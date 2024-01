El cambio a un teléfono con tapa me ayudó a reducir mi adicción al teléfono inteligente

Este tiempo del año, todos preguntan sobre qué es lo que menos te gusta de tu vida, pero lo expresan como “¿Cuál es tu propósito de Año Nuevo?”

Mi mayor arrepentimiento de 2023 fue mi relación con mi teléfono inteligente, o mi “apéndice tecnológico” como lo he nombrado en la configuración de mi iPhone. Mis reportes de tiempo de pantalla de Apple indicaban regularmente más de cinco horas al día.

Eso es solo una hora más que el promedio de los estadounidenses, pero aún así me pareció asombroso pensar que pasé el equivalente de enero, febrero y la mitad de marzo mirando esa pequeña pantalla (abril también, si solo contamos las horas despierto).

Es cierto, parte (¿mucho?) de ese tiempo se invirtió en actividades que enriquecen mi vida o que son inevitables: trabajo, conversaciones familiares, leer noticias y mantenerme en contacto con amigos lejanos. Pero, según mi reporte, agarraba el dispositivo más de 100 veces al día. Y ese manejo se acompañaba cada vez más por el tipo de arrepentimiento desagradable que asocio con comportamientos poco saludables; ese sentimiento que tengo después de beber demasiados vasos de vino, terminar toda la bolsa de gominolas agrias o quedarme en la mesa de póker cuando estoy desequilibrado.

Así que este diciembre, hice un cambio radical. Cambié mi iPhone 15 de $1,300 por un Orbic Journey de $108, un teléfono con tapa. Hace llamadas y envía mensajes de texto, pero eso es todo. Ni siquiera tiene Snake.

Puede parecer extraño retroceder en la era de ChatGPT, los estilistas personales impulsados por inteligencia artificial y los implantes cerebrales de Neuralink. Pero con la tecnología avanzada lista para integrarse más profundamente en mi vida (no en mi cerebro, por favor, nunca en mi cerebro real), parecía un momento perfecto para corregir el rumbo con la tecnología existente que ya se sentía fuera de mi control.

Más aburrido, mejor

Hacer el cambio no fue ni fácil ni rápido. La decisión de “actualizar” al Journey aparentemente fue tan absurda que mi operador no me permitió hacerlo por teléfono. Tuve que ir a la tienda.

Mi hija de 7 años miraba con incredulidad la reliquia tecnológica en exhibición al lado de una colección de dispositivos más elegantes con pantallas táctiles. “¿Ese es el teléfono que quieres? ¿Estás bromeando?” preguntó, frotando sus dedos sobre las teclas de plástico del Orbic Journey.

No fue mi primera opción. El Journey ha sido criticado por los conocedores de “dumbphones”. No solo es la duración de la batería ridículamente corta, sino que pierde el servicio cuando está en movimiento y debe reiniciarse para volver a conectarse. Pero era el único teléfono “minimalista” que admitía mi operador de bajo presupuesto. (Consulte con su propio operador qué modelos admitirá si se embarca en un viaje similar.)

Hay opciones superiores disponibles con un servicio confiable, e incluso algunos tienen capacidades de mapeo, reproductores de música y voz a texto. El mercado minimalista se ha expandido en los últimos años, según Jose Briones, quien creó un “buscador de dumbphones” para ayudar a las personas a elegir entre 98 modelos que ha probado. (El Journey no figura en la lista).

“La gente está digitalmente cansada después de la pandemia, después de tener que estar en línea todo el tiempo”, dijo Briones, de 28 años, que todavía pasa suficiente tiempo en línea como para administrar el subreddit Dumbphone y publicar regularmente críticas de los dispositivos en YouTube.

Briones todavía usa un smartphone durante horas laborales, pero por la noche, los fines de semana y durante las vacaciones, cambia a un Light Phone II de $299.

Ese dispositivo fue “diseñado para ser usado lo menos posible” por dos fundadores que se alejaron de los desarrolladores de tecnología que miden el éxito por cuántas horas los usuarios pasan pegados a sus aplicaciones. El teléfono del tamaño de una tarjeta de crédito puede enviar mensajes de texto, hacer llamadas, llevar un calendario, reproducir música y podcasts, pero no mucho más que eso.

Tanto el Light Phone como el smartphone de Briones, el Hisense A9 de $480, tienen pantallas de tinta digital, como las de un Kindle.

“Personalmente he descubierto que cuanto más aburrida sea la pantalla”, dijo Briones, “más fácil es no ser adicto a ella”. (La investigación lo respalda. En un estudio, simplemente cambiar un smartphone al modo de escala de grises ayudó a las personas a reducir su tiempo de pantalla en un 18 por ciento).

El nivel de aburrimiento del Journey fue tranquilizador. Su pantalla principal era pequeña y opaca; una más pequeña en el exterior mostraba la hora. Cuando llegué a casa, tuve problemas para cambiar mi servicio de la eSIM del iPhone a la tarjeta SIM física del teléfono con tapa. Pero pronto, comencé a escribir lentamente textos y emoticonos con solo 9 teclas. :-/

Enviar mensajes de texto más largos de dos frases implicaba una cantidad de pulsaciones de botones agonizante, así que comencé a llamar a las personas en su lugar. Esto fue un problema porque la mayoría de las personas no quieren que su teléfono funcione como un teléfono.En mi primera tarde, necesitaba pedir un favor logístico complicado a un amigo padre, así que lo llamé y le expliqué la situación en su buzón de voz. No escuché su respuesta y me di cuenta cuando abrí mi MacBook personal esa noche. Me había enviado un mensaje de texto, pero Apple lo había enviado a iMessages en lugar de a mi teléfono. (Recuperar mis comunicaciones de Apple requirió cerrar sesión en FaceTime en cada uno de sus dispositivos).Al menos había escuchado mi buzón de voz. Otros que dejé nunca fueron reconocidos. Era casi tan seguro un método de comunicación como colocar un mensaje en una botella y lanzarlo al mar.Cuando amigos y familiares contestaron el teléfono, las conversaciones fueron mucho más profundas de lo que hubiera sido un intercambio de mensajes de texto. Tuve una conversación sincera con una amiga de la universidad una mañana mientras paseaba a mi perro. Me envió un largo mensaje de texto agradeciéndome por un consejo que le había dado.Le respondí con un simple