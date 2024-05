El CEO de una firma de electrónicos de $14 mil millones no puede hablar sobre su renuncia tras una investigación interna.

“

Tras una investigación interna de cuatro semanas en el fabricante de electrónica Jabil Inc. de $14 mil millones, el CEO Kenneth “Kenny” Wilson renunció abruptamente justo después de pasar su primer aniversario al frente de uno de los principales proveedores de Apple, Cisco y General Motors.

Al salir del cargo de CEO la semana pasada, Wilson acordó una serie de cláusulas restrictivas con una disposición sorprendentemente inusual: se le prohíbe hablar con los medios, excepto para decir “sin comentarios”, según su acuerdo de separación. Wilson también debía dar a la empresa una declaración jurada por escrito antes de su salida formal el 18 de mayo, pero Jabil censuró el contenido del documento a los inversores. A cambio, Jabil le pagó $2 millones y permitió que algunas de sus acciones no adquiridas continuaran adquiriéndose. (La empresa censuró sus divulgaciones sobre sus acciones no adquiridas.)

La empresa previamente suspendió a Wilson el 15 de abril y lo puso en licencia mientras realizaba una investigación “relacionada con políticas corporativas”, permitiéndole cobrar su salario de $1 millón durante ese tiempo. Jabil no reveló detalles sobre la investigación, solo declaró que no estaba relacionada con la presentación de informes financieros de la empresa. También se mantuvo en silencio sobre el contenido y el resultado de la investigación. En cambio, Jabil simplemente anunció que Wilson “dejó de desempeñarse como director ejecutivo” el 18 de mayo después de que se completara la investigación.

Mientras tanto, los dos hijos adultos de Wilson trabajan para Jabil: Jordan Wilson es gerente de unidad de negocio en Austin, Texas, y Adam Wilson tiene el mismo título y trabaja en St. Petersburg, Fla., según LinkedIn y las divulgaciones de Jabil.

Bajo los términos de su salida como CEO, Kenny Wilson está sujeto a un acuerdo de no competencia y no denigración de dos años, que son términos típicos cuando un ejecutivo y una empresa acuerdan que el ejecutivo renunciará.

Pero luego se vuelve inusual. El acuerdo de Wilson lo obliga a no hacer comentarios o a no responder si lo contacta un miembro de la prensa, y se le exige a Wilson que notifique a la abogada general de Jabil, Kristine Melachrino, por correo electrónico sobre cualquier consulta de los medios dentro de las 72 horas.

“No publicará ni de otro modo se comunicará con ningún representante de los medios sobre ningún aspecto de su empleo o este acuerdo, y no permitirá, asistirá o alentará a otros a hacerlo”, dice el acuerdo. A su vez, Jabil acordó no responder, o responder con “sin comentarios”, sobre el empleo de Wilson, o proporcionar el anuncio conjunto. El acuerdo se extiende a cualquier otra forma de comunicación con los medios, ya sea en o fuera de registro, incluido el “fondo profundo”, especifica el acuerdo.

Por eso, Wilson recibe $2 millones, y mantendrá sus premios de incentivos a largo plazo, así como el valor en efectivo de las acciones a largo plazo no adquiridas programadas para adquirirse en 2024. (Tuvo que renunciar a las acciones que estaban programadas para adquirirse en 2025 y 2026). Según el informe para accionistas de Jabil de 2023, Wilson ganó $1 millón en salario, y recibió una compensación de acciones a largo plazo valorada en $6.2 millones junto con su ascenso a CEO en abril de 2023. Su salario total en 2023 se valoró en $10.2 millones, y tenía acciones no adquiridas valoradas en alrededor de $7 millones, según los informes de Jabil.

Brittany McCants, socia de trabajo y empleo en la firma de abogados Barnes & Thornburg, explicó que el pago de $2 millones no se caracterizó como compensación; fue un pago único hecho a cambio de un cumplimiento continuo con las cláusulas restrictivas y de proporcionar una declaración jurada. “Esta estructura de pago junto con las divulgaciones anteriores que hacen referencia a una investigación sugieren una separación menos que amigable entre el ejecutivo y la empresa, y por lo tanto la empresa tiene interés en pagar para resolver esto rápidamente mientras se protege a sí misma”, dijo a Fortune.

Las empresas públicas típicamente no despiden formalmente a CEOs u otros ejecutivos “por causa” porque probablemente tendrá un impacto negativo en el precio de las acciones de la empresa ya que esto puede señalar discordia, o peor aún, liderazgo incompetente en la dirección ejecutiva. Y si bien es estándar que las empresas eviten divulgar los resultados de una investigación y la naturaleza específica o el motivo por el cual un CEO se va después de una investigación, la extensa disposición de comunicación con los medios en el acuerdo de separación que detalla explícitamente lo que a Wilson se le permite y no se le permite decir a los medios no es típica, en su experiencia.

