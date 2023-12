El Banco Mundial advierte que las elevadas cargas de deuda afectan a las economías en desarrollo.

Warning from the World Bank: Surge in interest rates increases debt for poorer countries

Un creciente aumento en las tasas de interés está cargando a los países más pobres del mundo con niveles récord de deuda y complicando las inversiones en salud pública, educación e infraestructura, iniciativas clave para ayudar a sus poblaciones a salir de la pobreza, advirtió el Banco Mundial el miércoles.

En su último informe sobre deuda internacional, el Banco Mundial señaló que los países de ingresos bajos y medios habían pagado $443.5 mil millones en capital e intereses en 2022. Ese es el nivel más alto de la historia y un aumento del 5 por ciento con respecto a 2021. La organización proyectó que esa cifra aumentaría en casi un 40 por ciento en 2023 y 2024. El banco estimó que más de la mitad de los países de bajos ingresos del mundo estaban enfrentando una angustia por la deuda y solicitó que sus obligaciones fueran reestructuradas para evitar una “década perdida”.

“Los niveles récord de deuda y las altas tasas de interés han llevado a muchos países por un camino hacia la crisis”, dijo Indermit Gill, economista jefe del Grupo Banco Mundial.

El Banco Mundial señaló las tasas de interés variables de las deudas que muchos países en desarrollo deben y están luchando por pagar como una amenaza inminente para su solvencia. El banco también señaló que el dólar estadounidense más fuerte, que ha hecho que las monedas de esos países valgan menos en los mercados globales, ha estado encareciendo los pagos.

Los gobiernos no han cumplido con sus deudas 18 veces en los últimos tres años, incluyendo lugares como Zambia, Sri Lanka y Líbano. Eso supera el número total de incumplimientos registrados en las dos décadas anteriores, subrayando lo insostenibles que se han vuelto las cargas de deuda.

El apuro también ha dificultado que los países en desarrollo atraigan nuevas inversiones y financiamiento. Según el Banco Mundial, los compromisos de nuevos préstamos a países en desarrollo disminuyeron un 23 por ciento el año pasado a $371 mil millones. Fue la primera vez desde 2015 que los acreedores privados recibieron más dinero del que invirtieron en los países en desarrollo.

Las crecientes cargas de deuda han puesto una presión adicional sobre instituciones de desarrollo multilaterales como el Banco Mundial para proporcionar préstamos de bajo costo a los países pobres. Coaliciones internacionales como el Grupo de los 20 también han estado presionando para acelerar el alivio de la deuda, pero esos esfuerzos se han estado moviendo lentamente.

China, el mayor acreedor del mundo, ha enfrentado críticas por ser un obstáculo para acuerdos de reestructuración de deuda debido a su reticencia a asumir pérdidas en sus préstamos. A principios de este año, China alcanzó un acuerdo en principio con Zambia para reestructurar $4 mil millones en deuda, pero el acuerdo no se ha finalizado ante objeciones pendientes sobre concesiones de algunos de sus acreedores.

Sri Lanka, que declaró bancarrota el año pasado, también está trabajando en un paquete de reestructuración con acreedores que incluyen a China, Japón e India.

Con los países ricos enfrentando sus propias altas cargas de deuda y el crecimiento económico mundial continuando siendo lento, el alivio para las economías en desarrollo podría seguir siendo esquivo.

La secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, dijo en un evento del Wall Street Journal CEO Council el miércoles que el alivio de la deuda era uno de los problemas más importantes que Estados Unidos y China necesitaban trabajar juntos para abordar, y que era un tema habitual de discusión con sus homólogos chinos.

“Muchos países alrededor del mundo están sufriendo realmente, especialmente con tasas de interés altas de cargas de deudas insostenibles”, dijo la Sra. Yellen. “Necesitan reestructurar su deuda y necesitamos cooperar para hacerlo”.