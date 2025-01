El aumento de los rendimientos del Tesoro refleja expectativas de más deuda a largo plazo

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo han subido a máximos de varios meses, superando a un aumento en los rendimientos a corto plazo, y parte de la disparidad refleja la anticipación de que la administración entrante de Trump deberá cambiar el enfoque actual que se basa más en deuda a corto plazo, dicen los traders.

La Secretaria del Tesoro de Biden, Janet Yellen, ha aumentado las ventas de bonos del Tesoro, deuda que vence en un año o menos, lo que ha visto una fuerte demanda por parte de los inversores del mercado monetario.

Pero esto ha llevado a que la parte de los bonos supere los niveles recomendados para la deuda total pendiente, un proceso que probablemente necesitará ser abordado por Scott Bessent, nominado por el presidente electo Donald Trump para jefe del Tesoro.

“El mercado está incorporando más prima a largo plazo en el extremo largo para tener en cuenta la situación fiscal, el déficit y potencialmente una emisión mucho mayor en el extremo largo de la curva a medida que deshacen la política de Yellen”, dijo Dan Mulholland, jefe de trading y ventas de tasas en Crews & Associates.

Los rendimientos a diez años estuvieron por debajo de los de los bonos a dos años hasta alrededor de septiembre y han estado subiendo a un ritmo más rápido desde junio. Los rendimientos a diez años alcanzaron el 4,73% el miércoles, el más alto desde abril, mientras que los rendimientos a dos años se han mantenido relativamente estables en el 4,27%.

Los traders dicen que el abundante suministro de deuda a corto plazo fue un factor que mantuvo la curva de rendimiento del Tesoro de EE. UU. invertida durante más tiempo de lo habitual, desde alrededor de julio de 2022 hasta septiembre, lo que ahora se está invirtiendo.

“Esto mantuvo la curva de rendimiento invertida, y ahora creo que hay un sentimiento de que ese no es el camino a seguir,” dijo Tom di Galoma, jefe de trading de renta fija en Curvature Securities.

Se espera que un aumento en la deuda a largo plazo no sea el único factor que está empujando los rendimientos al alza. Se espera que las políticas de Trump impulsen el crecimiento y potencialmente la inflación, lo que conducirá a tasas de interés más altas.

El Tesoro a menudo utiliza las ventas de deuda a corto plazo como una especie de amortiguador de choques que puede aumentar o disminuir cuando enfrenta grandes fluctuaciones en sus necesidades de endeudamiento. Pero a largo plazo, los observadores del mercado dicen que no es prudente depender demasiado de la deuda a corto plazo, ya que aumenta los riesgos de refinanciación si las condiciones del mercado cambian.

La deuda pendiente del Tesoro ha aumentado a $36 billones desde $23 billones a finales de 2019, ya que el gobierno depende más de la deuda para financiar el gasto y cubrir su déficit presupuestario, que se espera que empeore en el futuro previsible.

Los bonos del Tesoro ahora representan el 22% de la deuda, por encima del 15-20% recomendado por el Comité Asesor de Endeudamiento del Tesoro.

Alcanzaron el 25% en 2020 a medida que el gobierno aumentó el gasto relacionado con los cierres de negocios relacionados con COVID. Luego cayeron a alrededor del 15% en 2022 pero han tomado una mayor parte de la emisión total de deuda desde entonces.

Si bien no se espera que el Tesoro aumente inmediatamente sus subastas de deuda a largo plazo, los participantes del mercado han comenzado a calcular la eventualidad probable y observarán los anuncios trimestrales de refinanciamiento del gobierno de EE. UU. para obtener señales sobre cuándo es probable que comience.

“El Secretario del Tesoro de Trump no va a causar disturbios en el mercado cambiando repentinamente los tamaños de las subastas, pero podría ser que a finales de abril, principios de mayo, comencemos a ver anuncios de mayores tamaños de subasta de cupones,” dijo Will Compernolle, estratega macro en FHN Financial. Añadió que los aumentos en la deuda a largo plazo podrían comenzar en verano.

