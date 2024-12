El CEO de UnitedHealthcare fue asesinado a tiros. ¿Por qué miles reaccionaron con alegría?

El aparente asesinato del Director Ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en una acera de Midtown Manhattan el miércoles ha desatado una extraordinaria oleada de emociones. Pero no todo es horror o tristeza por un padre de 50 años de dos hijos que fue asesinado a tiros en público por un hombre con máscara.

La muerte de Thompson ha inspirado una avalancha de furia acerca de la forma en que su compañía de seguros y otras tratan, o maltratan, a las personas en sus momentos de mayor necesidad. Algunas de las reacciones, especialmente en las redes sociales, han sido incluso alegres sobre el asesinato.

Qué impactante ilustración del odio que muchos estadounidenses sienten hacia las compañías de seguros de salud con fines de lucro, que con demasiada frecuencia ganan dinero para los accionistas al negar atención a personas enfermas.

UnitedHealthcare es un ejemplo particularmente atroz. Es famoso por sus altas tasas de denegación y bajos niveles de reembolso.

Según una investigación del sitio de noticias médicas Stat y una demanda federal presentada recientemente en Minnesota, UnitedHealthcare ha estado utilizando un algoritmo de inteligencia artificial profundamente defectuoso para negar de forma indebida la atención médica a pacientes ancianos y discapacitados. Stat informó que la compañía “presionó a su personal médico para cortar los pagos a pacientes gravemente enfermos … negando la atención de rehabilitación a estadounidenses mayores y discapacitados mientras las ganancias se disparaban”.

ProPublica informó el mes pasado que la empresa estaba utilizando algoritmos para identificar personas que consideraba culpables de “uso excesivo de terapia” y negar el tratamiento de salud mental. Tanto California como Massachusetts determinaron que la compañía estaba violando la ley federal que requiere que los seguros cubran problemas de salud mental de la misma manera que cubren dolencias físicas. UnitedHealthcare negó reclamaciones por más de 34,000 sesiones de terapia de 2013 a 2020 solo en Nueva York, lo que le ahorró a la compañía aproximadamente $8 millones.

Añadiendo a este cuadro desagradable, cuatro de sus principales ejecutivos, incluido Thompson, han estado bajo escrutinio por $101.5 millones en operaciones bursátiles que realizaron después de que la empresa fue informada de que era el objetivo de una investigación antimonopolio federal, pero antes de que la noticia se hiciera pública y el precio de las acciones cayera.

Tal vez todo esto ayude a explicar por qué, hasta el viernes por la mañana, más de 85,000 personas habían reaccionado al solemne comunicado de Facebook de UnitedHealthcare sobre la muerte de Thompson con un emoji de risa.

La gente en otras plataformas de redes sociales también se sumó a la crítica.

“Toda vida humana es sagrada, por lo que no es adecuado reír cuando alguien sufre un daño grave”, escribió un usuario de Bluesky. “Lo correcto es en su lugar cobrarles cientos de miles de dólares”.

“El CEO de UnitedHealth se encuentra con el mismo destino que muchos de sus clientes”, publicó otro usuario de Bluesky junto a fotos del tirador apuntando su arma a la espalda de Thompson antes de que supuestamente se marchara en una bicicleta eléctrica.

Historias de terribles interacciones con la aseguradora de salud más grande del país también salieron a la luz.

Elizabeth Austin, una madre soltera que vive en Bucks County, Pensilvania, me dijo que tuvo una experiencia miserable con UnitedHealthcare después de que su hija pequeña, Carolyn, fuera diagnosticada con leucemia durante la pandemia de COVID-19. La quimioterapia le causaba náuseas, por lo que el médico de Carolyn ordenó un tubo de alimentación nocturno para complementar lo poco que podía comer despierta. Dijo que United Healthcare no pagarían por el tubo de alimentación a menos que Carolyn no comiera alimentos sólidos en absoluto.

“Yo decía, ‘¡Tiene 9 años! ¡Quiere comer!'”, me dijo Austin. Sin inmutarse, el asegurador obligó a Austin a pagar $900 al mes de su bolsillo por el dispositivo.

Más tarde, cuando Carolyn desarrolló sensibilidad a un sedante utilizado durante sus punciones lumbares mensuales, sus médicos cambiaron a otro medicamento, y la compañía nuevamente denegó el pago, dijo Austin. Ella misma pagó por eso.

Austin dijo que eventualmente desarrolló una afección cardíaca relacionada con el estrés que requirió una cirugía de ablación. Ella y su hija están sanas ahora, pero las cicatrices permanecen. Dijo que estaba entristecida pero no sorprendida al enterarse de la muerte de Thompson.

“Estas cosas están sucediendo porque la gente realmente está luchando”, me dijo. “No creo que el CEO fuera responsable de los problemas de atención de mi hija, pero es inteligente preguntar, ‘¿Por qué sucedió esto?’ ¿Podría ser un problema sistémico?’ La gente está cediendo bajo presión.”

En este punto, el motivo del asesinato de Thompson es objeto de especulación. Pero se informó que se recuperaron municiones del lugar con palabras que se utilizan frecuentemente para describir las estrategias anti-paciente de las compañías de seguros, incluyendo “denegar” y “defender,” informaron Associated Press y otros.

En el libro de 2010 “Delay, Deny, Defend: Por qué las compañías de seguros no pagan reclamaciones y qué puedes hacer al respecto”, Jay M. Feinman, profesor de derecho en Rutgers, traza la evolución de las compañías de seguros de organizaciones generalmente útiles donde los ajustadores – es decir, seres humanos – eran responsables de los reembolsos, en los antagonistas, behemoths impulsados por algoritmos que son hoy en día.

En la década de 1990, escribe, las compañías de seguros como Allstate recurrieron a la firma consultora McKinsey & Co. para desarrollar nuevas estrategias.

“McKinsey”, escribe Feinman, “veía los reclamos como un ‘juego de suma cero’, donde el titular de la póliza y la empresa compiten por los mismos dólares. Ya no se trataría cada reclamo según sus méritos.” Las computadoras determinarían los reembolsos, y las liquidaciones se ofrecerían en una base de “tómalo o litígalo”. Feinman escribe que McKinsey instó a Allstate a pasar “de ‘Good Hands’ a ‘Boxing Gloves'”.

A principios de este año, el gigante de seguros Anthem Blue Cross Blue Shield anunció que comenzaría a limitar los reembolsos por anestesia basados en sus propios límites de tiempo para cirugías. La idea, dijo Anthem, era prevenir el exceso de facturación. Los médicos, predeciblemente, estaban indignados.

“Esto es solo el último episodio en una larga serie de comportamientos atroces de aseguradoras de salud comerciales que buscan aumentar sus ganancias a expensas de pacientes y médicos que brindan atención esencial”, dijo Donald Arnold, presidente de la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos, a NPR.

El jueves, después de la oleada de rabia contra las aseguradoras de salud desencadenada por el asesinato de Thompson, Anthem dio marcha atrás, culpando a “un significativo desinformación generalizada” sobre su política propuesta por el cambio de postura.

No es de extrañar que haya tan poca empatía por Brian Thompson, quien según muchos relatos era una persona encantadora. En la muerte, se ha convertido en un símbolo involuntario de las terribles acciones que las compañías de seguros de salud hacen a las personas por dinero.

Bluesky: @rabcarian.bsky.social. Threads: @rabcarian

Esta historia apareció originalmente en Los Angeles Times.