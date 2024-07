El cohete de Europa despega por primera vez

Hace 1 horaPor Jonathan Amos, @BBCAmos, Corresponsal de ciencia AFPEuropa ha lanzado su nuevo cohete Ariane-6 en su vuelo inaugural. El vehículo despegó desde una plataforma de lanzamiento en la Guayana Francesa alrededor de las 16:00 hora local (19:00 GMT) en una misión de demostración para poner en órbita un grupo de satélites. Los equipos en tierra en Kourou aplaudieron cuando el cohete, desarrollado a un costo de €4 mil millones (£3.4 mil millones), se elevó en el cielo. Sin embargo, después de subir suavemente a la altitud deseada y liberar correctamente varios satélites pequeños, la etapa superior del cohete experimentó una anomalía justo al final del vuelo. Las computadoras a bordo tomaron la decisión de apagar prematuramente la unidad de potencia auxiliar (APU) que presuriza el sistema de propulsión. Esto dejó a la etapa superior de Ariane sin poder iniciar la quema que se supone que la sacaría de órbita y también prepararía la tarea final de la misión: desechar dos cápsulas de reentrada. No estaba claro de inmediato si los controladores podrían solucionar el problema de la APU. Ariane-6 está diseñado para ser un cohete trabajador que brinde a los gobiernos y empresas europeas acceso al espacio de forma independiente del resto del mundo. Ya tiene una lista de contratos de lanzamiento, pero existen preocupaciones de que su diseño pueda limitar las perspectivas futuras. Como su predecesor, Ariane-5, el nuevo modelo es desechable: se necesita un nuevo cohete para cada misión, mientras que los últimos vehículos estadounidenses se están construyendo para ser totalmente o parcialmente reutilizables. No obstante, los funcionarios espaciales europeos creen que Ariane-6 puede abrirse paso por sí mismo. “Este es un gran momento”, dijo el director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher. “La vida cotidiana hoy en día depende realmente de la información de los satélites, desde las telecomunicaciones y la observación de la Tierra hasta la predicción del tiempo y la gestión de desastres. Es inimaginable que Europa no tenga un acceso garantizado e independiente al espacio”, le dijo a BBC News. En la superficie, el 6 se ve muy similar al antiguo 5, pero bajo la superficie aprovecha técnicas de fabricación de vanguardia (impresión en 3D, soldadura por fricción remachada, diseño de realidad aumentada, etc) que deberían resultar en una producción más rápida y económica. Ariane-6 operará en dos configuraciones: El “62” incorporará dos propulsores laterales de combustible sólido para levantar cargas medianas El “64” tendrá cuatro propulsores de refuerzo para levantar los satélites más pesados del mercado La etapa central se complementa con una segunda, o etapa superior, que colocará las cargas útiles en sus órbitas precisas muy por encima de la Tierra. Esta etapa puede detenerse y reiniciarse varias veces, lo que es útil al lanzar grandes lotes de satélites en una constelación o red. La capacidad de reencendido también permite que la etapa se hunda de regreso a la Tierra, para que no se convierta en una pieza de basura espacial persistente. La misión del martes utilizó la variante Ariane-62 donde el cohete asciende a una altitud de 580 km antes de comenzar a descargar las cargas útiles independientes. Estas son una mezcla de naves espaciales universitarias y comerciales. Incluyen dos cápsulas que intentarán sobrevivir a una caída ardiente a través de la atmósfera para caer en el Pacífico. Una de las cápsulas, que lleva el nombre de Nyx Bikini, es un demostrador de reentrada a pequeña escala de una empresa francoalemana que pretende desarrollar eventualmente naves espaciales que puedan transportar suministros y personas hacia y desde estaciones espaciales en órbita terrestre.