El caso de quiebra de Rudy Giuliani desestimado por un juez estadounidense.

El ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani ya no puede utilizar procedimientos de bancarrota para evitar un fallo de $148 millones por difamación de dos trabajadores electorales de EE. UU. después de que un juez desestimara su caso, abriendo así el camino para que estos persigan las casas y ganancias del ex abogado de Donald Trump.

En su orden del viernes, el juez Sean Lane dijo que Giuliani había “fallado en proporcionar una imagen precisa y completa de sus asuntos financieros en los seis meses que ha durado este caso” y que “ni siquiera había contratado a un contador, que es el paso más rudimentario de todos”.

El octogenario se declaró en quiebra en diciembre, después de ser declarado responsable de difundir una teoría conspirativa sobre una madre y su hija que contaron votos en Georgia durante las elecciones presidenciales de 2020, lo que llevó a que multitudes enojadas se congregaran frente a su casa.

Los abogados de Ruby Freeman y Wandrea “Shaye” Moss argumentaron más temprano en la semana que Giuliani estaba utilizando la bancarrota como un “botón de pausa en sus problemas” e intentaba “frustrar” los múltiples intentos de los acreedores de cobrar.

El juez Lane estuvo de acuerdo en que había una “preocupante” falta de transparencia financiera, citando el hecho de que Giuliani no había revelado que tenía un contrato para un próximo libro, y que recibía “al menos $15,000 al mes por conducir un programa de radio en WABC y entre $100,000 y $150,000 por conducir un podcast llamado America’s Mayor Live”.

Su orden también prohibió a Giuliani volver a declararse en quiebra en el plazo de un año.

Una abogada de Freeman y Moss, Rachel Strickland, dijo que sus clientes “ya habían esperado demasiado tiempo por justicia” y estaban “satisfechos de que el tribunal viera a través de los juegos del Sr. Giuliani”. Agregó que el equipo legal de la pareja comenzaría a hacer cumplir el fallo contra Giuliani “lo antes posible”.

Giuliani, en un movimiento sorprendente, no se opuso al cierre del caso de bancarrota. Un portavoz dijo que había sido objeto de “voluminosas y excesivamente amplias solicitudes de descubrimiento… con la intención de dañar al alcalde y destruir sus negocios”.

Agregó: “Estamos seguros de que, a la larga, nuestro sistema de justicia será restaurado y el alcalde será totalmente vindicado”.

Giuliani, quien fue abogado personal de Trump durante y después de las elecciones presidenciales de 2020, también enfrenta cargos criminales por presunta interferencia en las elecciones en Georgia y Arizona. Se ha declarado no culpable en ambos casos y está apelando la sentencia por difamación.

En una presentación previa a la decisión, los abogados de otros acreedores, incluida una mujer que ha demandado a Giuliani por un presunto asalto sexual, dijeron que había tratado el proceso de bancarrota como una “broma”. Estaba “escondiéndose tras la apariencia de un anciano tambaleante que ni siquiera puede recordar la dirección de su segunda casa multimillonaria y dice que podría quedarse sin hogar si tiene que vender esa [casa]”, agregaron.

Giuliani, que una vez fue propietario de varias propiedades, tiene un apartamento en el Upper East Side de Manhattan y un condominio en Palm Beach, Florida. Sus abogados dijeron que los activos, junto con “algunas joyas tal vez”, producirían alrededor de $8 millones. Giuliani había reportado previamente activos por $10.6 millones.

Entre las empresas lucrativas de Giuliani se encuentra su propia línea de café con marca propia, ‘Rudy Coffee’ © Rudy Coffee

Un ex fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, a Giuliani le revocaron su licencia legal en el estado este mes. Sus abogados argumentaron que tendría un poder de ganancias limitado como un “abogado de 80 años despedido”.

Strickland discrepó, diciendo que “cuando el Sr. Giuliani esté trabajando para sí mismo… estará promocionando Rudy Coffee y un podcast y todas las demás actividades que le generan ingresos”. Giuliani lanzó una marca de café a principios de este año, con el lema “luchando por la justicia”.

Al evitar altos honorarios legales, “los acreedores podrán hacer rendir cuentas al Alcalde de América por los daños que ha causado”, agregó Strickland.

Además de los $148 millones adeudados a Freeman y Moss, Giuliani ha revelado que tiene casi $1 millón en impuestos impagos, así como cientos de miles de dólares en honorarios legales impagos. También está siendo demandado por las empresas de tecnología de votación Dominion y Smartmatic.

Durante el proceso de bancarrota, Giuliani realizó docenas de compras en Amazon, comprando un trípode aparentemente para su podcast, una “camiseta técnica extragrande para hombre” y una botella de “humectante bronceador”, según documentos judiciales.