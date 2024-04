El bloque INDIA retirará el esquema Agniveer: Akhilesh | Noticias de India

LUCKNOW: En el primer acto conjunto del bloque INDIA, el líder del Partido Samajwadi, Akhilesh Yadav, y el diputado de Aam Aadmi Party, Sanjay Singh, se dirigieron a una multitud en un mitin en Nagina, al oeste de UP, el miércoles. La alianza finalmente se está uniendo en UP, donde, hasta ahora, los partidos están haciendo campaña por separado. El siguiente en la lista es un mitin conjunto de Yadav y Rahul Gandhi para un candidato del Congreso en Amroha.

Nagina, que irá a las urnas el 19 de abril en la primera fase, es un escaño reservado donde la contienda se ha complicado con la entrada de Chandrashekar Azad, líder dalit y coordinador del Partido Azad Samaj.

Yadav y Singh criticaron al gobierno central liderado por el BJP por sus políticas, apuntando al PM Narendra Modi por la ‘Garantía de Modi’. Hablando primero entre los cánticos de Jai Siya Ram, Yadav prometió que si el bloque INDIA ganaba estas elecciones, retiraría el programa Agniveer. “Introdujeron un programa como Agniveer en el que si una persona muere como mártir, no recibirá beneficios. El bloque INDIA pondrá fin a este programa si llega al poder”, dijo. Criticó al gobierno por los filtraciones de exámenes que han tenido lugar en UP en los últimos meses.

Singh, quien fue arrestado por la dirección de ejecución por su papel en el presunto escándalo de la política de licor de Delhi y fue puesto en libertad bajo fianza recientemente, criticó al BJP por incorporar líderes de la oposición acusados de corrupción. “El BJP solo está derrocando gobiernos electos. En Jharkhand, encarcelaron a un líder adivasi. En Delhi, su CM tres veces está en la cárcel. Si una persona está ganando elecciones, ¿necesita arrestar a líderes de la oposición?”, cuestionó Singh, destacando nombres de líderes de la oposición acusados de corrupción que ahora se han unido al BJP.

En respuesta al lema del BJP de ‘Jo Ram ko laya hum usko layenge (votaremos por aquellos que trajeron de vuelta a Ram)’, Singh calificó de arrogancia del BJP presumir que habían traído de vuelta al Señor Ram. “Los hindúes son mayoría en el país y sufrirán más si hay desempleo e inflación. En un discurso electoral, Modi dijo que si hay kabristans (cementerios), entonces también debería haber shamshan ghats (crematorios). Queremos escuelas, empleos, agua y electricidad”, dijo.

Afirmó que esta sería la última elección si el BJP llegaba al poder, ya que muchos de sus miembros buscan 400 escaños ‘para cambiar la Constitución’.