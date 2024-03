El brillante mod hace que el iPhone 15 Pro Max se iguale al Vision Pro

Este inusual pero hermoso mod del iPhone 15 Pro toma elementos de diseño del auricular Apple Vision Pro.

Foto: Caviar

iPhone 15 Pro Max Vision es una versión del principal teléfono de Apple modificado para que coincida con el aspecto del auricular de realidad aumentada Vision Pro. Es de la marca Caviar con base en Dubai y en realidad es una opción hermosa para alguien que utiliza ambos dispositivos.

Pero los compradores necesitarán tener bolsillos profundos. La modificación eleva enormemente el costo del iPhone.

Y tienes que ver el mod loco de Caviar que convierte el Samsung S24 Ultra en un Tesla Cybertruck.

iPhone 15 Pro Max Vision es hermoso pero caro

Caviar es una marca de lujo conocida por sus versiones exageradas de productos de Apple. Algunas de estas son un poco absurdas, como una que celebra al Presidente de Rusia Vladimir Putin y otra incrustada con un hilo de uno de los suéteres característicos negros de cuello alto de Steve Jobs.

Pero el iPhone 15 Pro Max Vision es una idea inteligente que está bien ejecutada. Caviar tomó elementos de diseño del nuevo auricular de realidad aumentada de Apple y los llevó al iPhone.

“Se ofrece a los propietarios de Apple Vision Pro elegir un teléfono inteligente personalizado que complemente su auricular”, dice Caviar. “El diseño presenta elementos únicos – acentos de color, líneas suaves de Apple Vision Pro, imitación del panel inferior, textura reconocible del auricular.”

Solo para que no haya confusión, las modificaciones no agregan ninguna funcionalidad al dispositivo. Los cambios son cosméticos. Además, Caviar no ofrece una funda. Modifica el propio iPhone 15 Pro Max con un chasis de su diseño.

Por esa razón, el iPhone 15 Pro Max Vision comienza en $8,060. Se puede pedir hoy en el sitio web de Caviar.

Si piensas que un iPhone con elementos de diseño de Vision Pro es un poco extraño, espera a ver un Samsung S24 Ultra modificado para verse como un Tesla Cybertruck.

Foto: Caviar

Mientras que el mod del iPhone es audaz y atrevido, el diseño que Caviar creó para fusionar el principal teléfono inteligente Android de Samsung y un Tesla Cybertruck es simplemente locura.

La empresa reconoce que el diseño es inusual, calificándolo como una “fantástica novedad”. Caviar lo describe como “una mini versión del Tesla Cybertruck hecha en el chasis del Samsung S24 Ultra”.

Como se mencionó, a veces los diseños de Caviar se desvían hacia ser demasiado exagerados. Este modelo Android se desvía pasando por encima de la línea mientras monta una motocicleta en llamas sosteniendo dos banderas americanas y saltando 17 autobuses escolares.

Los precios comienzan en $8,770 en el sitio web de Caviar.