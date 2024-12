El Banco de Japón mantiene las tasas en 0.25%, el yen se debilita a su nivel más bajo en un mes.

The Bank of Japan (BOJ) mantuvo estable su tasa de interés de referencia en 0.25% el jueves en su sede en Tokio, Japón, al tiempo que mantuvo su visión de que está en camino de alcanzar su objetivo de inflación, una perspectiva que apunta a la posibilidad de otro aumento de tasas en los próximos meses.

El yen se debilitó un 0.3% frente al dólar después de la decisión de tasas, operando en 155.42 y alcanzando un mínimo de un mes. Mientras tanto, el Nikkei 225 del país bajó un 0.85%.

La decisión de mantener las tasas sorprendió a los economistas encuestados por Reuters, quienes esperaban un aumento de 25 puntos base. En Estados Unidos, la Reserva Federal el miércoles redujo las tasas en 25 puntos base, llevando la tasa de fondos federales al 4.25%-4.5%.

El BOJ dijo en su declaración que la decisión de mantener fue tomada por una división de 8-1, con el miembro de la junta Naoki Tamura abogando por un aumento de 25 puntos base.

El banco central señaló, sin embargo, que “siguen existiendo grandes incertidumbres en torno a la actividad económica y los precios en Japón”.

“En particular, con el comportamiento de las empresas orientándose más hacia el aumento de salarios y precios recientemente, los desarrollos en los tipos de cambio, en comparación con el pasado, son más propensos a afectar los precios”, agregó el banco.

Los analistas de la firma de inversión Credit Agricole Securities Asia dijeron que la decisión de dejar las tasas sin cambios se debió a la incapacidad del BOJ de superar la oposición del gobierno para un tercer aumento de tasas en medio de crecientes preocupaciones de que el crecimiento del PIB real sería negativo en 2024.

El PIB de Japón ha registrado una contracción interanual en los dos primeros trimestres de este año, registrando solo un aumento del 0.5% en el trimestre que finalizó en septiembre.

La decisión del BOJ estuvo en línea con una encuesta de CNBC, que mostró que 13 de 24 economistas esperaban que el BOJ mantuviera su tasa de interés clave sin cambios en diciembre antes de aumentar la tasa en la próxima reunión en enero.

La encuesta se realizó entre el 9 y el 13 de diciembre, antes de que la Fed señalara que habría menos recortes de tasas en 2025.

El BOJ “reanudará su ciclo de ajuste monetario en poco tiempo”, dijo Marcel Thieliant, jefe de Asia-Pacífico en Capital Economics, en un comunicado después de la decisión. Capital Economics espera un aumento en enero después de que se publique un nuevo conjunto de previsiones económicas.

Thieliant agregó “vale la pena señalar que, a diferencia de octubre, la decisión de mantener las tasas en espera no fue unánime”, señalando el voto de Tamura para aumentar las tasas al 0.5%.

Recent economic data from Japan is still currently supporting the case for a rate hike. Headline Inflation in October came in at 2.3%, the 30th straight month that inflation has crossed the BOJ’s 2% target. November’s inflation data will come in on Friday.

Business sentiment among large companies in Japan also came in higher than expected in the latest BOJ Tankan survey, with the index for large manufacturing firms climbed to 14 in the quarter ended December, up from 13 in the September quarter and beating the 12 expected from economists polled by Reuters.

The index tracks business sentiment in the country among large companies and contributes to the BOJ’s considerations when forming monetary policy. A higher figure means that optimists outnumber pessimists, and vice versa.

In a Dec. 13 note, analysts from Bank of America said that the December Tankan survey indicates Japan’s economy remains resilient.

They added that “this also confirms that the economy and inflation are trending in line with the BoJ’s base case scenario (which is its prerequisite for raising interest rates).”

However, this does not mean that the need for a rate hike is urgent. The analysts said that imported inflationary pressure is receding, while companies’ medium-term inflation expectations remain stable despite the imminent start of President-elect Donald Trump’s administration and the risk of trade tariffs.