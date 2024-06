El cofundador de Hargreaves Lansdown dice que el precio “no es la consideración principal” para vender el negocio.

Desbloquea el Editor’s Digest de forma gratuita

Uno de los cofundadores y principales accionistas de Hargreaves Lansdown ha advertido que “el precio no es la consideración principal” si los fondos de capital privado hacen una oferta firme de adquisición de la plataforma de inversión esta semana.

Stephen Lansdown, quien fundó el servicio de inversión minorista más grande del Reino Unido con Peter Hargreaves hace más de cuatro décadas, le dijo al Financial Times que le gustaría saber qué harían los fondos de capital privado con el negocio si lo compraran. Posee una participación cercana al 6 por ciento.

Un grupo de fondos de capital privado, liderado por CVC Capital Partners, hizo una oferta de £4.67bn por Hargreaves Lansdown en abril, que el consejo rechazó al considerar que “subvaluaba sustancialmente” el negocio. Las acciones subieron más del 15 por ciento después de que surgiera la propuesta.

Los fondos de capital privado, que incluyen a Nordic Capital y Platinum Ivy, una subsidiaria propiedad total de la Autoridad de Inversión de Abu Dhabi, están considerando si hacer una oferta firme antes de la fecha límite del miércoles – o retirarse.

“El conglomerado – y estamos esperando a ver si regresan – no ha dado ninguna indicación de lo que quieren hacer con el negocio y cómo ven el desarrollo del negocio”, dijo Lansdown. “Me gustaría saber cuál es su plan para cuidar a los clientes y al personal en particular. El precio no es la consideración principal si no se está tomando el negocio de la manera correcta.

“Me sorprendería mucho si no regresaran con una oferta adicional; luego depende del consejo de HL si la presentan a los accionistas o la rechazan”.

Agregó que la aproximación había aliviado la “presión” sobre el precio de las acciones de Hargreaves Lansdown, que habían caído de £24 en 2019 a tan solo £7 este año. Dijo que la compañía también se había convertido en una de las acciones más vendidas en el mercado de Londres.

Un accionista entre los 20 principales dijo que “los fondos de cobertura [vendiendo al descubierto la acción] han pasado por alto completamente el bosque por los árboles, ignorando el crecimiento en número de clientes y activos que HL está logrando de manera consistente”.

Agregó que otras empresas, como los bancos, podrían hacer una aproximación, dada la dominancia de Hargreaves Lansdown en el mercado de inversión minorista. “Sería imposible construir la cuota de mercado de HL desde cero, por lo que esperaría que cualquier banco estadounidense o europeo esté observando de cerca a HL si tienen alguna ambición de construir una posición en uno de los mayores depósitos de riqueza familiar del mundo”.

Hargreaves Lansdown supervisa £150bn en activos de clientes para unos 1.8mn clientes.

Nick Train, otro de los principales accionistas con una participación cercana al 13 por ciento según Refinitiv, dijo que la aproximación de capital privado no era sorprendente porque la acción estaba subvaluada.

“Su valoración previa en el mercado de valores parecía excepcionalmente baja”, dijo Train. “Pero muchas franquicias de gestión de activos y riqueza privada cotizadas en el Reino Unido parecen estar excepcionalmente mal valoradas también”.

Hargreaves Lansdown y el consorcio de capital privado declinaron hacer comentarios.