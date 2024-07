El becerro de búfalo sagrado ofrece esperanza en medio de los esfuerzos por revivir la especie

Hace 9 minutos, por Max Matza, BBC News, Seattle

Indígenas celebran el nacimiento de un raro búfalo blanco

Con pelaje de color crema y ojos negros como el carbón, uno de los especímenes más pequeños del animal nativo más grande de América tropezó en el centro de atención con patas temblorosas.

Defensores esperan que el nacimiento en junio de un ternero búfalo blanco – un evento sumamente raro – se traduzca en un nuevo impulso para una larga lucha para revivir la especie en las Grandes Llanuras de América.

Muchas tribus consideran que el nacimiento de un búfalo blanco es un augurio sagrado que significa cambio. La manada en la que nació este ternero también se ha convertido en un importante símbolo cultural, ya que es la última manada de búfalos salvajes en América del Norte.

La manada está entrando en un nuevo capítulo en su vida, ya que el cuidado de la especie está siendo cada vez más supervisado por comunidades indígenas y los defensores presionan para aumentar las poblaciones de búfalos.

El búfalo americano, también conocido como bisonte, alguna vez llegó a estar en los millones antes de ser llevado al borde de la extinción en el siglo XIX. Ahora, la única manada salvaje en los EE. UU. está limitada a solo 5,000 animales.

Pero las tribus y los defensores de los búfalos ven una oportunidad mientras Yellowstone, el primer parque nacional de América y hogar del ternero blanco, considera una propuesta para expandir el tamaño de la manada salvaje por primera vez en décadas.

El ternero blanco ha agregado significado espiritual a los esfuerzos de los defensores de los búfalos mientras ponen a prueba un statu quo de larga data donde las políticas gubernamentales priorizan la cría de ganado vacuno sobre las creencias de las tribus nativas.

Una profecía revelada

Justo después del mediodía del 4 de junio, el guía de fotografía de Yellowstone, Jordan Creech, estaba de paseo con clientes cuando vio al ternero búfalo blanco recién nacido, dando sus primeros pasos en el Valle Lamar del parque.

Los terneros de bisonte pueden caminar dentro de dos minutos de nacer y correr junto a su manada dentro de los primeros siete minutos de vida.

“Es la experiencia más única que he tenido”, dice Creech.

Erin Braaten, una fotógrafa de ascendencia nativa americana de Kalispell, Montana, también presenció los primeros momentos de vida del ternero antes de que desapareciera en la manada.

“Pensé que tendría mejor oportunidad de capturar al Pie Grande que a un ternero búfalo blanco”, le dice a la BBC News.

Durante los últimos 2,000 años, la gente de las tribus Lakota, Dakota y Nakoda han contado la historia de una mujer que llegó en un momento de necesidad.

Una versión habla de dos exploradores que buscaban comida y búfalos en las Black Hills de Dakota del Sur.

La mujer misteriosa apareció y ofreció a su tribu un paquete de regalos sagrados, incluida una pipa tallada en roca roja, e instruyó al pueblo sobre cómo vivir y rezar.

Se transformó varias veces antes de tomar la forma de un ternero búfalo blanco con una nariz negra, ojos negros y pezuñas negras. Al partir, regresó una gran cantidad de búfalos para alimentar al pueblo.

Docenas de otras tribus tienen historias de búfalos blancos, interpretando su llegada como una bendición y una advertencia.

Chief Arvol Looking Horse, un líder espiritual lakota, es la 19ª generación que mantiene la pipa y el paquete sagrado dados por la Mujer Búfalo Blanco

Chief Arvol Looking Horse, líder espiritual de la tribu lakota, es conocido como el Guardián del Paquete Sagrado – el paquete y la pipa dejados por el espíritu. Compara el regreso del ternero blanco con la segunda venida de Cristo.

Looking Horse, de 70 años, dijo que antes de partir, la mujer les dijo a las personas que regresaría en forma de ternero búfalo blanco “cuando todo esté enfermo y no esté bien, y cuando las personas tengan una mente no buena”.

“Esto es espíritu. Significa que el espíritu está ocurriendo”, agregó.

