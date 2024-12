El CFO de Intel tiene un nuevo trabajo difícil: Servir como co-CEO interino para evitar que sus finanzas sigan ‘deteriorándose’

Buenos días. El CEO de Intel Corporation, Pat Gelsinger, se retiró de la empresa y renunció a la junta directiva el lunes. Según informes, la junta le dio la opción de jubilarse o ser removido. El fabricante de chips, una vez el más grande del mundo, ha tenido dificultades durante algún tiempo para mantenerse al día con la computación de inteligencia artificial. Ahora, su CFO tiene la tarea de ayudar a mantener a flote la empresa.

David Zinsner, vicepresidente ejecutivo y director financiero, y Michelle (MJ) Johnston Holthaus, CEO de Intel Products, servirán como directores ejecutivos interinos mientras la junta directiva busca un nuevo CEO. Zinsner se unió a Intel, una empresa de Fortune 500, como jefe de finanzas en enero de 2022. Tiene más de 25 años de experiencia financiera y operativa en semiconductores y fabricación, incluidos roles de CFO en Micron Technology, Inc. y Analog Devices.

Zinsner continuará desempeñando sus funciones como CFO mientras se desempeña como co-CEO interino, confirmó Intel en un correo electrónico. Holthaus se unió a Intel en 1996 y ha ocupado una variedad de puestos directivos en ventas y marketing de productos.

“Con el liderazgo de Dave y MJ, continuaremos actuando con urgencia en nuestras prioridades: simplificar y fortalecer nuestra cartera de productos y avanzar en nuestras capacidades de fabricación y fundición, al tiempo que optimizamos nuestros gastos operativos y de capital”, dijo Frank Yeary, presidente ejecutivo interino, en un comunicado.

Intel una vez fue dominante en su negocio principal de unidades de procesamiento central. Pero ahora el rival AMD tiene una participación significativa en el mercado. Luego, Intel no vio en qué medida las tarjetas gráficas dominarían el mercado de la IA. Nvidia tomó la unidad de procesamiento gráfico utilizada para juegos de video y la convirtió en la potencia para entrenar y ejecutar modelos de IA, para dominar el nuevo campo.

Gelsinger, CEO desde 2021, tuvo una carrera de más de 40 años en Intel. Apostaba por la compañía en 18A, un nuevo proceso de fabricación de chips esperando que fuera una alternativa viable a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., (TSMC), el principal fabricante de chips por contrato del mundo, informó recientemente Jeremy Kahn de Fortune.

Posición financiera ‘delicada’ de Intel

Casi tres años después de unirse a Intel como jefe financiero, Zinsner ahora co-dirigirá una empresa que está en problemas significativos.

Pedí a Peter Cohan, profesor asociado de práctica de gestión en Babson College, algunas ideas. Él cree que Zinsner fue elegido como co-CEO interino porque Intel tiene que “mantener su posición financiera para que no se deteriore tanto que sea difícil para la junta contratar un nuevo CEO para dar vuelta a la empresa”, me dijo.

En el tercer trimestre, la pérdida neta de la compañía ascendió a $16.6 mil millones debido a factores que incluyen cargos por reestructuración y pérdidas de la unidad de fabricación. Las acciones de Intel cayeron más del 60% durante el mandato de Gelsinger. La compañía ha salido de las 10 principales empresas de la industria por capitalización de mercado, una lista ahora liderada por Nvidia y TSMC, informó Fortune. S&P Dow Jones Indices anunció el 1 de noviembre que Nvidia reemplazará a Intel en el Dow Jones Industrial Average.

¿Por qué Intel optó por los co-CEOs interinos? “En pocas palabras, este acuerdo es la forma de la junta de decir que la posición financiera de Intel es demasiado delicada como para que una persona de producto y financiera comparta el trabajo”, dijo Cohan.

Un nombramiento de co-CEO interino “envía un mensaje claro a los accionistas de que la junta está cubriendo sus bases”, me dijo Scott W. Simmons, copresidente de la firma de búsqueda ejecutiva Crist Kolder Associates.

Zinsner es un CFO sentado cuatro veces con profundas raíces en compañías tecnológicas impulsadas por I+D, dijo Simmons. “Su conocimiento y experiencia son invaluables y complementan perfectamente a Holthaus, cuyo papel es fortalecer y mejorar la cartera de productos y las capacidades de fabricación”, dijo.

Se necesitará mucho trabajo en equipo para sacar adelante a Intel.

Anu Subramanian renunciará como CFO de Bumble (Nasdaq: BMBL), que gestiona aplicaciones de citas en línea y redes sociales, para buscar otras oportunidades, dijo la empresa. Seguirá sirviendo hasta el 14 de marzo, incluyendo a través de las ganancias de fin de año de la compañía y la presentación de su Formulario 10-K, y ayudará en la transición mientras la compañía busca un sucesor. Subramanian se unió a Bumble como CFO en 2020 y ayudó a liderar la OPI de la compañía en 2021.

Mark Scheiwer fue ascendido a CFO interino de The Scotts Miracle-Gro Company (NYSE: SMG), una empresa de cuidado de césped y jardín, a partir del 31 de diciembre. Sucederá a Matt Garth, quien partirá después de desempeñarse en el cargo desde diciembre de 2022. Scheiwer se unió a la compañía en septiembre de 2011 y ha ocupado varios puestos financieros con creciente responsabilidad, sirviendo más recientemente como VP y tesorero. Anteriormente ocupó un cargo de auditor senior en Ernst & Young.

Los estadounidenses han sentido los impactos de las presiones inflacionarias en sus finanzas familiares, pero un nuevo análisis de USAA encuentra que los miembros del servicio del país están en una posición más sólida que antes de COVID. Utilizando datos de cuenta y productos de 900,000 de los miembros del banco que actualmente sirven en la milicia, el informe encontró que los miembros del servicio vieron un aumento promedio del 19% en sus saldos de ahorro y un aumento del 23% en sus saldos de cuentas corrientes entre 2019 y 2023.

Cuando la inflación alcanzó máximos de cuatro décadas, sin embargo, los miembros del servicio también tuvieron que ajustarse. Los saldos típicos de cuentas corrientes y de ahorro de los miembros del servicio disminuyeron el año pasado en un 12% y un 10%, respectivamente. Al mismo tiempo, los miembros aumentaron sus gastos diarios en varias categorías esenciales, como comestibles y farmacia (32%), combustible (36%) y servicios públicos (13%).

“Si bien es genial ver que los miembros del servicio están en un mejor lugar que antes de la pandemia, no podemos ignorar la reversión de las tendencias”, dijo Michael Moran, presidente interino del banco de la compañía. “Con la inflación continuando presionando a los hogares militares, alentamos a los miembros del servicio a ser vigilantes con sus finanzas personales y preservar algunos de estos logros obtenidos con tanto esfuerzo”.

“’Heredero multimillonario de Fiat asume el control de Stellantis, casa matriz de Jeep y Ram, después de que el CEO Carlos Tavares salga“, es un nuevo informe de Christiaan Hetzner de Fortune. Problemas en el mercado de EE.UU. han puesto de relieve una declinación rápida y sorprendente en uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, que Tavares ayudó a crear mediante la fusión en 2019 del grupo PSA francés y Fiat Chrysler Automobiles. Por ahora, el presidente del consejo de administración, John Elkann, bisnieto de Giovanni Agnelli, fundador de Fiat, servirá como jefe de un comité ejecutivo provisional recién formado.

