El CEO de SoftBank, Masayoshi Son, dice que fue puesto en la Tierra para crear inteligencia artificial superinteligente

El multimillonario CEO de SoftBank, Masayoshi Son, es conocido por ser todo un personaje. El excéntrico inversor japonés, quien comenzó su carrera creando una empresa de videojuegos que luego vendió a la gigante de la electrónica Kyocera, se ha hecho un nombre invirtiendo miles de millones en startups de moda que tienen el potencial de cambiar el mundo.

En ocasiones, como en el caso del gigante chino del comercio electrónico Alibaba, esta estrategia conduce a retornos monumentales y elogios de los inversores, pero otras veces, termina en tragedia y lágrimas (literalmente). Masayoshi Son describió en 2019 cómo su error multimillonario en la empresa de coworking WeWork lo dejó en agonía, pero prometió aprender de la “lección muy dura”.

La actuación de SoftBank en los últimos años ha perfectamente ejemplificado el historial de aciertos y errores de Masayoshi Son y su predilección por el drama. El fondo principal de la empresa, el Vision Fund, registró una pérdida récord de $27 mil millones en su año fiscal 2021, que terminó el 31 de marzo de 2022, ya que muchas de sus acciones de alto crecimiento y tecnología fueron golpeadas por la amenaza de tasas de interés crecientes, lo que llevó a Masayoshi Son a entrar en lo que él llamó “modo defensa”.

Sin embargo, esa táctica no resultó útil en el año fiscal 2022 de SoftBank, que terminó el 31 de marzo de 2023. El Vision Fund registró otra pérdida récord de $32 mil millones después de grandes errores en la empresa china de inteligencia artificial SenseTime y en la empresa indonesia de transporte y comercio electrónico GoTo pesaron en los resultados. Esta vez, el pobre desempeño llevó al siempre poco convencional Masayoshi Son a decir que estaba volviendo a la “ofensiva”.

Hasta ahora, esa táctica antigua pero renovada ha funcionado: el fondo principal de SoftBank logró recaudar $4.6 mil millones tras el éxito de algunas de sus inversiones más destacadas, incluidas el diseñador de chips del Reino Unido Arm, el propietario de TikTok ByteDance y la empresa de entrega de alimentos DoorDash, en su año fiscal 2023, que terminó el 31 de marzo de 2024.

Pero ahora, después de enfrentar obstáculos, admitir sus errores, prometer aprender de ellos y salir adelante con ganancias, Masayoshi Son se ha embarcado en una nueva obsesión: la superinteligencia artificial (ASI).

Olvida la inteligencia artificial (IA), o incluso el “Santo Grial” de la inteligencia artificial general que se supone que es más inteligente que el humano promedio: el CEO de Softbank visualiza un futuro dominado por ASI que son 10,000 veces más inteligentes que incluso la persona más inteligente del planeta. Más que eso, el multimillonario dijo que cree que fue puesto en la Tierra para hacer realidad este futuro.

“¿Para qué se fundó SoftBank? ¿Para qué nació Masa Son? Puede sonar extraño, pero creo que nací para realizar ASI. Estoy muy comprometido con ello”, dijo Masayoshi Son a los accionistas en una reunión anual la semana pasada, según CNBC.

El multimillonario argumentó que cada inversión que ha realizado a lo largo de su carrera, desde Uber hasta Alibaba, fueron solo un “calentamiento” para sus inversiones en IA. “Realizar ASI es mi único enfoque”, dijo, según informó primero el Financial Times.

Este enfoque extremo en la IA sigue a la promesa de SoftBank de hacer cinco inversiones separadas a gran escala de al menos $1 mil millones en mayo. Masayoshi Son ya había respaldado múltiples compañías de IA antes del anuncio, incluyendo sus $200 millones en Tempus AI, una startup de análisis de datos médicos en abril, pero ahora el ritmo parece haber aumentado.

La última apuesta de SoftBank ocurrió esta semana, cuando respaldó la moderna startup de búsqueda en internet Perplexity AI, que espera competir con gigantes como Google, con una valoración de $3 mil millones, según Bloomberg.

En su reunión con los accionistas la semana pasada, Masayoshi Son también destacó oportunidades en la conducción autónoma, la robótica de IA, centros de datos y más a los que investigará en el futuro. A su estilo típico, el multimillonario luego se sumergió en una discusión reflexiva y sincera sobre su vida como inversor.

“Hace dos años, me estoy haciendo viejo, el resto de mi vida es limitado, pero aún no he hecho nada y lloré tanto”, dijo, recordando cómo se sintió durante el período oscuro de SoftBank en 2022.

Ahora, Masayoshi Son dijo que está más claro respecto a su propósito que nunca. “Esto es para lo que nací, para realizar ASI”, enfatizó.

