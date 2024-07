El CEO de Third Space, Colin Waggett, busca nuevas ubicaciones parándose fuera de estaciones de metro y calificando a posibles miembros.

“

Mientras que el exclusivo gimnasio Third Space puede ser mejor conocido por sus clientes famosos, incluyendo a David Beckham y el Príncipe Harry, los ejecutivos no están apuntando solamente a ultra-ricos y celebridades.

En su lugar, se están enfocando en los millennials dispuestos a pagar un precio premium por un poco de lujo y tranquilidad lejos de sus vidas agitadas.

A pesar de la pronunciada etiqueta de precio de $280 a $318 al mes del grupo de gimnasios con sede en Londres, la mayoría de los más de 35,000 miembros de Third Space son millennials—la generación que dice que no puede ahorrar lo suficiente para comprar una propiedad.

“El grupo demográfico es principalmente jóvenes profesionales trabajadores, disfrutando de su mejor vida, deseando complementar su vida laboral con estar saludables… y manejar sus niveles de estrés”, dice Colin Waggett, CEO de Third Space a Fortune.

“No estamos hablando de personas que ganan £400,000 ($512,000), son personas en el rango de £120,000 a £130,000 ($154,000-$166,000)—pueden estar gastando el 10% de sus ingresos disponibles con nosotros.”

Y aunque la generación del “pan con aguacate” ha sido burlada implacablemente por gastar sin medida en cualquier cosa excepto el depósito para una casa, Waggett insiste en que “no puedo juzgar eso”.

En lugar de eso, con Londres consistentemente clasificada como una de las ciudades más caras del mundo para vivir, el ex jefe de Fitness First sugiere que los millennials no están desperdiciando dinero potencial para un pago inicial—simplemente priorizan el fitness sobre otras actividades costosas.

“Muchos de nuestros miembros estarán compartiendo pisos con otros jóvenes profesionales (ya sea propio o en una situación de alquiler) y no hay muchas cosas que se pueden hacer en Londres donde puedas pasar una hora y media y gastar efectivamente alrededor de £20 ($26)—que es, cuando lo desglosas, lo que realmente cuesta por visita.”

Los gimnasios de alta gama están en tendencia en este momento

Hay muchos otros gimnasios que los millennials podrían elegir sin los extras ofrecidos en Third Space (por ejemplo pilates reformer, paredes de escalada y cinco tipos diferentes de yoga) a un precio reducido.

La membresía en la cadena Pure Gym, por ejemplo, cuesta tan poco como £19.99 ($26) al mes.

Pero como explica Waggett, los millennials quieren esas lujos, o como él lo expresa, “las vibras”.

“La analogía a la que siempre apunto es a los hoteles. Puedes conseguir un hotel por £25 o podrías conseguir un hotel por £800, todos tienen una cama y una silla y un lavabo y una ducha, pero cada elemento es muy diferente y la experiencia que obtienes es muy diferente”, agrega Waggett.

“Es lo mismo con nosotros—sales y piensas, ‘¿fue eso un buen valor por el dinero?’ Claramente, la respuesta es sí porque tenemos muchos miembros y estamos creciendo.”

De todas formas que los miembros justifiquen el gasto, una cosa es clara: los gimnasios de alta gama están de moda en este momento.

Third Space ha progresado desde su primer club en 2001 a 11 hasta julio de 2024, con más clubes programados para abrir este año.

Según Waggett, el negocio “ha más o menos cuadruplicado en tamaño” en términos de ingresos y tamaño de membresía, con varios clubes operando ahora una lista de espera.

Gimnasio de Woodwharf de Third Space

Al otro lado del charco, Equinox tiene 41 ubicaciones en Nueva York, que en promedio son de alrededor de 43,000 pies cuadrados (en comparación, gimnasios de gama baja como Planet Fitness tienen un promedio de alrededor de 15,000 pies cuadrados).

Mientras tanto, el exclusivo “club country” Life Time comenzó en Minnesota en 1992 y ahora cuenta con más de 170 clubes en Estados Unidos y Canadá.

Entre sus lanzamientos más recientes está un espacio “boutique” de 54,000 pies cuadrados en Midtown Manhattan, completo con siete canchas de pickleball, un café y tantas comodidades que se presenta a sí mismo como “un tercer espacio, un hogar lejos de casa.”

En esencia, los gimnasios de alta gama ya no son solo lugares para hacer ejercicio: son salones, hoteles, espacios de coworking, instalaciones de cuidado infantil y más.

El CEO busca nuevos espacios potenciales personalmente

¿Cómo encuentra Third Space el lugar perfecto para capitalizar a los millennials que comparten piso y que quieren un lugar para desahogarse después del trabajo?

“Es una mezcla de ciencia y arte”, dice Waggett, agregando que examina los puntos calientes de donde trabaja y vive su demografía principal antes de dirigirse personalmente a esos lugares para evaluar su potencial.

“Luego viene la parte artística. Debes ver una oportunidad de propiedad en particular—debess verla por la mañana, debes verla en la noche, el fin de semana, en un día soleado, en un día lluvioso, debes ver quién sale de la estación de metro, quién más está comerciando por aquí.

“Debes tener ese presentimiento porque son inversiones a largo plazo. Si te equivocas, es extremadamente, extremadamente costoso y caro.”

Waggett no está solamente siendo filosófico acerca de seguir tu instinto sobre los datos.

El CEO insiste en que realmente se queda parado afuera de sitios potenciales bajo la lluvia torrencial, analizando la calidad de personas que pasan y tachándolas mentalmente como: “miembro, no miembro, tal vez miembro, tal vez no.”

“Si estás firmando un contrato de arrendamiento de 25 años, vale la pena pasar un tiempo asegurándose de obtener el correcto”, agrega.

Por supuesto, como las generaciones anteriores, incluso los millennials eventualmente escaparán de sus abarrotados pisos en la ciudad a cambio de una vida tranquila en los suburbios.

Pero Waggett no está preocupado por perder clientes. Si acaso, está apostando a que ese ciclo natural de vida se lleva a cabo para atraer a la próxima generación de aficionados a los gimnasios de lujo.

“Si te mudas y vas a vivir a Surrey (los suburbios a las afueras de Londres), no tenemos ningún club en Surrey, así que ya no serás miembro, pero la casa de la que te mudaste ahora estará ocupada por un Gen Z”, agrega. “Esos cambios suceden.”

Boletín recomendado: Mantén una ventaja competitiva en tu camino a la junta directiva con el boletín Fortune Next to Lead. Todos los lunes, el boletín proporciona las estrategias, recursos y conocimientos de expertos que necesitas para reclamar el despacho de esquina. Suscríbete ahora.”