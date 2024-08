El CEO de Waystar hablará en la Conferencia de Crecimiento de Canaccord Genuity por Investing.com

“

LEHI, Utah y LOUISVILLE, Ky., 9 de agosto de 2024 / PRNewswire / – Waystar Holding Corp. (Nasdaq: WAY), un proveedor de software líder en pagos de salud, anunció hoy que el Director Ejecutivo Matt Hawkins (NASDAQ:) hablará en la Conferencia de Crecimiento Canaccord Genuity el martes 13 de agosto de 2024 a las 10:00 a.m. ET.

La presentación se podrá ver en vivo en el sitio web de Relaciones con Inversores de Waystar en https://investors.waystar.com/news-events/events. Una grabación estará disponible en el sitio posteriormente.

Sobre Waystar

El software crítico para la misión de Waystar está diseñado específicamente para simplificar los pagos de salud para que los proveedores puedan priorizar la atención al paciente y optimizar su desempeño financiero. Waystar atiende aproximadamente a 30,000 clientes, que representan más de 1 millón de proveedores distintos, incluidos 18 de las 22 instituciones en la lista de Mejores Hospitales de U.S. News. La plataforma de grado empresarial de Waystar procesa anualmente más de 5 mil millones de transacciones de pago de salud, incluidos más de $1.2 billones en reclamos brutos anuales y abarcando aproximadamente el 50% de los pacientes de EE. UU. Waystar se esfuerza por transformar los pagos de salud para que los proveedores puedan enfocarse en lo que más importa: sus pacientes y comunidades. Descubra el camino a seguir en waystar.com.

Contacto para inversores

Sandy Draper

[email protected]

502-238-9511

Contacto de medios

Kristin Lee

[email protected]

“