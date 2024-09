El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, dijo que “Despediría en un segundo” a cualquiera atrapado comerciando Bitcoin cuando estaba a $4,000.

El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, dijo que “despediría en un segundo” a cualquier persona atrapada comerciando con Bitcoin cuando estaba en $4,000.

Jamie Dimon, el CEO de JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), es conocido por sus ataques directos a Bitcoin (CRYPTO: BTC), a pesar de las inversiones del gigante bancario en fondos cotizados en bolsa vinculados a la principal criptomoneda.

¿Qué pasó? Hablando en una conferencia de inversores hace exactamente siete años, Dimon calificó a Bitcoin como “fraude” y “peor que los bulbos de tulipán”, en referencia a la manía de los tulipanes holandeses en el siglo XVII.

La declaración que ganó más notoriedad fue cuando dijo que “despediría en un segundo” a cualquier trader de JPMorgan atrapado comerciando en Bitcoin.

Cuando Dimon hizo estas declaraciones, un Bitcoin se cotizaba a $4,161.27. Hoy, el precio de la moneda se ha disparado a $57,926, lo que indica un enorme aumento del 1,292%.

¿Por qué es importante? La crítica de Dimon a Bitcoin ha continuado sin cesar, e incluso llegó a pedir el cierre de la industria durante un testimonio en el Congreso en diciembre del año pasado.

Sin embargo, su postura se suavizó notablemente justo un mes después cuando los primeros ETF de Bitcoin vieron la luz del día. Dimon dijo “defiendo tu derecho a hacer Bitcoin”.

Según la presentación reciente ante la SEC, JPMorgan informó que tenía en su poder $42,000 en acciones de Grayscale Bitcoin Trust (NYSE:GBTC). También liquidó su cartera completa en el ETF de iShares Bitcoin Trust (NASDAQ:IBIT) que fue adquirido en el primer trimestre.

Acción del precio: En el momento de escribir esto, Bitcoin se cotizaba a $57,947.66, un aumento del 2.50% en las últimas 24 horas, según datos de Benzinga Pro. Las acciones de JPMorgan cerraron 0.78% más altas a $207.17 durante la sesión de trading regular del jueves.

apareció originalmente en Benzinga.com

© 2024 Benzinga.com. Benzinga no proporciona consejos de inversión. Todos los derechos reservados.