El CEO de Sonos, Patrick Spence, renuncia después del desastroso lanzamiento de la app.

El CEO de Sonos, Patrick Spence, está renunciando al cargo hoy, con efecto inmediato, y el miembro de la junta Tom Conrad ocupará el cargo de CEO interino. Es el desarrollo más dramático hasta ahora en una saga de ocho meses que ha demostrado ser el momento más desafiante en la historia de Sonos.

La decisión de la empresa de lanzar prematuramente una nueva aplicación con errores y completamente renovada en mayo, con funciones cruciales faltantes en el lanzamiento, indignó a los clientes y desencadenó un efecto dominó de varios meses que incluyó despidos, un agudo descenso en la moral de los empleados y una gira de disculpas públicas. Los auriculares Sonos Ace, rumoreados como la razón principal detrás de la aplicación apresurada, fueron inmediatamente eclipsados por la controversia, y mis fuentes me dicen que las cifras de ventas siguen siendo bajas. Los foros de la comunidad de Sonos y el subreddit se han visto dominados por quejas y un sentimiento abrumadoramente negativo desde la primavera.

En octubre, Sonos intentó controlar la situación, que para entonces se había convertido en un verdadero desastre de relaciones públicas, delineando un plan de recuperación. La empresa se comprometió a fortalecer los principios de desarrollo de productos, aumentar la transparencia interna y tomar otras medidas que, según dijo, evitarían que se volviera a cometer un error de esta magnitud. También puedo informar por primera vez que Sonos contrató una firma de relaciones públicas de gestión de crisis para ayudar a navegar por la situación.

Pero tres meses después, la junta directiva de Sonos y Spence han llegado a la conclusión de que esas medidas no fueron suficientes: el desastre de la aplicación oficialmente le ha costado el trabajo a Spence. Sin embargo, no se están realizando otros cambios hoy. Por ahora, el director de producto, Maxime Bouvat-Merlin, a quien algunos empleados me han dicho en privado que merece una buena parte de la culpa por los recientes errores, seguirá en su cargo.

“Vamos a iniciar la búsqueda del próximo CEO, y trabajaremos en encontrar un líder que continúe construyendo sobre nuestro legado y trabaje con el equipo para hacer avanzar a la empresa,” me dijo la portavoz de Sonos, Erin Pategas, por teléfono el domingo por la tarde. Describió el cambio de liderazgo como “pasar página en el capítulo en el que nos encontramos y forjar un camino que nos lleve en la dirección en la que queremos ir, tanto para nosotros como para nuestros clientes.”

En caso de que te lo estés preguntando, esa dirección no incluirá un regreso a la antigua aplicación de Sonos; Pategas dijo que la empresa sigue totalmente comprometida con el nuevo software, que ha recibido una serie de correcciones de errores y ha ido añadiendo gradualmente características anteriores durante los últimos meses. Ha mejorado, pero incluso hasta este punto, siguen habiendo quejas sobre altavoces que desaparecen aleatoriamente de la aplicación y otros problemas.

Spence se unió a Sonos en 2012 como director comercial. Como CEO, supervisó una amplia gama de productos hardware exitosos: Sonos lanzó varias barras de sonido impresionantes (incluyendo la todavía nueva Arc Ultra), incursionó en el audio portátil con el Move y el Roam, y presentó el altavoz de audio espacial de próxima generación Era 300. Pero los tropiezos de la aplicación, y el fracaso de Spence en pedir disculpas inmediatamente después, en última instancia, dañaron su reputación con los clientes más leales de la empresa. No hubo marcha atrás en eso.

Técnicamente, Spence seguirá con Sonos hasta el 30 de junio de este año, durante el cual recibirá un salario base de $7,500 al mes por proporcionar a la empresa “servicios de asesoramiento estratégico.” Y cuando llegue esa fecha de finalización, recibirá una indemnización de $1,875,000. Esas cifras provienen de una presentación 8K que Sonos hizo a la SEC con respecto a las noticias de hoy.

Ahora le corresponde a Conrad, quien se unió a la junta de Sonos en 2017, reunir a los empleados desencantados y cumplir con la promesa de recuperar la confianza del consumidor. La carrera de Conrad incluye una permanencia de 10 años como director de tecnología en Pandora y dos años como VP de producto en Snapchat. Trabajó en el software Finder de Apple durante los años 90. Más recientemente, Conrad se desempeñó como director de producto del fracasado servicio de streaming Quibi. Pategas cree que es la elección perfecta para el puesto de CEO interino porque está muy al tanto de la situación actual de la empresa; Conrad y el director de innovación, Nick Millington, han estado liderando el esfuerzo de arreglar la aplicación de Sonos durante meses.

A pesar de este cambio sísmico en la cúspide, el futuro de la línea de productos de Sonos sigue “a toda máquina,” me dijo Pategas. El próximo gran producto de la empresa se rumorea que será un reproductor de vídeo en streaming, que lo enfrentaría contra gigantes como Apple, Roku, Amazon y Google en la sala de estar.

