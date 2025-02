El brillante nuevo aeropuerto de Baluchistán en Pakistán solo está perdiendo una cosa: pasajeros.

Con ningún pasajeros y sin aviones, el nuevo y más costoso aeropuerto de Pakistán es un poco misterioso. Completamente financiado por China por la cifra de $240 millones, es un misterio cuándo el Nuevo Aeropuerto Internacional de Gwadar abrirá sus puertas para negocios.

Ubicado en la ciudad costera de Gwadar y terminado en octubre de 2024, el aeropuerto es un fuerte contraste con la empobrecida y conflictiva provincia suroeste de Balochistán que lo rodea.

Durante la última década, China ha invertido dinero en Balochistán y Gwadar como parte de un proyecto multimillonario que conecta su provincia occidental de Xinjiang con el Mar Arábigo, llamado Corredor Económico China-Pakistán o CPEC.

Las autoridades lo han elogiado como transformacional pero hay escasa evidencia de cambio en Gwadar. La ciudad no está conectada a la red nacional — la electricidad viene de la vecina Irán o de paneles solares — y no hay suficiente agua limpia.

Un aeropuerto con una capacidad de 400,000 pasajeros no es una prioridad para los 90,000 habitantes de la ciudad.

“Este aeropuerto no es para Pakistán o Gwadar,” dijo Azeem Khalid, un experto en relaciones internacionales que se especializa en los vínculos entre Pakistán y China. “Es para China, para que tengan acceso seguro para sus ciudadanos a Gwadar y Balochistán.”