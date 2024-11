¿El asesinato de JFK ayudó a The Beatles a triunfar en los EE. UU.?

Las preocupaciones del Capitol eran comprensibles. Los sencillos Please Please Me, From Me To You y She Loves You habían sido lanzados en EE. UU. en 1963 y habían tenido un éxito limitado, por lo que estaban reacios a sacar I Want To Hold Your Hand. El manager de la banda, Brian Epstein, y la empresa matriz del Capitol EMI lograron cambiar la opinión del sello y el día de San Esteban de 1963, aproximadamente un mes después del asesinato de Kennedy, el sencillo llegó a las tiendas de América. Su impacto fue enorme y para la primera semana de febrero, estaba en lo más alto de las listas de EE. UU., posición que mantendría durante siete semanas. El éxito significó que más de 3,000 fans y un gran grupo de prensa estuvieran en el aeropuerto cuando la banda aterrizó. Para Spencer Leigh, fue lo que ocurrió después, no lo que había sucedido antes, lo que llevó a su éxito global. “En mi opinión, las personas que gritaban por The Beatles en el aeropuerto eran jóvenes y no sabían mucho de política”, dijo. “Para mí, el punto de inflexión fue el Show de Ed Sullivan”.