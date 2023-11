El Bloqueador Automático de Samsung está aquí para proteger tu dispositivo Galaxy.

Junto con One UI 6, Samsung está entregando no solo mejoras y nuevas características, sino también una serie de nuevas aplicaciones que mejoran aún más la seguridad de tu dispositivo Galaxy.

Una de estas aplicaciones es Auto Blocker, una nueva herramienta de seguridad que viene con One UI 6 y promete proteger tu dispositivo Galaxy “de la manera que mejor se adapte a tu estilo de vida”.

El objetivo principal de Auto Blocker es prevenir la instalación de aplicaciones desde fuentes no autorizadas, que son prácticamente cualquier lugar que no sea la Google Play Store y la Galaxy Store. Es importante mencionar que si prefieres instalar aplicaciones de fuentes no autorizadas (cargarlas desde otras fuentes que Samsung considera autorizadas), esta función no te afectará porque está desactivada de forma predeterminada.

Sin embargo, si no tienes la costumbre de cargar aplicaciones desde fuentes no autorizadas, Auto Blocker debería proporcionarte una capa adicional de seguridad, lo cual es especialmente útil ante el aumento de los ataques de phishing de voz, donde los atacantes podrían convencer a los usuarios de instalar software malicioso.

La aplicación de seguridad tiene una serie de controles adicionales, incluida la capacidad de activar la verificación de seguridad de aplicaciones para detectar posibles programas maliciosos y evitar comandos dañinos e instalaciones de software a través del cable USB. Además, la aplicación puede proteger a los usuarios en una situación en la que alguien tenga acceso físico a su dispositivo.

Según el comunicado de Samsung, Auto Blocker solo está disponible en dispositivos Galaxy compatibles con One UI 6, lo cual es un poco extraño considerando que no tendría problemas para funcionar en teléfonos más antiguos como el Galaxy S20.