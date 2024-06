El ascenso increíble de Jess Folley a la fama en Burlesque the Musical.

“Sé que es una locura, realmente no debería funcionar así,” se rió.

Jess Folley en Burlesque the Musical (Imagen: Johan Persson)

El musical está basado en la exitosa película que protagonizaron Christina Aguilera y Cher. Es la historia de Ali, una joven que se dirige a Nueva York en busca de su madre y descubre la escena del club clandestino que le permite descubrir dónde realmente pertenece.

Jess interpreta a Ali – el papel de Christina Aguilera en la película.

“Intento mantenerme alejada de la escala del espectáculo y de las expectativas del espectáculo,” dijo. “Voy a presentarme, hacer mi trabajo, comer, dormir y hacerlo de nuevo mañana. He tenido esa mentalidad desde el principio porque realmente es difícil cuando empiezas a analizar lo grande que es la escala y cuáles son las expectativas de las personas, y lo grande que es la marca.

“No siempre parece útil pensar en todas esas cosas, eso podría ser demasiada presión.

“Para mí, ¡es simplemente emocionante!

Jess actúa junto a la leyenda de Broadway Jackie Burns, quien interpreta a Tess, la propietaria del club nocturno que acoge a la joven Ali.

Jackie tiene el récord como Elphaba más tiempo en Broadway en Wicked y también ha protagonizado en Hair, Rock of Ages y If/Then.

El elenco también incluye a la estrella de Broadway y West End Todrick Hall.

“Desde el primer día de ensayos supe que estaba trabajando con grandes,” dijo Jess. “Es un honor tan grande actuar con ellos. Solo he intentado absorber todo. He tenido numerosas conversaciones con Jackie y ella me ha ayudado mucho.”

Dado que Burlesque the Musical es su primer papel como actriz, Jess sigue siendo notablemente centrada.

“Soy muy de esas personas que entran en las experiencias y las toman como vienen,” dijo.

Ese enfoque ciertamente ha ayudado dada su entrada poco convencional al teatro de gran escala.

“Honestamente, siento que acabo de entrar de la calle,” se rió.

Jess Folley en Burlesque the Musical (Imagen: Johan Persson)

Jess se involucró con la producción hace unos años.

“Tenía 19 años en ese momento y siempre había sido muy apasionada por el teatro y la escritura; era una niña del teatro y amaba contar historias a través de la música. Así que estaba hablando con la compañía de producción básicamente siendo una joven de 19 años insistente. Dije que realmente quería empezar a escribir para el teatro, ¿había algo en lo que pudieran ayudarme?

“Mencionaron que estaban haciendo Burlesque y obviamente soy una gran fan de la película y de Christina y Cher, así que mis oídos se pusieron alerta. En ese momento les faltaba una canción específica que es la canción de apertura que Ali canta en el espectáculo

“Realmente no esperaba que sucediera nada, pero escribí esta pequeña canción y pareció que realmente les gustó y todo se desarrolló a partir de esa canción.”

Invitaron a Jess a interpretar el papel de Ali en un taller para la producción y se involucró en escribir más canciones para el espectáculo. Antes de darse cuenta, había sido seleccionada para la producción y estaba en ensayos para el estreno mundial.

“Sé que realmente no debería pasar así, pero pasó,” dijo. “Sabía que sentía una profunda conexión con el personaje de Ali. Me basé en mis propias experiencias, especialmente al escribir la canción que se convirtió en Getting it All From you, su primera canción.

“Se trata de ser apasionado por algo – en mi caso, y en el de Ali, la música, pero no saber qué hacer con esa pasión y energía. Hay mucho de mí integrado en las raíces del personaje lo que hizo que encajara aún mejor conmigo, así que cuando se trataba de interpretarla, solo se sentía correcto.”

Lo que Jess estaba decidida a no hacer era intentar alguna especie de imitación de Christina Aguilera.

“Tanto como quería inspirarme en ella – en la película es genial – pero al mismo tiempo nunca iba a hacerlo exactamente como Christina,” dijo. “Sabía que quería hacer mi propia versión de Ali.

Jess Folley (Imagen: Elliott Morgan)

“Sentí que era importante hacerla muy humana. En este espectáculo hay mucho de ese gran espectáculo, por lo que poder humanizar a Ali en los momentos en los que la ves simplemente siendo una chica es realmente importante.

“Tiene mi edad, solo 21 años, y es una chica un poco perdida. También es valiente como el infierno. Tiene un poco de fuego dentro de ella pero realmente no sabe qué hacer con él y eso es lo interesante; es algo con lo que me identifico tanto.

“Pero creo que el público quiere a un ser humano en lugar de solo a un personaje y espero que mi versión de Ali sea eso.”

Ciertamente, si las reacciones al espectáculo que ha agotado todas las funciones en Manchester hasta ahora son un indicador, Ali lo ha clavado.

“La primera noche nunca había visto o experimentado algo así,” dijo. “Fue como un concierto, fue simplemente salvaje.”

Burlesque termina en Manchester el sábado pero luego regresará al Opera House para una temporada de un mes antes de una posible carrera en el West End.

“El espectáculo sigue evolucionando y ser parte de ese proceso creativo ha sido increíble,” dijo Jess. “Va a ser agradable tomarse un descanso y pensar en todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, ha sido un torbellino completo. Pero me encanta y estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad.”

Burlesque the Musical está en el Manchester Opera House hasta el sábado y luego del 3 de octubre al 2 de noviembre. Detalles en www.atgtickets.com