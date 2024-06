El comercio de impulso tecnológico que está llevando las acciones a máximos históricos puede durar mucho más, dice Jeremy Siegel

El profesor de Wharton, Jeremy Siegel, afirma que la economía de EE. UU. está experimentando una restricción crediticia. La tendencia de impulso tecnológico que impulsa las ganancias del mercado probablemente continuará, según Jeremy Siegel de WisdomTree. “Muchas veces se exagera al final, pero el final suele estar más en el futuro de lo que mucha gente cree”, dijo. Siegel pronostica que las acciones superarán a los bonos en tres a cinco años, ofreciendo rendimientos reales de alrededor del 5%. El impulso tecnológico que ha impulsado el mercado de valores durante el último año y medio probablemente continuará mucho más de lo que la mayoría espera, según el economista de WisdomTree, Jeremy Siegel. Siegel dijo a CNBC el jueves que las ganancias vistas en acciones de IA como Nvidia, Broadcom y otras no muestran signos de desaceleración. “Creo que ese intercambio de impulso en la tecnología y la IA sigue ahí. Ha sido tan poderoso. Se necesita mucha mala noticia para romper un intercambio de impulso y simplemente no lo hemos recibido”, dijo Siegel. Mientras que el S&P 500 ha subido aproximadamente un 14% en lo que va del año, el Nasdaq 100, centrado en la tecnología, ha subido un 17% y Nvidia, responsable del 35% del retorno del S&P 500 en lo que va del año, ha subido un impresionante 162%. “Seamos realistas, esas acciones han dado buenos resultados, y mientras lo hagan, los operadores de impulso se amontonarán en esas acciones, así que no veo que eso termine pronto”, dijo Siegel. “Por supuesto, muchas veces se exagera al final, pero el final suele estar mucho más en el futuro de lo que muchas personas creen”. En una entrevista reciente en el podcast Facts vs. Feelings de Carson Group, Siegel destacó una anécdota personal que explica por qué es tan difícil llamar al tope de una burbuja en el mercado de valores. “Tenía un muy buen colega en Wharton… que comenzó a tomar posiciones cortas en acciones de internet en 1999. Estaban muy sobrevaloradas en ese momento. Pero recibió llamadas de margen y eventualmente tuvo que cubrir sus posiciones cortas en el tope”, dijo Siegel. “Así que realmente es difícil apostar por una burbuja”. Pero Siegel no cree que el mercado de valores actual esté en una burbuja porque, a diferencia de finales de la década de 1990, las ganancias respaldan los precios de las acciones récord de hoy en día. “No creo que la IA actual sea una burbuja. Mira a Nvidia, es una empresa sólida real. Se está vendiendo a 35-40 [veces las ganancias]. Teníamos esas otras empresas que mencioné que se vendían a 200-300 veces las ganancias. Gran diferencia”, dijo Siegel. Siegel todavía cree que en los próximos tres a cinco años, después de tener en cuenta la inflación, las acciones superarán a los bonos y ofrecerán considerables retornos reales. “Mi pronóstico para tres a cinco años en todo el mercado de valores es un rendimiento del 5% después de la inflación. Eso es después de la inflación. Creo que será un poco más”, dijo Siegel. Leer el artículo original en Business Insider