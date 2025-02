El comediante Samay Raina convocado nuevamente por la Célula Cibernética de Maharashtra, él dice que está en Estados Unidos.

Nueva Delhi: El YouTuber Samay Raina ha sido convocado por la celda cibernética de Maharashtra por segunda vez esta semana en medio de una disputa sobre el comentario del podcaster Ranveer Allahbadia en el show de YouTube del antiguo “India’s Got Latent”. Mientras informa que regresará de los EU el 17 de marzo, el Sr. Raina ha solicitado más tiempo para responder a la citación. El Sr. Allahbadia, quien tenía más de 16 millones de seguidores en todas las plataformas de medios sociales antes de la disputa, generó ira después de que un video de sus comentarios polémicos sobre la intimidad entre padres provocara un gran debate sobre la libertad de expresión y lo que constituye decencia. Un clip corto del programa, que ahora es viral, muestra al Sr. Allahbadia preguntando a un concursante: “¿Preferirías ver a tus padres tener relaciones sexuales todos los días por el resto de tu vida o unirte una vez y detenerlo para siempre?” A pesar de que emitió una disculpa en video, llamando a su comentario una “falla de juicio”, el Sr. Raina eliminó todos los episodios del programa “India’s Got Latent” de YouTube y dijo que cooperaría plenamente con la investigación, pero el problema estaba lejos de ser resuelto. La policía de Mumbai ha grabado las declaraciones de siete personas, incluido el influencer de medios sociales Apoorva Makhija, mientras que el Sr. Allahbadia comparecerá ante ellos en uno o dos días, según informaron funcionarios a PTI. El Departamento de Ciberseguridad de Maharashtra había convocado a más de 40 personas, pidiéndoles que se unieran a la investigación del caso. Las 40 personas incluían participantes y jueces de los episodios anteriores del programa. La Policía de Guwahati también registró un caso contra el Sr. Allahbadia y otras cuatro personas, y un equipo en Mumbai investigará el asunto. El asunto incluso llegó al Parlamento cuando el MP de Shiv Sena, Naresh Mhaske, sacó a relucir el tema y pidió una ley para regular las redes sociales. El jefe de gobierno de Maharashtra, Fadnavis, dijo que aunque no ha visto el clip en cuestión, advirtió a la gente sobre los límites de la libertad de expresión. “Todos tienen la libertad de expresión, pero nuestra libertad termina cuando invadimos la libertad de los demás… En nuestra sociedad, hemos establecido algunas reglas, es absolutamente incorrecto si alguien las viola. Deberían ser sancionados”, dijo. La Comisión Nacional de la Mujer (NCW) pidió el martes al Sr. Allahabadia, al Sr. Raina, a la Sra. Makhija, a Jaspreet Singh y a Ashish Chanchlani, así como a los productores del programa Tushar Poojari y Saurabh Bothra que comparecieran ante ella el 17 de febrero en Nueva Delhi.