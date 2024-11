‘El cielo es el límite’ para DeMarvion Overshown: su intercepción de retorno fue justo lo que los Cowboys necesitaban.

ARLINGTON, Texas — Algo parecía un poco extraño. DeMarvion Overshown estaba haciendo un blitz, y el corredor lo recogió. Pero luego de que los dos chocaron, el corredor dejó ir al apoyador de los Dallas Cowboys.

Y ahí es cuando Overshown cambió el juego.

El apoyador de segundo año levantó su brazo derecho, puso una mano en el pase corto que iba dirigido al corredor y lo atrapó cerca de la línea de 25 yardas de los New York Giants. Overshown luego finalizó la carrera, sosteniendo el balón en el aire cerca de la línea de 5 yardas mientras corría hacia la zona de anotación.

La jugada ayudó a poner a los Cowboys adelante 13-7 al comienzo del segundo cuarto, y nunca miraron hacia atrás, derrotando a los Giants 27-20 el jueves en el AT&T Stadium.

“Realmente solo estaba pensando, ‘Destrozar la jugada’”, dijo Overshown. “Fue un blitz en el que tenía que intervenir. Solo sabía que necesitaba hacer una jugada impactante o al menos causar algo de confusión ahí atrás. Cuando el corredor me soltó, pensé, ‘Aquí está pasando algo raro’. Y luego el mariscal de campo lanzó el balón y pensé, ‘Esta es mi jugada para hacer’.”

El mariscal de campo era Drew Lock, jugando en lugar del lesionado Tommy DeVito. El corredor era Devin Singletary. En la transmisión del juego de Fox, Tom Brady señaló cómo los Giants llamaron a una jugada “de bajo riesgo” con el screen, ciertamente sin esperar una posible pérdida de balón.

“Lock ni siquiera pensaba en una intercepción”, dijo Brady. “Creo que tengo un lanzamiento fácil. Pero Overshown con su longitud termina haciendo una jugada que cambia el juego”.

Una multitud en el AT&T Stadium que ha abucheado comprensiblemente al equipo local varias veces esta temporada estaba tan ruidosa como ha estado en toda la temporada al terminar Overshown la carrera.

¡QUÉ JUGADA DE OVERSHOWN!

📺: #NYGvsDAL en FOX

📱: Transmisión en #NFLPlus pic.twitter.com/o9hC8Zduzw

— NFL (@NFL) 28 de noviembre de 2024

“Pude activar algo de Nitrógeno, y estábamos bailando en la zona de anotación después de eso”, dijo Overshown. “Tan pronto como tuve el balón, supe que iba a anotar. Así que fue como, ‘¿Qué baile voy a sacar hoy?’

“No podría haber llegado en un mejor momento. Día de Acción de Gracias, el mundo está viendo”.

El inicio del juego del jueves se parecía a los juegos anteriores de los Cowboys en casa esta temporada. La ofensiva no impresionaba, y la defensa luchaba por detener a una ofensiva de los Giants que solo logró un touchdown tardío sin importancia en una derrota por 30-7 ante los Tampa Bay Buccaneers el domingo.

Pero después de la jugada de Overshown, hubo un impulso que ha faltado en casa. Dallas ingresó al juego habiendo estado significativamente detrás al ingresar al cuarto cuarto en sus cinco juegos anteriores en casa, todas derrotas decisivas. Ha sido una situación extraña para un equipo que venía de una racha de 16 victorias consecutivas en casa durante las temporadas anteriores.

Los Cowboys lideraban 27-10 al final del tercer cuarto.

SUMÉRGETE MÁS

Rico Dowdle logra su primer juego de 100 yardas en la victoria de los Cowboys, más 6 actuaciones importantes

“Esta es nuestra casa”, dijo Overshown. “Este es nuestro castillo. Los equipos deberían tener miedo de jugar contra nosotros cuando vienen aquí. Estar en esa racha perdedora tampoco fue agradable para nosotros. Es bueno que este lugar esté vibrante como se supone que debe estar. Ahora tenemos que mantenerlo así”.

Los Cowboys han ganado dos partidos consecutivos, mejorando su récord a 5-7. Pero están lejos de discutir realísticamente los playoffs. Vencer a los Washington Commanders y a los Giants ciertamente no es razón para borrar cómo ha comenzado esta temporada decepcionante. Incluso el propietario del equipo y gerente general Jerry Jones, usualmente optimista, no quiso hablar de las posibilidades de playoffs después del juego.

Pero la jugada de Overshown es una razón para ser optimista sobre el futuro. También hace que uno se pregunte qué podría haber sido la temporada pasada, ya que su año de novato terminó en el segundo juego de pretemporada de Dallas. ¿Podría una jugada como la que hizo el jueves haber marcado la diferencia durante la temporada o tal vez incluso en los playoffs si no hubiera sufrido un desgarro del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda?

“Les dije desde el principio que iba a ser alguien”, dijo Micah Parsons, apoyador All-Pro de los Cowboys. “Antes de la lesión, dije, ‘Ese será un jugador del tipo All-Pro, Pro Bowl. Ahora, aún no es (N.º 11), eso es el Agente 0. No está tratando de ser como yo; él es una especie especial. Es un salvaje en el campo. Hombre, me encanta jugar junto a él”.

Overshown tuvo jugadas destacadas al comienzo de la temporada, pero ha sido más consistente a medida que ha avanzado el año. Jugar al lado de un veterano como Eric Kendricks ha ayudado. Los dos se conectaron en otra jugada defensiva clave el jueves.

En la serie inicial del tercer cuarto, Kendricks capturó a Lock y le robó el balón en el proceso. Overshown lo recuperó. Dallas anotó seis jugadas más tarde, poniendo el marcador en 20-10.



El retorno de intercepción para touchdown de DeMarvion Overshown fue un cambio de juego el jueves. (Andrew Dieb / Imagn Images)

“D-Mo es un gran jugador”, dijo Kendricks. “Es uno de los mejores que he conocido. Su actitud es pura. Le encanta el juego. Me encanta verlo. Y me motiva, estando en mi décimo año. Me motiva ver a un chico de segundo año como él, especialmente lo que aporta en el campo.

“Está mejorando cada juego. Él sabe que tiene cosas en las que trabajar. Lo está tomando en serio. El cielo es el límite. Estoy emocionado de ver qué nos tiene preparado este año. Esperen más grandes actuaciones de él”.

El entrenador de los Cowboys, Mike McCarthy, tuvo pensamientos similares después del juego, diciendo que la intercepción de Overshown fue una de las jugadas más destacadas de la temporada de Dallas. Él también ve días incluso mejores por delante para la selección de tercera ronda del año pasado.

“Estoy muy agradecido”, dijo Overshown. “Justo antes del juego, me decía a mí mismo, ‘Por esta época el año pasado, solo estaba esperando mostrarles mi testimonio. Cuando vuelva al campo, voy a mostrar lo que Dios verdaderamente ha puesto en mí: salir y inspirar y jugar como lo hago’. Solo estar en el campo sano es todo lo que puedo pedir”.

(Foto: Andrew Dieb / Imagn Images)