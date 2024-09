El asesinato de un niño en China provoca temores en Japón

La seguridad ha sido reforzada en las escuelas japonesas y edificios oficiales en China como consecuencia del asesinato de un niño japonés en Shenzhen, lo que ha generado preocupación entre los expatriados japoneses que viven en China. Empresas como Toshiba y Toyota han emitido advertencias a sus empleados para que tomen precauciones, mientras que Panasonic está ofreciendo vuelos gratuitos a casa. Las autoridades japonesas han condenado el asesinato y han instado al gobierno chino a garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Este trágico incidente ha sido el tercero de alto perfil dirigido a extranjeros en China en los últimos meses. Panasonic ha declarado que priorizará la seguridad y la salud de sus empleados en China continental tras este último ataque. Además, están permitiendo que los empleados y sus familias regresen temporalmente a Japón a cargo de la empresa, y están ofreciendo un servicio de asesoramiento. Por su parte, Toshiba ha instado a sus trabajadores a ser cautelosos con su seguridad. Toyota, el mayor fabricante de automóviles del mundo, ha afirmado que está apoyando a los expatriados japoneses proporcionándoles la información que necesiten sobre la situación actual. El embajador de Japón en Pekín ha urgido al gobierno chino a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Mientras tanto, el primer ministro japonés Fumio Kishida ha calificado el ataque como “extremadamente despreciable” y ha indicado que Tokio ha “instado firmemente” a Pekín a dar una explicación “lo antes posible”. Algunas escuelas japonesas en China han contactado a los padres para mantenerlos alerta tras el apuñalamiento. Por otro lado, la comunidad japonesa expatriada en China ha expresado su preocupación por la seguridad de sus hijos. Un hombre de 53 años que vive en Shenzhen desde hace casi una década ha mencionado que enviará a su hija de vuelta al extranjero a la universidad antes de lo previsto debido a la situación. “Siempre consideramos a Shenzhen como un lugar seguro para vivir, ya que es relativamente acogedor con los extranjeros, pero ahora todos somos más cautos con nuestra seguridad”, comentó. “Muchas personas japonesas están profundamente preocupadas, y numerosos familiares y amigos han contactado para asegurarse de mi seguridad.” Las comunidades japonesas en China están de luto por el asesinato en Shenzhen. Funcionarios chinos en Shenzhen han expresado su profunda tristeza por el incidente y han comenzado a instalar cámaras de seguridad cerca de la escuela desde el jueves por la mañana. “Continuaremos tomando medidas efectivas para proteger la vida, la propiedad, la seguridad y los derechos legales de todos en Shenzhen, incluyendo a los extranjeros”, afirmaron en el Shenzhen Special Zone Daily el viernes. Un editorial en un periódico afiliado al Estado criticó al presunto asesino, señalando que “este comportamiento violento no representa la calidad de las personas chinas comunes”. Por otro lado, los locales comenzaron a colocar flores en la entrada de la escuela japonesa en Shenzhen como muestra de respeto. “Es realmente triste. No debería ser así”, comentó un residente de Shenzhen a un medio de comunicación de Singapur. Otro, un maestro jubilado, expresó: “Este niño, sin importar de qué país sea, es la esperanza de una familia y de una nación”. Mientras tanto, más detalles han surgido sobre el incidente en Shenzhen, donde un niño fue apuñalado. El incidente ocurrió alrededor de las 08:00 hora local del miércoles frente a la escuela del niño. El niño, identificado por la policía china como Shen, fue apuñalado en el abdomen y falleció a causa de sus heridas en la madrugada del jueves. El agresor, un hombre de 44 años apellidado Zhong, fue arrestado en el lugar. Según medios controlados por el Estado en Shenzhen, tenía antecedentes penales por “dañar la infraestructura pública” en 2015 y “alterar el orden público” en 2019. Un testigo presencial afirmó que el sospechoso no intentó ocultar su rostro al perpetrar el ataque. “No huyó, simplemente se quedó allí y fue detenido por la policía local que custodiaba la escuela”, comentó el testigo a la emisora pública japonesa NHK. Las autoridades chinas no han revelado el motivo exacto, pero han calificado la puñalada como un “incidente aislado”, al igual que otros dos incidentes anteriores este año. En junio, un hombre atacó a una madre japonesa y a su hijo en la ciudad oriental de Suzhou. El ataque también tuvo lugar cerca de una escuela japonesa y resultó en la muerte de un ciudadano chino que intentó proteger a la madre y al hijo. Esto llevó al gobierno japonés a solicitar alrededor de $2.5 millones (£1.9 millones) para contratar guardias de seguridad para los autobuses escolares en China. A principios de junio, cuatro maestros estadounidenses fueron apuñalados en la ciudad septentrional de Jilin. Ahora la atención está puesta en las autoridades chinas y en cómo asegurar a las comunidades japonesas que están seguras en China, evitando que esto se convierta en una crisis diplomática. Las relaciones entre ambos países han sido durante mucho tiempo tensas, y aunque las relaciones diplomáticas pueden estar tensas, la cooperación económica siempre ha tenido una existencia constante, según diplomáticos japoneses consultados por la BBC. El hecho de que el ataque haya tenido lugar en el bullicioso hub tecnológico de Shenzhen puede generar nerviosismo en ambas partes. Las advertencias de las principales empresas japonesas en China a sus empleados pueden plantear dudas sobre su presencia allí y lo que eso podría significar para las relaciones económicas entre Tokio y Pekín. reportando adicionalmente Chika Nakayama desde Tokio y Kelly Ng desde Singapur.