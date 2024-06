El CEO de Airbnb, Brian Chesky, empareja al personal para ayudar a combatir el aislamiento en el lugar de trabajo.

“

Los empleados de Airbnb podrían haberse encontrado en un emparejamiento no oficial cortesía de una práctica adoptada por el CEO de la compañía, Brian Chesky.

Chesky, quien co-fundó el sitio de alojamiento a corto plazo en 2008, recientemente dijo que tiene el hábito “informal” de emparejar a personas en su equipo para brindarles otro nivel de apoyo.

Hablando recientemente en el podcast ‘ReThinking with Adam Grant’, Chesky, quien tiene un patrimonio de $11.8 mil millones según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, dijo que a menudo formará dúos con sus nuevos empleados.

“Hace cuatro años contratamos a dos directores creativos, trabajaron juntos como un dúo. Uno es más director creativo y el otro es más escritor”, explicó.

“Querían unirse juntos: recuerdo que él dijo: ‘Bueno, si él se une, probablemente me uniré’. Y vinieron juntos y vinieron como un conjunto.”

Aunque este arreglo de trabajo es común en publicidad creativa, el concepto de un dúo laboral dejó una marca en Chesky.

“Funcionó tan bien que comencé a pensar en esta noción de dúos en otras áreas… a veces es difícil para una sola persona ser un unicornio, poder hacer todo, pero si pudieras crear dúos podrían cubrir las fortalezas del otro”, agregó.

Chesky, graduado de la Escuela de Diseño de Rhode Island, fue preguntado la pregunta en relación a combatir la soledad en el lugar de trabajo.

Aunque la práctica de Chesky surgió de manera orgánica, estuvo de acuerdo en que la táctica podría ser de gran ayuda para solucionar el problema.

Según un estudio de noviembre de más de 2,000 empleados de la empresa de análisis Perceptyx, más de cuatro de cada diez empleados reportaron sentirse solos en el trabajo.

Los hombres eran dos veces más propensos que las mujeres a decir que se sentían muy solos, y los líderes senior también informaron sentirse más crónicamente aislados que los gerentes en niveles jerárquicos inferiores.

Perceptyx descubrió que el impacto iba desde la desvinculación hasta una caída en la productividad: los trabajadores solitarios tenían 4.5 veces más probabilidades de tener problemas con su rendimiento y depender de mecanismos de afrontamiento poco saludables para salir adelante.

La soledad no solo está perjudicando a las personas, también está dañando las economías.

El Índice de Soledad de la salud de Cigna estima que los empleadores pierden $154 mil millones al año debido al ausentismo, una cifra que podría mejorarse si todos, desde los aprendices hasta la alta dirección, sintieran que tenían a alguien en quien apoyarse.

Chesky agregó que “nunca había pensado realmente” en cómo este hábito orgánico podría ayudar a combatir el problema del aislamiento en el lugar de trabajo, pero agregó: “Creo que hay algo en eso.

“Y también creo que las personas están en el mismo viaje que tú porque eres un empleado nuevo y estás [intentando] integrarte al equipo, pero eres nuevo y eres el extraño. Por lo tanto, darle a las personas un viaje compartido para estar juntos creo que es realmente importante.”

Dúo de trabajo, no hermanos

Aunque Chesky, quien ha llevado la plataforma a alojar a más de 1.5 mil millones de huéspedes en su historia, anteriormente se refería a sus empleados como “familia”, desde entonces ha retrocedido en ese sentimiento.

Chesky despidió a un cuarto de la plantilla de Airbnb, alrededor de 1,900 personas, en 2020 al comienzo de la pandemia.

Al anunciar los despidos, Chesky escribió que tenía un “sentimiento profundo de amor” por todo su personal, lo que pudo haber resonado como algo así como una contradicción para aquellos que perdían sus roles.

El CEO de la compañía Fortune500 ha cambiado su narrativa dentro de la empresa de relaciones familiares a lazos profesionales cercanos.

Explicó: “Escribí esa carta bastante rápido. No tuve mucho tiempo, entonces escribí lo que sentía y eso es lo que sentía, y estaba bastante emocionado cuando la escribí. Y es cierto que una empresa no es una familia… no despides a los miembros de tu familia.

“Escribo lo que siento y sentía este sentido de proteger a las personas, incluso a las que se iban, que no se iban totalmente de Airbnb en cada sentido de la palabra. Quiero decir, se iban con acciones, se iban con todo en su currículum. Creamos una red de exalumnos.

“Tenemos una red de exalumnos muy sólida, lo cual es muy inusual para una empresa. Hay un vínculo que es extremadamente profundo.”

“