“Me parece que están preocupados por algún tipo de discusión específica sobre la investigación o su partida”, dijo McCants. “Están dando instrucciones muy explícitas sobre lo que puede y no puede discutir en torno a su empleo, partida y la investigación, lo que saca la decisión de qué compartir y qué no compartir fuera de su juicio y discreción”.

Normalmente, las empresas solo se basan en una cláusula de no denigración en acuerdos de separación para protegerse adecuadamente de las representaciones de un ejecutivo saliente. El contrato de Wilson incluye una cláusula de no denigración además de su prohibición de prensa.

“Parece que hubo algún tipo de desacuerdo o discordia continuada aquí, y la empresa está enfocada en tratar de asegurarse de que su marca y reputación estén completamente protegidas”, dijo McCants.

En otras palabras, no parece que Wilson y su antiguo empleador estén en buenos términos.

Por el contrario, cuando las salidas son más amigables, las empresas típicamente se aseguran de que la caracterización de la separación del ejecutivo saliente se centre en una nueva oportunidad o jubilación para que no haya riesgo de suposiciones negativas en ausencia de comunicaciones sobre una “tarea bien hecha” y deseos positivos en futuros empeños, señaló McCants.

Jabil no comentó en respuesta a una solicitud. Wilson no respondió a los intentos de Fortune de contactarlo.

La salida de Wilson le valió un 10 en “El Índice de Expulsión” de la firma de investigación independiente Exechange, que sigue las salidas ejecutivas y clasifica en una escala de 0 a 10 si un CEO o CFO fue obligado a renunciar o presionado a renunciar en lugar de irse voluntariamente. La edad de Wilson, 58 años, además de su corto mandato en el cargo de CEO, y la forma y lenguaje de la notificación contribuyeron al puntaje, escribió el investigador de Exechange, Daniel Schauber, en el informe de abril de la firma. “La constelación de todas las señales de advertencia mencionadas anteriormente deja poco margen para interpretación e indica que Wilson estuvo bajo presión para dejar su puesto como CEO”, explicó.

La salida de Wilson coincide con una disminución en las calificaciones públicas de Jabil en la plataforma de revisión de empleados Indeed, que han disminuido de 3.04 en 2022 a 2.92 en 2024, de 3,900 reseñas y con 5.0 como máximo. Jabil se ubicó por debajo del promedio en la encuesta de bienestar laboral de Indeed, obteniendo una calificación de 68. En general, la empresa obtuvo un puntaje de 3.8 sobre 5.0 tanto en Indeed como en la plataforma de empleados Glassdoor. Entre las categorías que los empleados pueden revisar, incluidos el equilibrio entre trabajo y vida personal, el pago, la cultura y la seguridad laboral, la gestión obtuvo la segunda calificación más baja, con 3.5.

Una reseña de abril de un ex coordinador de reclutamiento de Jabil en St. Petersburg, Fla., dijo que era principalmente “un club de chicos con una comunicación terrible”. Un inspector actualmente en la empresa en Elmira, Nueva York, dijo que amaban el trabajo pero sentían que eran tratados mal. “Todo se trata de a quién conoces, con quién eres amigo, relacionado, o con quién sales”, escribió el empleado. “El departamento de recursos humanos es sesgado, mucha suerte recibiendo ayuda cuando tienes algún problema con un compañero de trabajo o supervisor”.

Sin embargo, otros evaluadores otorgaron a la empresa cinco estrellas y dijeron que era un gran lugar para trabajar con una gestión “sobresaliente”, buen salario y beneficios, y una cultura laboral profesional. Wilson tenía una calificación de aprobación del 86% en Glassdoor.

Su salida provocó una reorganización a gran escala en Jabil, lo que fue otro estribillo entre las críticas constructivas de los empleados hacia la empresa. “Formen una estrategia real en torno a nuestra declaración de visión. Dejen de reorganizarse aleatoriamente con la esperanza de encontrar un salvador”, escribió un empleado en Comparably en una reseña dirigida al liderazgo de la empresa.

Jabil designó al director financiero Michael Dastoor como CEO interino durante la investigación, y el 18 de mayo, el consejo nombró a Dastoor CEO para reemplazar a Wilson. Para reemplazar a Dastoor, el nuevo director financiero es Gregory Hebard, el ex tesorero de la empresa.

Y Steven Borges, un ejecutivo que había tomado licencia como parte de una jubilación planificada y había firmado un acuerdo mutuo de separación, regresó a su cargo el 18 de mayo con el título de vicepresidente ejecutivo de las unidades de negocios globales de la empresa. Jabil extendió el empleo de Borges con una enmienda a su acuerdo inicial para retirarse. Ese acuerdo de separación no incluyó la disposición de medios incluida en el acuerdo de Wilson.

