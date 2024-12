El concejal del Distrito de Columbia Trayon White se acerca más a ser expulsado con nuevo informe

El concejal de Washington, D.C., Trayon White se aproximó a la expulsión esta semana después de que un informe investigativo encontrara que violó múltiples disposiciones del código de conducta de la ciudad. A pesar de haber sido arrestado por el FBI por un cargo federal de soborno en agosto, White, un demócrata que representa al Distrito 8, recientemente aseguró un tercer mandato en el Día de Elecciones con una victoria abrumadora. Mientras el caso criminal federal sigue pendiente, el informe, encargado por un comité ad hoc y realizado por la firma de abogados Latham & Watkins LLP, fue presentado al consejo el lunes después de una investigación independiente para determinar si White violó la ley aplicable de D.C., el Código de Conducta de D.C. o las Reglas del Consejo. El consejo se reunirá el próximo lunes para deliberar sobre los hallazgos y considerar si recomendar sanciones contra White. El concejal se ha declarado no culpable de las acusaciones de aceptar $156,000 en pagos en efectivo a cambio de presionar a los empleados gubernamentales en el Departamento de Seguridad y Participación en el Vecindario (ONSE) y el Departamento de Servicios de Rehabilitación Juvenil (DYRS) para extender varios contratos en D.C. La denuncia federal señala que los contratos tenían un valor de $5.2 millones y eran para que dos empresas proporcionaran servicios de “Intervención en la Violencia” en D.C. El presidente del Consejo de D.C., Phil Mendelson, estableció el comité ad hoc en agosto. White ha rechazado múltiples ofertas para reunirse con el comité desde entonces. El concejal Kenyan McDuffie, presidente del comité ad hoc, dijo que la investigación encontró “evidencia sustancial” de que la presunta conducta de White relacionada con las acusaciones de soborno violó varias disposiciones del Código de Conducta Oficial del Consejo de D.C., según FOX 5 DC. McDuffie indicó que el informe no respalda las acusaciones de que White violó los requisitos de residencia establecidos en la Ley de Autogobierno del Distrito de Columbia de 1973. White no ha comentado públicamente sobre los hallazgos del informe. La investigación duró 11 semanas e incluyó 22 entrevistas con funcionarios de varias agencias de D.C., incluyendo DYRS, ONSE y la Oficina de Gestión de Riesgos; miembros actuales y anteriores del personal de White; líderes en la comunidad de intervención en la violencia y otras personas que se cree tienen información relacionada con las acusaciones contra White. La firma de abogados también revisó documentos relevantes y registros obtenidos de las agencias de D.C. y miles de correos electrónicos de las cuentas oficiales de White y su personal. El informe dice que White declinó ambas solicitudes de ser entrevistado por la firma de abogados.