El CEO de Apple, Tim Cook, Comparte Detalles sobre su Vida

Si alguna vez te has preguntado cómo es ser el CEO de Apple, Tim Cook se sentó recientemente para una entrevista con los anfitriones del podcast Table Manners, Jessie y Lennie Ware, cuando visitó Londres en diciembre. Cook compartió información sobre su rutina diaria, su enfoque en el trabajo y sus planes de jubilación. También proporcionó algunos detalles divertidos sobre Apple y algunas de sus cosas favoritas.

Cook reveló que Apple recoge la fruta de los árboles que están alrededor del campus de Apple Park, utilizándola para hacer mermelada. Compartió mermelada de manzana especiada creada a partir de los árboles de ‌Apple Park‌ con los anfitriones del podcast. Apple principalmente tiene árboles de manzana porque la tierra donde se encuentra el campus de ‌Apple Park solía ser un huerto, pero también hay árboles de cerezo.

Aunque Cook tiene la intención de retirarse en algún momento, no será la “definición tradicional” de jubilación. No se ve a sí mismo “en casa sin hacer nada” y “sin estar intelectualmente estimulado”. Dice que “siempre estará conectado de esa manera y querrá trabajar”.

Cook dijo que su crianza estaba “centrada en el trabajo”. Tenía una ruta de periódicos a los 11 años, y a los 14, “daba la vuelta a hamburguesas” en un lugar de comida rápida llamado Tastee-Freez. Sus padres “inculcaron el trabajo duro”, y el valor de ello ha permanecido con él “toda la vida”.

Como Cook ha dicho varias veces antes, se despierta antes de las 5:00 am para empezar a trabajar. Comienza su día respondiendo correos electrónicos mientras todavía está tranquilo. Cuando le preguntaron por qué comienza con correos electrónicos, dijo que es la parte del día que no tiene sorpresas. “Bueno, resulta que es la parte del día que puedo controlar más”, dijo. “A medida que el día comienza a desarrollarse, se vuelve menos predecible”.

La mañana temprana es su momento favorito del día porque puede “bloquear un poco al mundo y concentrarse en algunas cosas críticas, y simplemente estar en silencio por un rato”.

Cook dijo que trabaja desde ‌Apple Park‌ cuatro días a la semana, pero los viernes tiende a trabajar desde casa. Dijo que trabaja en casa porque “no hay nadie en la oficina y es deprimente cuando no hay nadie allí”. Apple tiene un horario de trabajo híbrido donde los empleados pueden trabajar desde casa hasta dos días a la semana.

No hubo pistas reales de nuevos productos, pero Cook dijo que hay “tantas cosas” en desarrollo, como suele hacer. “Tenemos tantas cosas por venir”, dijo.

Algunos otros datos curiosos:

Cook ama el vino blanco, específicamente Chardonnay. Su favorito es Kistler.

Para el desayuno, come un cereal rico en proteínas de anacardos de Whole Foods con leche de almendra sin azúcar.

Cook no cocina, y come la mayoría de sus comidas durante la semana en Caffé Macs. Se lleva la cena a casa.

Ethel’s Fancy en Palo Alto es uno de sus restaurantes preferidos, donde le gusta pedir pulpo.

Come mucha comida de mar.

A Cook le encanta el chocolate, especialmente el chocolate negro.

Table Manners tiene la tradición de preguntar a los invitados sobre su última comida. Cook dijo que la suya sería un aperitivo de hamachi crudo con jalapeño, un besugo como plato principal, brócoli como acompañamiento, y cualquier postre de chocolate.

Cuando no está trabajando, a Cook le gusta hacer senderismo, y le gusta ir a parques nacionales de vacaciones.

Cook recientemente fue a hacer espeleología en Eslovenia.

El podcast completo de Table Manners con ‌Tim Cook‌ se puede escuchar a través de Apple Podcasts en la web, iPhone, iPad o Mac.