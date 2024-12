El ataque de la IA a nuestra propiedad intelectual debe detenerse

“

El escritor es un novelista

En 1989, compramos una pequeña casa a la sombra de las murallas de la ciudad medieval de Carcasona. Fue el comienzo de mi idilio con Languedoc: la historia, los misterios arcanos ocultos en el paisaje, el cielo azul interminable, la luz sobre las montañas al atardecer. Inspiraría mi primera novela de aventuras históricas, Laberinto, que sería traducida a 38 idiomas y vendida en más de 40 países. Su éxito mundial es la razón por la que pude dejar mi trabajo diario y convertirme en escritor a tiempo completo.

Imagina entonces mi consternación al descubrir que esos 15 años de soñar, investigar, planificar, escribir, reescribir, editar, visitar bibliotecas y archivos, traducir textos occitanos, buscar documentos originales del siglo XIII y convertirme en experto en catarismo, aparentemente cuentan para nada. Laberinto es solo una de varias de mis novelas que han sido escrapeadas por el amplio modelo de lenguaje de Meta. Se ha hecho sin mi consentimiento, sin remuneración, ni siquiera una notificación. Esto es un robo.

Estoy emocionado por la inteligencia artificial y sus posibilidades. Usar la tecnología para mejorar, desarrollar, experimentar e innovar es parte del repertorio de cualquier artista. Necesitamos tiempo para crear y, potencialmente, la IA puede darnos espacio para hacer lo que amamos. Pero robar propiedad intelectual es un asalto a la creatividad y a los derechos de autor, y socavará la economía creativa líder mundial del Reino Unido. Ha llegado el momento de unirnos y actuar.

Este ha sido un mes ocupado en el parlamento respecto a la IA. El 3 de diciembre, la Sociedad de Licencias y Recaudación de Autores lanzó el informe “¿Un Nuevo Mundo Valiente?” en una reunión del Grupo Parlamentario de Escritores de Todos los Partidos. Esta encuesta de aproximadamente 13.500 autores sobre sus actitudes hacia la IA lanzó una granada en el debate unilateral sobre el raspado y rastreo ilegales de obras de autores y los conceptos erróneos que lo rodean.

El 9 de diciembre, la Baronesa Beeban Kidron convocó a creadores para discutir tres enmiendas propuestas al proyecto de ley de datos (uso y acceso) que actualmente se está debatiendo en el parlamento, las cuales harían ejecutables las leyes de derechos de autor del Reino Unido en la era de la IA generativa.

Esto ocurrió antes de la consulta del gobierno sobre cómo fomentar la confianza entre sectores, garantizando que los desarrolladores de IA brinden a los titulares de derechos una mayor claridad sobre cómo se está utilizando su material. Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, cuando se reveló el marco de la consulta, quedó claro que era un intento de debilitar gravemente las leyes de derechos de autor del Reino Unido en nombre del “progreso”, sugiriendo que los creadores y titulares de derechos deberían “optar por no participar” en que se use su trabajo para el entrenamiento de IA.

Cuando la Cámara de los Lores debatió las enmiendas Kidron esta semana, los pares estaban unidos en su desprecio por los planes del gobierno, con Kidron observando: “El gobierno ha traicionado a las industrias creativas”.

Las compañías de IA presentan a los creadores como opositores al cambio. No lo somos. Todos los artistas que conozco ya están interactuando de una forma u otra con la IA. Pero se debe hacer una distinción entre la IA que puede usarse de manera brillante, por ejemplo, en el diagnóstico médico, y los cimientos de los modelos de IA, donde las compañías esencialmente están robando el trabajo de los creativos para su propio beneficio. No debemos olvidar que las compañías de IA dependen de los creadores para construir sus modelos. Sin leyes de derechos de autor sólidas que garanticen que los creadores puedan ganarse la vida, las compañías de IA carecerán del material de alta calidad que es esencial para su crecimiento futuro.

El Reino Unido tiene una de las industrias creativas más prósperas, innovadoras y rentables del mundo, que vale unos £108 mil millones al año. La industria editorial sola aporta £11 mil millones cada año y tiene el potencial de crecer otros £5.6 mil millones en la próxima década. Apoya 84.000 empleos y lidera el mundo en exportaciones editoriales, con un crecimiento del 20 % previsto para 2033. En la industria cinematográfica, el 70 % de las 20 películas con mayores ingresos en 2023 se basaron en libros.

Una de las razones de este éxito global es porque tenemos leyes de derechos de autor sólidas y justas. El Reino Unido fue pionero en esto. La Ley de Ana, promulgada en 1710, tenía como objetivo fomentar el aprendizaje y apoyar el comercio de libros, crear un marco donde los escritores que originaron una obra retuvieran todos los derechos, y hacer que fuera ilegal para los editores reproducir el trabajo sin permiso o pago.

Es este sistema robusto y justo el que el gobierno socavará si persigue un modelo de “optar por no participar” en lugar de un modelo de “optar por participar”. ¿Por qué deberíamos los escritores cargar con la responsabilidad de evitar que las compañías de IA roben nuestro trabajo? Si un productor quiere hacer una película de ello, o un programa de radio, o una obra de teatro, se acercan a nosotros y hacemos un trato. Aunque la tecnología sea nueva y esté en desarrollo, el principio es el mismo. La IA no es diferente. No es solo una cuestión de equidad o de actuar ilegalmente, sino de crecimiento económico. Si los creativos tienen que pasar tiempo tratando de localizar a las compañías de IA para evitar que se raspe nuestro trabajo, tendremos menos tiempo para trabajar. Esto, a su vez, disminuirá nuestras industrias creativas líderes mundiales y dañará el crecimiento.

Apoyo totalmente al gobierno en su determinación de aprovechar el futuro y ser un líder mundial en innovación en IA. Hace más de 60 años, en la conferencia del Partido Laborista en 1963, Harold Wilson habló sobre la “calor blanco de la revolución tecnológica” y una “universidad del aire”. Este gobierno laborista sigue los pasos de esa mentalidad progresista. Pero debilitar los derechos de autor no es la forma de hacerlo. Poner la carga en los autores y otros creadores para optar por no participar no es la forma de hacerlo. Sin trabajo original, no hay nada.

