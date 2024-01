El CEO de Netflix explica por qué no habrá una aplicación dedicada de Netflix para Vision Pro en el lanzamiento. El CEO de Netflix explica por qué no habrá una aplicación exclusiva de Netflix para Vision Pro en el lanzamiento.

Entonces, ¿por qué no hay una aplicación de Netflix dedicada para Vision Pro? Peters explicó diciendo: “Tenemos que tener cuidado de asegurarnos de no invertir en lugares que realmente no estén generando un retorno, y yo diría que veremos cómo van las cosas con Vision Pro. Ciertamente siempre estamos en discusiones con Apple para tratar de averiguar eso, pero en este momento, el dispositivo es tan pequeño que realmente no es relevante para la mayoría de nuestros miembros.”

Si Vision Pro despega, Peters dice que Netflix puede juntar una aplicación dedicada “muy, muy rápido”



¿Y si Apple pudiera hacer algo con Vision Pro que cambiaría “el cálculo estratégico panorámico para Netflix”? Peters respondió: “Y eso es algo en lo que hemos trabajado juntos durante mucho tiempo, siempre hemos tenido discusiones activas sobre cómo podríamos ayudarnos mutuamente. A veces encontramos un gran espacio de superposición. Podemos movernos muy, muy rápido. A veces lleva un poco más de tiempo.”

Disney+ ofrecerá a los usuarios de Vision Pro cuatro entornos inmersivos diferentes para ver su contenido

Entonces, aunque Netflix no tendrá una aplicación dedicada para Vision Pro ahora, es algo que podría aparecer en el futuro. Ahora mismo, simplemente no vale la pena el tiempo, el dinero y el esfuerzo para Netflix desarrollar una aplicación para visionOS, especialmente considerando que se estima que las preventas de la computadora espacial ascendieron a 180,000 unidades durante el primer fin de semana que se pudieron reservar unidades. Compare eso con las 1.56 millones de unidades activas de iPhone que se prevé estarán activas para fines de este año y podrá entender mejor la decisión de Peter.

Los usuarios de Vision Pro todavía podrán acceder al servicio de transmisión de video a través del navegador Safari de la computadora espacial



Esta ausencia de aplicaciones de Vision Pro para Netflix y YouTube no significa que aquellos que desembolsen $3,499 o más por la computadora espacial no puedan ver videos en streaming de los pares populares. Simplemente significa que los usuarios tendrán que usar el navegador Safari de Vision Pro, apuntarlos en dirección a los sitios web de Netflix y YouTube y ver su contenido de esa manera. Claro, suena a algo de 2007, pero si Vision Pro despega, y las versiones posteriores tienen un precio más asequible, Peters podría tener disponible una aplicación dedicada de Vision Pro. Veamos un servicio de transmisión de video que se adentró por completo en Vision Pro, Disney+. Bob Iger, CEO de Disney, dijo: “En Disney, estamos constantemente buscando nuevas formas de entretener, informar e inspirar al combinar una creatividad excepcional con una tecnología innovadora para crear experiencias verdaderamente extraordinarias. Apple Vision Pro es una plataforma revolucionaria que acercará a nuestros fans a los personajes y las historias que aman mientras los sumerge más profundamente en todo lo que Disney tiene para ofrecer. Nos enorgullece una vez más asociarnos con Apple para llevar nuevas experiencias extraordinarias de Disney a personas de todo el mundo.”

Y Disney+ incluirá cuatro entornos diferentes con su aplicación de Vision Pro. La compañía dice: “Cada entorno incluye animaciones y sonidos que hacen que el espacio se sienta vivo y huevos de Pascua de películas y franquicias que sorprenderán y deleitarán a los fans.” Netflix también podría haber hecho algo así, pero no tantas empresas de entretenimiento obtienen tanto de Apple como lo hace Disney.

Otros servicios de transmisión de video que tendrán una aplicación dedicada en Vision Pro además de Disney+ incluyen Amazon Prime Video, y Paramount Plus. Vision Pro se lanzará el 2 de febrero.