El cementerio de Google crece a medida que la aplicación de Mensajes elimina el soporte de imagen en imagen de YouTube.

Google es notorio por abandonar proyectos, grandes o pequeños. Hay un sitio entero dedicado a cronificar todo lo que Google ha enviado al olvido. Y ahora parece que una función útil, la imagen en imagen de YouTube, está siendo eliminada de Google Messages, y no tengo ni idea de por qué.

Introducida en 2022, el concepto era bastante simple: permitir a los usuarios ver un video de YouTube dentro de la aplicación Mensajes. Era similar a cómo funcionan los enlaces compartidos de YouTube en WhatsApp, donde la aplicación muestra la miniatura y reproduce el video en un reproductor emergente. Esto elimina la fricción de tener que abrir la aplicación de YouTube cada vez que un amigo te envía un clip.

En un desglose reciente de la última versión beta de la aplicación, se descubrió que todo el código para hacer que esa función funcione había sido eliminado de Google Messages. Lo probé yo mismo con una versión de lanzamiento público de la aplicación, y aunque aún puedo ver las miniaturas, al tocar el enlace se abre la aplicación de YouTube.

Sí, mi amigo aprovechó esta oportunidad para rickrollearme. | Crédito de la imagen: PhoneArena

Por supuesto, esto no significa que se haya confirmado que esta función desaparezca. Las versiones beta de las aplicaciones a veces pueden incluir características, o la falta de ellas, que pueden cambiar en la versión final. Pero si la imagen en imagen ya no está funcionando en una versión pública de Messages, es improbable que vuelva.

No tengo idea de por qué Google eliminaría una función de calidad de vida como esta. Tal vez YouTube esté a punto de sufrir algunos cambios que harán imposible la imagen en imagen. O tal vez esto se convierta de alguna manera en otra característica de YouTube Premium. Independientemente de la razón, el cementerio de Google está creciendo día a día.

Google Glass fue otro proyecto abandonado por Google hace años del que todavía no me he recuperado. Pero ahora que el gigante tecnológico se está enfocando en la inteligencia artificial con su modelo insignia Gemini, espero que las gafas inteligentes de realidad aumentada impulsadas por IA que se insinúan se conviertan en una realidad.

Como alguien que cruza los dedos por el éxito de la industria de la XR (Realidad Extendida), tengo esperanzas en un sucesor espiritual de Google Glass.