El 26 de junio, más de 500 seguidores celebraron formalmente al ternero blanco en un evento en West Yellowstone, justo fuera del parque. Casi una docena de tribus estuvieron representadas.

Juntos, escucharon el nombre otorgado al ternero – Wakan Gli, que significa Regresos Sagrados o Viene Santo en la lengua lakota. Un altar de tres cráneos de búfalo y tres pieles de búfalo marcó la ocasión.

Waemaetekosew Waupekenay, de 38 años, que viajó desde Wisconsin para asistir en nombre de la Tribu Menominee, dijo que el nacimiento del ternero sagrado ha sido un despertar espiritual.

Su llegada, dice con asombro, muestra que “hay mucha sanación, mucho amor alrededor. La gente está siendo unida”.

Los guardabosques del Parque Nacional Yellowstone han confirmado el nacimiento del búfalo blanco, pero los guardaparques no han reportado avistamientos ellos mismos.

“El nacimiento de un ternero búfalo blanco en la naturaleza es un evento destacado en la recuperación ecocultural de los búfalos por el Servicio de Parques Nacionales”, dijo el parque en un comunicado el 28 de junio confirmando que es el primer búfalo blanco visto dentro de Yellowstone.

Añadieron que “puede reflejar la presencia de un legado genético natural que se ha preservado en los búfalos de Yellowstone, que se ha revelado debido a la exitosa recuperación de una población de búfalos salvajes”.

“El Servicio de Parques Nacionales reconoce la importancia de un ternero búfalo blanco para los indígenas americanos”, agregó.

Una especie renacida

Los bisontes de Yellowstone conforman la única manada salvaje en los EE. UU. y están entre los últimos bisontes genéticamente puros que existen.

Pero el Parque Nacional Yellowstone alcanza regularmente la capacidad permitida por ley de 5,000.

Las tribus que apoyan el crecimiento de la especie han intervenido, creyendo que la salud de la especie está ligada a su propia historia. Desde 2019, el Servicio de Parques Nacionales de EE. UU. ha transferido 414 bisontes saludables de Yellowstone a 26 tribus en 12 estados a través del Programa de Transferencia de Conservación de Búfalos.

La gente nativa también tiene su propio sistema de distribución para compartir búfalos independientemente de los esfuerzos del parque. Desde 1992, el Consejo de Búfalos Intertribales – un colectivo de 83 tribus que trabajan para “restaurar las relaciones culturales, espirituales e históricas” con los animales – ha enviado 25,000 bisontes a 65 manadas en tierras tribales en 22 estados.

“La gente no comprende o se da cuenta de que lo que le sucedió al búfalo sucedió de manera similar a la gente nativa, y esa historia está entrelazada”, dice Jason Baldes, quien se desempeña como vicepresidente del consejo y es miembro de la Tribu Shoshone Oriental.

El regreso del búfalo a la gente tribal marca un gran cambio en la política federal para un país cuyos soldados alguna vez recibieron la orden de matarlos a todos para privar a las tribus de comida y suministros.

Y los funcionarios no solo están devolviendo animales, sino que también están considerando tomar más por sí mismos: el Servicio de Parques Nacionales acaba de completar un estudio de impacto ambiental en Yellowstone, y determinó que el tamaño de la manada debería aumentar de 5,000 a 6,000 – pero podría alojar hasta 10,000. Es la primera vez que el parque propone un aumento en 24 años.

El crecimiento de la manada es aún más impresionante por el hecho de que hasta 60 millones de búfalos americanos fueron asesinados en la fiebre por reclamar propiedad de la frontera americana.

A diferencia de la gente nativa – que se sabe que utiliza casi todas las partes del animal para alimentos, refugio y más – los colonos los mataron sin reparo, llevándose las pieles y dejando las carcasas pudrirse.

Para el siglo XX, no quedaban más de 1,000 búfalos en la naturaleza.

Operaciones de ganado a gran escala ocuparon la tierra vacía y los intereses comerciales siguen siendo motivo de conflicto entre aquellos que desean que los búfalos salvajes vaguen como solían hacerlo, y la industria ganadera.