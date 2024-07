El comediante estadounidense Bob Newhart fallece a los 94 años, según su publicista.

El legendario comediante estadounidense Bob Newhart, cuyo estilo de entrega imperturbable le valió numerosos premios, ha fallecido a la edad de 94 años. La estrella de la serie de televisión The Bob Newhart Show, Newhart falleció en su hogar después de una serie de breves enfermedades, según su publicista en una declaración proporcionada a la BBC el jueves. Newhart se convirtió en comediante después de comenzar su carrera como contador en Chicago. Más recientemente, protagonizó la película clásica de Navidad Elf y The Big Bang Theory. El hijo de un fontanero en un suburbio de Chicago, Newhart se graduó con una licenciatura en negocios de la Universidad Loyola en 1952. Sirvió en el Ejército durante dos años durante la Guerra de Corea y luego se matriculó en una escuela de derecho de posgrado antes de abandonarla. Él y un amigo comenzaron a grabar rutinas de comedia improvisadas poco después. En 1959, fue descubierto por un DJ local que lo recomendó a Warner Bros Records, recientemente formado. Su grabación en vivo desde un club de comedia en Houston, The Button-Down Mind of Bob Newhart, se convirtió en el primer álbum de comedia en encabezar las listas. Siete álbumes más fueron lanzados después de eso, con millones de copias vendidas. Su publicista de toda la vida, Jerry Digney, escribió en una declaración anunciando su muerte que Newhart comenzó su carrera “trabajando en Chicago como contador durante el día y trabajando de noche como comediante y escritor”. Newhart se separó de otros comediantes de su generación con su visión moderna y su enfoque observacional, nunca levantando la voz y tartamudeando a veces. Cuando subía al escenario para hacer stand-up, su único accesorio era un teléfono, con el que fingía mantener una conversación con alguien al otro lado de la línea. Newhart, que amaba a su audiencia, nunca se retiró realmente y todavía era una figura habitual en los escenarios de Hollywood en sus 80 años. Le sobreviven sus cuatro hijos y numerosos nietos. Su esposa de 60 años, Virginia “Ginnie” Newhart, falleció en 2023.