50% de todos los votos emitidos en esta primera ronda. El voto es para reemplazar al ex presidente Ebrahim Raisi, quien murió el 19 de mayo cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló contra una montaña, con otras siete personas también muertas. Aunque hay 61.5 millones de votantes elegibles en Irán, se espera que la participación sea baja en esta elección. Alcanzó niveles récord en las elecciones parlamentarias de marzo y en las últimas elecciones presidenciales de 2021. El líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, que es la máxima autoridad en el país, ha pedido un “máximo” de participación. Irán fue sacudido por una gran ola de protestas en 2022 después de la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, que fue detenida por la policía de moralidad por presuntamente violar el estricto código de vestimenta de Irán. Los grupos de derechos humanos dicen que cientos fueron asesinados en la represión y miles detenidos.