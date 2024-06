El canciller en la sombra se prepara para el gobierno.

Rachel Reeves se está preparando para el gobierno. Ella enfatiza que aún no se han emitido votos, pero planea comenzar a trabajar de inmediato si —como parece cada vez más probable— entra en el número 11 de Downing Street el 5 de julio como la primera canciller mujer de Gran Bretaña.

En un movimiento audaz que probablemente hará que el primer ministro Rishi Sunak se atragante, Reeves organizará el lunes una reunión de desayuno de su “sombra” Consejo Británico de Infraestructuras, reuniendo a algunos nombres importantes en las finanzas del Reino Unido para discutir sus planes para el gobierno.

“Vamos a llevar ese consejo al gobierno con nosotros —los 10 miembros de ese consejo continuarán trabajando con nosotros y asesorándonos”, dijo en una entrevista en las oficinas del Financial Times con vistas al horizonte de la City de Londres.

Es una declaración que refleja simultáneamente su determinación de mostrar que se toma en serio trabajar con los negocios, y su creencia de que el Partido Laborista está a punto de ganar. Las encuestas dan al partido una ventaja de 20 puntos porcentuales sobre los Conservadores, faltando menos de tres semanas para el día de las elecciones.

El equipo de Sunak logró presionar a los líderes empresariales para evitar que Reeves convocara su panel asesor en el momento de la conferencia del partido Laborista el año pasado; ahora, en medio de una campaña electoral, los líderes de la City desayunarán con la canciller en la sombra el lunes.

La canciller en la sombra Rachel Reeves con líderes empresariales en las oficinas de EY en Londres el viernes © Charlie Bibby/FT

Labour dice que los CEOs que asistirán incluyen a Andrea Rossi de M&G, Charlie Nunn de Lloyds Banking Group y Mike Regnier de Santander, junto con ejecutivos senior de firmas de inversión CDPQ, IFM Investors, Border To Coast, Pension Insurance Corporation y BlackRock.

Separadamente, Sir John Kingman, presidente de Legal & General, respaldó el enfoque de Reeves. “Existe una gran necesidad y oportunidad de aumentar la inversión en todo el Reino Unido”, dijo. “Agradezco enormemente el compromiso del Partido Laborista para abordar esto, especialmente si pueden cumplir con la reforma de la planificación, la entrega de viviendas y la reducción de los costos y retrasos locos en la infraestructura”.

Reeves quiere tranquilizar a la City de que aunque Labour buscará impulsar el crecimiento si llega al poder, no aumentará impuestos a las personas que trabajan allí, como creen los Conservadores que es seguro que sucederá.

“Como dije antes, no vamos a tener un impuesto del FT”, dijo Reeves, insistiendo en que no tiene una agenda secreta para aumentar el impuesto a las ganancias de capital o el impuesto sobre herencias o para restringir el alivio fiscal de las pensiones para los que ganan más. Bromeó preguntando si el FT planeaba usar un detector de mentiras.

Pero el Instituto de Estudios Fiscales dice que hay un “complot de silencio” en torno a los impuestos y gastos, y que un gobierno entrante del Partido Laborista tendría que encontrar £20 mil millones para evitar hacer recortes profundos en áreas de gasto público “no protegidas”, incluidos el gobierno local y las prisiones.

De hecho, Reeves misma ha abogado anteriormente en 2018, cuando era una diputada de base, por cambios fiscales amplios que incluían aumentar el impuesto a las ganancias de capital, reformar el impuesto sobre herencias y cortar el alivio fiscal de las pensiones. ¿No tienen razón las personas para estar preocupadas? “Cambié de opinión”, dijo bruscamente.

Al preguntarle por qué, respondió: “Desde entonces nuestra tasa de crecimiento ha sido aún más baja que antes. Y el foco tiene que estar en hacer crecer la economía, eso es lo que quiero lograr. No creo que andar jugando con las tasas impositivas sea la mejor manera de hacer crecer la economía”.

