El aumento del 30% de alquiler golpeará a los arrendatarios de parcelas de Trafford.

Pero ahora, los decididos arrendatarios de 1,500 parcelas en Trafford están siendo consultados sobre lo que uno describió como “un aumento del infierno” en los alquileres anuales, ¡aumentando un 30 por ciento!

El Consejo de Trafford, que administra los 35 sitios de parcelas de la localidad, ha anunciado “cambios” en las tarifas anuales con la consulta que se extiende hasta enero de 144.

La autoridad está proponiendo aumentar el cargo de alquiler de £104 a £138.80 para una parcela completa y de £52 a £69.40 para una parcela media.

El consejo indica que seguirá ofreciendo un descuento del 50 por ciento para personas mayores de 60 años.

Charlie Pearson, presidente de la Sociedad de Parcelas de Hale, ayuda a administrar las parcelas de Moss Lane/Golf Road y Westfield Lane en Altrincham.

“Es un increíble aumento”, dijo.

“La gente no va a estar contenta con esto. Administrarnos los sitios y tenemos una reunión de comité este mes y seguro que se mencionará.”

Dijo que la carta que le informaba del aumento propuesto indicaba que no había habido un aumento desde 2014 en los alquileres.

Algunos de los sitios de parcela tienen “parcelas comunitarias” que fomentan que la gente se reúna y cultive vegetales y plantas juntos.

Estos incluyen Granville Park en Urmston y Seymour Grove en Stretford.

Parcelas en Granville Park en Urmston

El Servicio de Reporteros de Democracia Local se encontró con los “jardineros comunitarios” de Seymour Grove con Lynda Agnew, de 74 años, quien ha tenido una parcela durante siete años, expresando su descontento por el aumento propuesto.

“Para mucha gente, los alquileres que pagamos no suenan a mucho dinero, pero cuando eres un pensionista con un ingreso fijo, un aumento del 30 por ciento es mucho”, dijo.

“Nuestras pensiones no están aumentando en un 30 por ciento

“Me han dicho que la lista de espera para una parcela es de cinco años.

“Hay una demanda por ellos debido a los beneficios para la salud mental. Lo llaman el ‘gimnasio verde’.

“Es un lugar muy calmante, de hecho, es otro mundo aquí.”

Otros miembros del grupo la apoyaron.

Liam Packham, de 39 años, dijo: “He estado viniendo a la parcela comunitaria desde hace 10 años. Me encanta estar al aire libre.”

Stephen Johnson, de 37 años, añadió: “Es como una familia aquí. Nos apoyamos mutuamente. No parece justo aumentar los alquileres tanto.”

Paul Jaffa-Brown, de 70 años, añadió: “Concordo con todo lo que han dicho Lynda, Liam y Stephen.

“Es un gran lugar para estar. Estamos aquí todos los jueves por la mañana y es genial.”

Parcelas en Golf Road en Altrincham

Mientras tanto, la página de Facebook de Trafford Allotments and Veg Growers ha comenzado a llenarse de opiniones de otros arrendatarios de parcelas.

Uno dijo: “¡Este es un gran aumento! Espero que todos den a conocer sus opiniones.”

Otro dijo: “No parece un gran aumento para mí y me sorprendería si la gente no puede pagarlo. Me he sorprendido mucho de que mis tarifas no hayan aumentado. ¡Me sorprende que no las estén aplicando retroactivamente!”

Un colaborador también cuestionó el motivo del descuento para personas mayores de 60 años, diciendo: “Cuestiono por qué el descuento para mayores de 60 años tiene que mantenerse en un 50 por ciento.

“Podría generar muchos más ingresos si este descuento de tarifa se redujera ligeramente junto con un ajuste razonable en las cuotas anuales.”

La concejala Rose Thompson, miembro ejecutivo del consejo para comunidades y seguridad, anunció la consulta, dijo: “Las parcelas promueven el bienestar físico y mental, y permiten a las personas cultivar fuentes de alimentos sostenibles y otras plantas y queremos asegurarnos de que tantas personas como sea posible puedan acceder a ellas.

“Desde que fijamos nuestras tarifas por última vez, la inflación ha aumentado en más del 33 por ciento y eso está teniendo un impacto en el servicio.

“Por lo tanto, estamos buscando aumentar los alquileres y urgimos a tantas personas como sea posible a completar la encuesta de consulta lo antes posible para dar sus opiniones.”

Dijo que para dar su opinión sobre los cargos propuestos, la gente debería ir en línea a trafford.citizenspace.com/place/trafford-council-allotment-rental-fee-consultation.