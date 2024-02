El Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania pide a los aliados que no teman a Rusia, o “se perderá la guerra”

Oleksii Danilov, Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, instó a los aliados de Ucrania a “no mostrar miedo” hacia Rusia, advirtiendo que esto podría llevar a perder la guerra.

Fuente: Oleksii Danilov en una entrevista con Lusa, un medio de noticias portugués; RTP

Cita de Danilov: “Nunca se debe tener miedo, y en este momento muchos países tienen miedo de la guerra y miedo de Rusia”.

“La situación en el frente es muy difícil. No ha sido fácil desde el 24 de febrero de 2022, y si algunas personas piensan que es fácil estar en el frente, esas personas no comprenden la guerra”.

Detalles: Danilov dijo que “Rusia está siendo ayudada por Corea del Norte e Irán, y esto ha llevado a ciertos cambios en la situación actual”.

Advirtió que si el mundo occidental no aumenta significativamente sus suministros de armas y municiones para Ucrania, “la situación se volverá mucho más difícil”. Cuando se le preguntó cuáles eran las necesidades más urgentes del ejército ucraniano, Danilov dijo: “Necesitamos armas, armas, armas”.

Dijo que “las expectativas obviamente siempre influyen en lo que sucede en el campo de batalla”.

“Si nos preguntan si vamos a detenernos, no nos detendremos, defenderemos nuestro país. No tenemos otra opción, no hay otra alternativa. Y realmente esperamos que nuestros socios se den cuenta de que no solo nuestra independencia está en peligro, sino también la imagen, la autoridad y la unidad de todo Occidente”, dijo Danilov.

Agregó que estaba “más que seguro” de que Estados Unidos votará a favor de un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania en un futuro próximo.

“Estados Unidos realmente es crucialmente importante para nosotros. Después de nuestra victoria, estaremos agradecidos con todos, todos los que nos están ayudando a lograrla”, dijo el Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa.

Cuando hablaba sobre la posible entrega de aviones de combate F-16 fabricados en EE. UU., Danilov dijo que era “un tema muy delicado” para las fuerzas ucranianas actualmente en combate.

“Realmente queremos ser más fuertes que nuestro enemigo, que actualmente tiene ventaja en los cielos sobre Ucrania, porque tienen más aviones. Será difícil seguir luchando a menos que igualemos sus números”, admitió Danilov.

En un comentario sobre el estado de ánimo de las fuerzas ucranianas y del público en general, Danilov dijo que “ha sido muy difícil luchar contra el agresor durante estos dos años”, pero añadió que “Ucrania no tiene derecho a perder”.

“No sería verdad si les dijera que todos están muy motivados. Cada uno experimenta sus propios sentimientos y tiene diferentes ánimos y motivaciones. Pero en general, en el futuro, todos tendrán una visión positiva de la situación”, dijo Danilov, y luego agregó: “El amanecer llega después de cada noche oscura, y aparece la luz del sol. Espero que pronto veamos un amanecer”.

