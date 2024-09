El CEO de Telegram, Pavel Durov, dice que los cargos en Francia son ‘equivocados’

El jefe de la plataforma de mensajería Telegram dijo el jueves pasado que los cargos en su contra por parte de Francia son “equivocados”, en sus primeros comentarios públicos desde que fue detenido en el país hace casi dos semanas.

Pavel Durov, quien fundó Telegram en 2013, fue acusado la semana pasada de facilitar actividades criminales en la aplicación de mensajería, incluida la difusión de pornografía infantil, tráfico de drogas y fraude, y la negativa a compartir información con las autoridades.

Uno de los cargos, la complicidad en la administración de una plataforma en línea para facilitar una transacción ilícita en una banda organizada, conlleva una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 500,000 euros ($555,833) si se encuentra culpable después de un juicio.

Durov, quien ha estado en Francia desde su arresto el 24 de agosto, publicó una fianza de 5 millones de euros y permanece bajo supervisión judicial. No puede salir del territorio francés y debe presentarse dos veces por semana en una comisaría, dijeron los fiscales la semana pasada.

Durov dijo que fue interrogado por la policía francesa durante cuatro días después de llegar a París desde Bakú, la capital de Azerbaiyán, el mes pasado.

Antes de la llegada de Durov a Francia, hubo especulaciones de que se reuniría con el presidente ruso Vladimir Putin en Azerbaiyán.

Sin embargo, el portavoz oficial del Kremlin le dijo a la BBC la semana pasada que nunca se produjo ninguna reunión.

El multimillonario ruso de 39 años tiene un patrimonio neto de aproximadamente $15.5 mil millones, según Forbes, lo que lo convierte en la persona número 121 más rica del mundo.

¡Gracias a todos por su apoyo y amor! Último mes fui entrevistado por la policía durante 4 días después de llegar a París. Me dijeron que podría ser personalmente responsable por el uso ilegal de Telegram por parte de otras personas, porque las autoridades francesas no recibieron respuestas de Telegram. Esto fue sorprendente por varias razones:

Telegram tiene un representante oficial en la UE que acepta y responde a las solicitudes de la UE. Su dirección de correo electrónico ha estado disponible públicamente para cualquier persona en la UE que busque en internet “dirección de Telegram en la UE para las fuerzas del orden”. Las autoridades francesas tenían numerosas formas de contactarme para solicitar ayuda. Como ciudadano francés, era un visitante frecuente en el consulado francés en Dubai. Hace un tiempo, cuando se les preguntó, personalmente los ayudé a establecer una línea directa con Telegram para abordar la amenaza del terrorismo en Francia.

Si un país no está contento con un servicio de internet, la práctica establecida es iniciar una acción legal contra el servicio en sí mismo. Usar leyes de la era previa a los teléfonos inteligentes para acusar a un CEO de delitos cometidos por terceros en la plataforma que administra es un enfoque equivocado. La construcción de tecnología ya es lo suficientemente difícil como para ser responsabilizado personalmente por posibles abusos de esas herramientas.

Establecer el equilibrio correcto entre la privacidad y la seguridad no es fácil. Debes conciliar las leyes de privacidad con los requisitos de cumplimiento legal y las leyes locales con las leyes de la UE. Debes tener en cuenta las limitaciones tecnológicas. Como plataforma, deseas que tus procesos sean consistentes a nivel mundial, y también asegurarte de que no sean abusados en países con un estado de derecho débil. Nos hemos comprometido a trabajar con los reguladores para encontrar el equilibrio correcto. Sí, defendemos nuestros principios: nuestra experiencia está moldeada por nuestra misión de proteger a nuestros usuarios en regímenes autoritarios. Pero siempre hemos estado abiertos al diálogo.

A veces no podemos estar de acuerdo con el regulador de un país sobre el equilibrio correcto entre privacidad y seguridad. En esos casos, estamos listos para dejar ese país. Lo hemos hecho muchas veces. Cuando Rusia exigió que entregáramos “claves de cifrado” para permitir la vigilancia, nos negamos, y Telegram fue prohibido en Rusia. Cuando Irán exigió que bloqueáramos canales de manifestantes pacíficos, nos negamos, y Telegram fue prohibido en Irán. Estamos preparados para salir de mercados que no sean compatibles con nuestros principios, porque no lo hacemos por dinero. Nos guía la intención de hacer el bien y defender los derechos básicos de las personas, especialmente en lugares donde estos derechos son violados.

Todo eso no significa que Telegram sea perfecto. Incluso el hecho de que las autoridades puedan estar confundidas sobre dónde enviar las solicitudes es algo que debemos mejorar. Pero las afirmaciones de algunos medios de que Telegram es una especie de paraíso anárquico son absolutamente falsas. Quitamos millones de publicaciones y canales dañinos todos los días. Publicamos informes de transparencia diarios (como este o este ). Tenemos líneas directas con ONG para procesar las solicitudes de moderación urgentes de manera más rápida.

Sin embargo, escuchamos voces que dicen que no es suficiente. El aumento abrupto de usuarios de Telegram a 950 millones causó dolores de crecimiento que facilitaron que los criminales abusaran de nuestra plataforma. Por eso me propuse personalmente asegurarme de que mejoremos significativamente en este sentido. Ya hemos iniciado ese proceso internamente, y compartiré más detalles sobre nuestro progreso muy pronto.

Espero que los acontecimientos de agosto hagan que Telegram — y la industria de las redes sociales en su conjunto — sean más seguros y fuertes. Gracias de nuevo por su amor y memes.