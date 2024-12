El Congreso presenta proyecto de ley para evitar cierre de gobierno, provocando gestos de desaprobación por parte de los republicanos.

Quieren evitar una pesadilla antes de Navidad. Líderes del Congreso dejaron caer el texto el martes tarde para la legislación que evite un inminente cierre del gobierno el viernes por la noche y mantenga las luces del gobierno encendidas hasta el 14 de marzo de 2025, a los niveles de gasto actuales. En línea con la tradición navideña del Congreso de un ajetreo de finales de diciembre, la resolución de continuación de 1,547 páginas estaba repleta de una variedad de añadidos que afectaban desde la política farmacéutica hasta $100 mil millones en ayuda para desastres. La medida también incluía restricciones más estrictas a las inversiones de Estados Unidos en China, la luz verde para que los Washington Commanders de la NFL regresen al sitio del estadio RFK, disposiciones dirigidas a los intermediarios en la fijación de precios de medicamentos, una extensión de un año de la ley agrícola, una reautorización del programa de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas y más. La dirección aún no ha establecido un plan claro para cuándo se tomará la votación de la resolución de continuación. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), ha vacilado en cuanto a si se adherirá a la suave regla de 72 horas destinada a dar a los legisladores tiempo para revisar el texto. Mike Johnson está lidiando con una escasa mayoría mientras intenta arreglárselas con el parche de gasto. Si Johnson se apega a la regla de 72 horas, entonces el Senado se verá obligado a moverse rápidamente el viernes para evitar un cierre. Un coro de legisladores republicanos se quejó de la resolución de continuación, quejándose de todo, desde el proceso hasta algunos de los añadidos, incluidos miembros moderados y también del ala derecha. “Todo lo que he escuchado sobre la resolución de continuación hasta ahora me lleva a creer que votaré NO. Los republicanos están en mayoría y sin embargo los demócratas parecen obtener más de sus prioridades que nosotros”, se quejó la Representante Nicole Malliotakis (R-NY) antes de que se publicara el texto. Los demócratas se espera que ayuden a llevar la resolución de continuación sobre la línea de meta. “Esta resolución de continuación se está convirtiendo en un omnibus de tres meses, en el que más demócratas que republicanos votarán a favor. El Pantano está utilizando a los agricultores y a las víctimas de desastres naturales como peones para financiar un proyecto lleno de desastres sobredimensionados”, se quejó la Representante Marjorie Taylore Greene (R-Ga.). Más adelante adoptó un tono más ominoso, “El regalo de carbón de la resolución de continuación de Navidad viene con una advertencia. Cuidado con los Idus de Marzo”. Si la resolución de continuación entra en vigor, preparará una lucha de gasto desagradable cerca del final de los primeros 100 días en el cargo del presidente electo Donald Trump. Al Congreso se le encarga financiar el gobierno a través de 12 proyectos de ley de asignaciones cada nuevo año fiscal, que comienza el 1 de octubre. Todavía no ha lo ha hecho, por lo que recurre a medidas provisionales para aplazar la lucha hacia el futuro. El próximo año, el Congreso estará obligado a abordar el presupuesto del año fiscal 2025, el presupuesto del año fiscal 2026, el límite de endeudamiento, las prórrogas de los recortes de impuestos de Trump y más. Pero las partes de ayuda de desastres del parche de gasto eliminan un elemento caro de la agenda del próximo año. La ayuda para desastres viene junto con fondos para reconstruir el Puente Francis Scott Key en Maryland que colapsó a principios de este año después de que un barco de carga chocara contra él y $10 mil millones en ayuda para agricultores. Los republicanos más duros se enfurecieron tanto por el proceso como por la aparente falta de compensaciones en el gigantesco proyecto de ley. El Representante Chip Roy emitió varias demandas el martes en medio de la locura para aprobar por la resolución de continuación. El Representante Chip Roy (R-Texas), por ejemplo, exigió que Johnson se adhiera a la regla de 72 horas, permita una votación sobre un método de financiamiento y vote sobre la legislación para detener la venta de materiales del muro fronterizo. “El Pantano va a ser Pantano. Esta no es la manera de hacer negocios. Simplemente no somos serios en cuanto a gastos. Mientras tengas un cheque en blanco, no puedes reducir el Gobierno. Si no puedes reducir el Gobierno, no puedes vivir libre”, dijo Roy a los reporteros. El Senador Mike Lee (R-Utah) también criticó la medida provisional. “¿Qué hacen el estadio RFK, $50 mil millones para Big Pharma y dos nuevos museos del Smithsonian por los estadounidenses devastados por los huracanes?”, escribió en. “Ataque a los intermediarios farmacéuticos” La industria privada se quejó del ataque de la resolución de continuidad a los administradores de beneficios farmacéuticos (PBMs, por sus siglas en inglés), los intermediarios que negocian precios con empresas farmacéuticas y ayudan a gestionar formularios. Los PBMs han sido objeto de análisis bipartidistas durante mucho tiempo por preocupaciones de que puedan provocar precios más altos en la lista de medicamentos y drenar dinero de los consumidores. Básicamente, los críticos creen que los PBMs quieren que las empresas farmacéuticas impulsen precios más altos en la lista de medicamentos para que los consumidores vayan a través de ellos, como intermediarios, para obtener precios netos más bajos porque los PBMs negocian rebajas con Big Pharma. A partir de ahí, se cree que los PBMs ganan dinero a través de ese proceso mediante tarifas. Los PBMs niegan esas caracterizaciones de sus actividades. La resolución de continuación impone una prohibición de cualquier vinculación de la compensación de los PBMs con el precio de lista de un medicamento y obliga estrictamente a los PBMs a “transferir completamente el 100 por ciento de los descuentos de medicamentos y descuentos… al empleador o plan de salud”. La medida provisional también incluye un lenguaje dirigido a aumentar la transparencia en lo que respecta a los PBMs para que sean más directos sobre los detalles y tarifas negociados con las empresas farmacéuticas. Los PBMs han arremetido contra algunas de estas medidas, argumentando que los debilitarán y darán a las empresas farmacéuticas una mano más fuerte en la mesa de negociaciones para subir los precios. Katie Payne, vicepresidenta sénior de Asuntos Públicos y Jefa de Defensa de la Asociación de Administración de Cuidados Farmacéuticos, arremetió contra la medida diciendo que “El Congreso está eligiendo a la industria farmacéutica sobre los pacientes, los empleadores y los ancianos”. “Si se aprueba el proyecto de ley de gastos que concede a Big Pharma como un precedente, las grandes empresas farmacéuticas obtendrán miles de millones en ganancias inesperadas”, argumentó Payne en un comunicado. “El proyecto de ley también representa una intrusión masiva del gobierno en la contratación del mercado comercial. Los empleadores ya no podrán tener la última palabra sobre sus contratos con los PBMs”. Johnson está lidiando con un control precario de la cámara baja, que podría brevemente deslizarse hacia una mayoría de un solo escaño a principios del próximo año. Al comienzo del próximo mes, buscará la presidencia de la Cámara en el nuevo Congreso, algo que resultó problemático para su predecesor, el ex presidente de la Cámara Kevin McCarthy (R-Calif.).