Reeves dijo que usaría su mandato para tomar decisiones políticas difíciles —por ejemplo, reformar el sistema de planificación o buscar un mejor acuerdo de Brexit— en lugar de aumentar los impuestos más allá de los £8.6 mil millones de aumentos ya anunciados por Labour que afectan a “no domiciliados”, jefes de firmas de capital privado y escuelas privadas.

“Voy a poner mi energía y capital político en hacer crecer la economía”, dijo. “Algunas de esas decisiones serán difíciles, comprometidas y molestarán a algunas personas”, dijo. “Vamos a tener algunas de esas luchas”.

La primera gran prueba de si Reeves puede mantener su autoimpuesta orden de no aumentar impuestos vendrá en su primer presupuesto —si se convierte en canciller— que se espera para principios del otoño, con muchos servicios públicos pidiendo a gritos dinero.

Ella ha dicho que seguiría la convención de que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, el observatorio fiscal independiente del Reino Unido, debería recibir una notificación con 10 semanas de anticipación para preparar sus pronósticos, lo que sugeriría que Reeves no podría presentar su primer presupuesto antes de mediados de septiembre.

Dado que la temporada de conferencias de los partidos comienza el 14 de septiembre —normalmente acompañada de un receso de la Cámara de los Comunes— eso sugeriría que principios de octubre sería la primera fecha factible para un presupuesto.

Reeves insistió en que no usaría la ocasión para detonar bombas fiscales. Rechazó la idea, lanzada por algunos economistas, de reformar la forma en que el Banco de Inglaterra paga intereses a los prestamistas comerciales sobre sus depósitos para recaudar algo de efectivo para el erario.

“No hay necesidad de tener un impuesto a los bancos”, dijo, refiriéndose al movimiento. “No creo que hacer eso nos ayude a lograr lo que queremos lograr, que es hacer crecer la economía”.

También indicó que no estaba considerando una reevaluación de las bandas del impuesto del consejo, que no se han actualizado en décadas. “Realmente no importa si creo que es sensato o no; ¿es ahí donde voy a poner mi energía política? No”.

Recomendado

Reeves también insistió en que no estaría interfiriendo con la regla fiscal clave de los Conservadores, que requiere que la deuda disminuya en un horizonte de cinco años, y dijo que adoptaría la misma definición de la deuda nacional que el gobierno utiliza actualmente.

Reeves dijo que también llevaría a cabo una revisión del gasto “bastante rápido” para establecer totales de gastos departamentales a partir de abril de 2025, otro desafío difícil. Reeves y Starmer se han comprometido a no regresar a “la austeridad”.

En servicios financieros, Reeves ha respaldado muchas de las reformas de la Mansión de Jeremy Hunt, que buscan redirigir miles de millones de libras de ahorros de pensiones hacia compañías de mayor crecimiento en el Reino Unido. También coincidió con Hunt en que los reguladores necesitaban considerar la competitividad de la City al hacer reglas, diciendo que quería “simplificar el manual de reglas para la regulación de servicios financieros”.

Ha habido rumores de una gran continuidad entre Hunt y Reeves, en caso de que ella se convierta en canciller, incluso una economía “Huntana”. ¿Le da crédito a Hunt por estabilizar la economía? “Bueno, ha hecho un mejor trabajo que su predecesor”, ríe Reeves, refiriéndose a Kwasi Kwarteng, autor del fallido “mini” presupuesto de 2022.

Reeves admitió que —a diferencia de anteriores cancilleres entrantes— no podría llegar al Tesoro y afirmar que había mirado dentro de los libros y se había dado cuenta de que las cosas eran aún peores de lo que parecían desde afuera, dando una excusa endeble para aumentos inmediatos de impuestos o recortes de gastos.

“Ahora tenemos la OBR”, señaló, refiriéndose al escrutinio detallado y público de las finanzas públicas por parte del observatorio fiscal. “Sabemos que las cosas están en un estado bastante malo”, dijo. “No necesitas ganar unas elecciones para darte cuenta de eso”.