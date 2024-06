El CEO de Lowe’s pasó de ganar $4.35 por hora en Target a ser uno de los únicos 8 CEOs negros de Fortune 500 con esta estrategia.

“

Algunos profesionales comenzaron su carrera trabajando en el sector minorista, pero no tantos de esos mismos trabajadores lograron llegar a la cima de una empresa Fortune 500. Sin embargo, Marvin Ellison lo hizo.

Ellison comenzó ganando solo $4.35 por hora trabajando a tiempo parcial en Target mientras estudiaba en la Universidad de Memphis. Ahora es presidente, CEO y presidente de Lowe’s, un gigante de mejoras para el hogar de $130 mil millones y uno de solo ocho CEOs negros en Fortune 500. Si bien eso es menos del 2% de todo el grupo, es la mayor proporción de CEOs negros en la lista.

Reflexionando sobre el hecho de que es uno de los pocos CEOs negros en Fortune 500, Ellison dijo que tiene emociones encontradas.

“Por un lado, me siento increíblemente privilegiado y bendecido de ocupar este cargo porque me brinda la oportunidad de ser, espero, un modelo a seguir positivo y crear un camino para otras personas que se parecen a mí”, dijo Ellison en una entrevista de noviembre de 2022 con Daymond John, un empresario negro más famoso por su empresa de ropa urbana FUBU y por ser inversor ángel en Shark Tank.

“Estoy realmente decepcionado de que en 2022 todavía tengamos una brecha tan significativa en la capacidad que existe y las oportunidades de individuos que se parecen a mí para ocupar un cargo como este”, dijo Ellison, quien lidera una empresa de Fortune 50 con más de 1,700 tiendas y 300,000 empleados en los Estados Unidos, según Lowe’s.

La estrategia de Marvin Ellison para desafiar las probabilidades

Ellison comenzó como empleado a tiempo parcial, pero fue “afortunado de estar en una empresa que creía en desarrollar personas”. Así que “se esforzó durante 15 años”, alcanzando finalmente un puesto a nivel de director en Target antes de ingresar a la industria de mejoras para el hogar.

Pero lo que llevó a Ellison a puestos de liderazgo de alto nivel en empresas minoristas y de mejoras para el hogar fue su impulso por diferenciarse de otros candidatos. Lo hizo tomando trabajos y asignaciones que “nadie más quería”, dijo.

“No tenía un gran pedigrí, no tenía una educación de Ivy League. No tenía oportunidades internacionales estelares o períodos impresionantes en mi currículum ”, dijo Ellison. “Estoy compitiendo contra todas estas personas excepcionalmente talentosas sobre el papel; tuve que encontrar una manera de diferenciarme ”.

Esa estrategia llevó a Ellison a los rangos de Target y luego a Home Depot, donde pasó 12 años en roles operativos de alto nivel. También se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de tiendas en Estados Unidos para la empresa de 2008 a 2014, “mejorando drásticamente el servicio al cliente y la eficiencia en toda la organización”, según Lowe’s. La cadena minorista contrató a Ellison después de su paso intermedio como presidente y CEO de J.C. Penney.

Ellison también obtuvo su MBA de la Universidad de Emory y forma parte de la junta directiva de FedEx.

Lowe’s se encuentra en el puesto 39 en Fortune 500 y en las listas de las Compañías Más Innovadoras de América y las Compañías Más Admiradas del Mundo. Por lo tanto, no debería sorprender que Lowe’s esté colaborando con Nvidia para desarrollar tecnologías de inteligencia artificial para su uso en sus tiendas minoristas. Lowe’s ahora tiene más de 50 modelos de IA activos utilizados para la lógica de abastecimiento, la planificación de inventario y precios, así como en general para “crear un entorno más fácil para vender, comprar y trabajar”.

“Nos estamos preparando para estar en nuestro mejor momento cuando se revierta el ciclo, y sabemos que eso va a suceder”, dijo Ellison en una entrevista de mayo con CNBC. “Cuando suceda, obtendremos una participación de mercado significativa basada en el trabajo y las inversiones que hemos realizado en el negocio”.

Cómo Ellison está abriendo camino para otros ejecutivos negros

El enfoque de Ellison en las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión es diferente al de otros CEOs. Mientras que muchos ejecutivos arrojaron dinero al problema o realizaron contrataciones meramente demostrativas después del asesinato de George Floyd en 2020, Ellison está siendo más práctico.

“Habla menos y haz más”, dijo Ellison. “Solo quería solucionarlo. No salimos y hicimos un gran anuncio público. No hice una serie de entrevistas. No saqué ningún documento técnico. Simplemente dije, ‘Lo vamos a solucionar haciéndolo una prioridad’ ”.

Ahora, Lowe’s tiene un programa de diversidad de proveedores que ayuda a las empresas subrepresentadas a crecer y crear más empleos, y la empresa también es miembro de varios consejos regionales de diversidad de proveedores. Pero la propia empresa de Ellison también está priorizando contrataciones más diversas y desarrollo profesional.

“Podrían no ser el candidato convencional basado en el perfil que miras”, dijo Ellison. “Ahora estamos creando esta reserva de talentos en toda la organización, no basada en cómo se ve tu currículum, sino en base a tus resultados y características de liderazgo y lo que haces todos los días. Ese es un cambio transicional para nosotros”.

“