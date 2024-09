El candidato a gobernador del GOP, Mark Robinson, llamado ‘Nazi Negro’, debe poner fin a su campaña — o hará que Kamala Harris gane en Carolina del Norte.

La noticia más grande en el mapa de los estados clave esta semana: el experto electoral Larry Sabato moviendo la carrera por el gobernador de Carolina del Norte de “lean Democratic” a “likely Democratic” tras la última ronda de revelaciones vergonzosas sobre el asediado vicegobernador Mark Robinson, el candidato republicano inexperto en este ciclo.

Sabato está siendo generoso. Es más que probablemente Democrática en este punto.

Por eso Robinson debería hacer lo correcto – después de no hacerlo y retirarse antes del plazo del jueves por la noche – y dejar de hacer campaña para gobernador.

Mientras que las últimas descubrimientos informado CNN – en el que Robinson se describía a sí mismo como un “nazi negro”, defendía la esclavitud como “no tan mala” ya que “algunas personas necesitan ser esclavas” y se deleitaba en “porno de tranny con chica” – son horriblemente únicos incluso en esta era de la política estadounidense, no es la primera vez que hemos escuchado detalles descalificadores sobre las sórdidas predilecciones de Robinson.

En otras palabras, Robinson ya era una amenaza para “amortiguar la participación”, como dicen, dado lo que se sabía sobre él incluso antes del golpe de cable de noticias del jueves.

Como informó The Post allá por marzo, Robinson ya había hecho comentarios que habrían acabado con campañas en una era política diferente.

“Absolutamente quiero volver a la América donde las mujeres no podían votar”, Robinson le dijo a un grupo de republicanos, todos ellos mujeres que pueden y votan.

¿Quieres más?

Robinson malgénero a Michelle Obama, llamó a la gente gay un “culto satánico” y ofreció comentarios biliosos y racistas sobre la película “Black Panther” como “basura… sólo creada para sacar los shekels de sus bolsillos Schvartze” – usando un insulto yiddish para la gente negra – mientras se quejaba de que los afroamericanos se “emocionan tanto por un ‘héroe’ ficticio creado por un judío agnóstico y llevado al cine por un marxista satánico”, como informó Daily Dot.

Y eso es sólo la punta del iceberg del antisemitismo informado.

Ofreció una crítica similar de la miniserie “Roots” de 1977, llamándola “basura de Hollywood que muestra la ignorancia y brutalidad de los goyim, y la impotencia y debilidad de los shvartze”.

Y, predeciblemente, es un negador del Holocausto en el registro. Usó la palabra “tonterías” para describir el genocidio nazi.

También comparó a los banqueros judíos con “los cuatro Jinetes del Apocalipsis”.

Cualquiera de estas declaraciones habría sido descalificatoria hace décadas en cualquier carrera – y mucho menos contra un candidato judío (el Procurador General de Carolina del Norte, Josh Stein).

El cuerpo completo de los comentarios de Robinson son descalificatorios ahora, pero él se queda en la carrera, con el respaldo de la operación Trump y el Partido Republicano de Carolina del Norte.

El plazo para retirarse fue después de que CNN publicara las últimas revelaciones – pero Robinson insistió en quedarse. Un argumento particularmente vacío para esto es que las papeletas ya estaban impresas.

Una fuente del mundo Trump negó informes de que el ex presidente quería que el hombre al que una vez llamó “Martin Luther King con esteroides” se retirara de la carrera, diciendo que no es “preciso” que Donald Trump o la campaña “tenga ningún papel en una solicitud” para retirarse.

Y justo cuando el juego de los Jets dio comienzo el jueves por la noche en MetLife, el Partido Republicano de Carolina del Norte intentó patear el balón.

El partido acusó a “la izquierda” de trabajar para “demonizar a Robinson con ataques personales”, enmarcando las citas condenatorias como una distracción de una “contienda de políticas” sobre, entre otras cosas, las políticas de fronteras abiertas promulgadas por la Vicepresidente Kamala Harris.

Hablando de Harris, ella tiene un nuevo anuncio atando a Trump a Robinson que la gente verá hasta el día de las elecciones durante las emisiones de “Wheel of Fortune” y (apropiadamente) “Jeopardy!”

La campaña dice que “intercala los altos elogios de Trump a Robinson con los propios comentarios extremos de Robinson sobre el aborto, incluyendo su apoyo a una prohibición total del aborto sin excepciones para proteger la vida de la mujer”.

También muestra que si Robinson no renuncia como candidato activo, el resto de su campaña desafortunada es sólo una contribución en especie a Harris, Tim Walz y el Comité Nacional Demócrata.

Trump se está aferrando a una ventaja del 0,1% en el Estado del Tar Heel, según el promedio de FiveThirtyEight. Una encuesta puede ser simplemente una instantánea en el tiempo, pero tenemos una pila de encuestas en este punto sugiriendo un final fotográfico.

Trump puede ganar Carolina del Norte sin la distracción de Robinson. Pero eso no sucederá si un candidato completamente desacreditado lo está arrastrando hacia abajo.

Mark Robinson necesita hacer un buen favor al ex presidente y a los republicanos. Necesita desaparecer, pronto.