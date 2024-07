El Congreso otorgó cuotas OBC a los musulmanes en Karnataka, el BJP no lo permitirá en Haryana: Amit Shah

El Ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, acusó al Congreso de ser anti-clases atrasadas y dijo que si el partido llega al poder en Haryana, les quitará la reserva y la dará a los musulmanes.

En un acto dirigido a “Backward Classes Samman Sammelan”, el Sr. Shah mencionó la Comisión Kaka Kalekar formada en la década de 1950 para proporcionar reserva a las Otras Clases Atrasadas (OBCs) y dijo que el Congreso no implementó sus recomendaciones durante años.

“En 1980, (el entonces Primer Ministro) Indira Gandhi puso en el olvido a la Comisión Mandal. En 1990, cuando fue aceptada, Rajiv Gandhi dio un discurso de dos horas y media y se opuso a la reserva de OBC”, dijo el Ministro de la Unión.

“En Karnataka, el Congreso les arrebató la reserva a las clases atrasadas y se la dio a los musulmanes. Lo mismo sucederá aquí si llegan (al poder) aquí”, dijo el Sr. Shah.

“Quiero asegurarles que no permitiremos la reserva musulmana en Haryana”, dijo. Afirmó que el BJP formará gobierno en Haryana con mayoría absoluta.

Las elecciones a la Asamblea de Haryana están programadas para más adelante este año.

Límite de ingresos para OBCs

El Sr. Shah dijo que el gobierno liderado por el Jefe de Gobierno Nayab Singh Saini aumentó recientemente el límite de ingresos anuales para la capa privilegiada de OBCs de ₹6 lakh a ₹8 lakh.

Anunciando la decisión el 24 de junio, el Sr. Saini dijo que proporcionaría “beneficios significativos” en empleo para la categoría OBC.

El Jefe de Gobierno también anunció que la reserva para las clases atrasadas en los puestos de Grupo-A y Grupo-B, actualmente en 15%, se aumentaría al 27%, “siguiendo la política del gobierno central”.

Al dirigirse al líder del Congreso y ex Jefe de Gobierno Bhupinder Singh Hooda sobre la campaña ‘Haryana Maange Hisab’ del Congreso, el Sr. Shah dijo: “Hooda sahab, tienes que rendir cuentas de 10 años de mala gobernabilidad y privación de desarrollo en Haryana”.

El lunes, el Congreso lanzó la campaña ‘Haryana Maange Hisab’, bajo la cual atacará al BJP en varios frentes, incluyendo el desempleo y el orden público, antes de las elecciones a la asamblea.

La semana pasada, el partido de oposición lanzó un “libro de cargos” contra el gobierno estatal, alegando que había fallado en varios frentes como la generación de empleo, el orden público y la protección de los agricultores.

Esta fue la segunda visita del Sr. Shah a Haryana en menos de un mes. El 29 de junio, se dirigió a líderes y trabajadores del BJP durante una reunión del comité ejecutivo extendido del partido en Panchkula.