El arriesgado reportaje de Evan Gershkovich de Bloomberg rompiendo el embargo.

Bloomberg rompió la noticia de que el reportero del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, estaba libre cuando todavía estaba en el espacio aéreo ruso, generando temores de que terminara encarcelado allí nuevamente.

¿Cómo logró Bloomberg adelantarse al Wall Street Journal y al resto del cuerpo de prensa en una de las historias más seguidas en el mundo: la liberación del reportero del Journal, Evan Gershkovich, y el ex marine de EE. UU. Paul Whelan de Rusia?

A las 7:41 a.m. del 1 de agosto, Bloomberg publicó su primicia sobre el intercambio de prisioneros. Diez minutos después, un editor de Bloomberg publicó con orgullo en X: “Es uno de los mayores honores de mi carrera haber ayudado a romper esta noticia. Amo mi trabajo y a mis colegas”. Luego, a las 8:59, el artículo se actualizó para leer: “Una versión anterior de esta historia fue corregida para reflejar que los estadounidenses aún no han sido liberados”. El propio Journal no lo reportó hasta justo después de las 11 cuando su reportero y otros estadounidenses, cuya libertad fue negociada por el Gobierno de EE. UU. como parte de un intercambio extremadamente complicado de 24 personas en varios países, desembarcaron en Turquía.

Según múltiples fuentes en el Journal y otros importantes medios de comunicación, la primicia de Bloomberg dejó a periodistas y funcionarios gubernamentales furiosos. Con un intercambio de prisioneros, no se sabe si sucederá hasta que suceda. (Como lo expresó un reportero del Journal: “Literalmente teníamos a Yaroslav Trofimov en el suelo con binoculares esperando ver a Evan salir del avión, y publicamos tan pronto como eso sucedió”). Lo que significa que la historia de Bloomberg proclamando que Gershkovich estaba libre era inexacta, dado que el avión ruso aún estaba en el aire en el momento de la publicación. Ese avión podría haber dado la vuelta y regresado a Moscú, por lo que el Journal y otras publicaciones habían acordado esperar.

“Consternado” es como reaccionó un reportero, cuyo medio había aceptado un embargo, retrasando la publicación de lo que sabían, ante la decisión de Bloomberg. “La gente está muy, muy decepcionada con Bloomberg. Y no solo por romper el embargo, sino por celebrarlo”. (El post de X del editor de Bloomberg se eliminó más tarde). Otro reportero agregó: “Todos queremos romper noticias. También debemos considerar los riesgos de romper esas historias. Espero que los editores y reporteros hayan pensado mucho en los riesgos de revelar los detalles de un traslado de rehenes antes de que los rehenes estuvieran de vuelta en custodia de EE. UU.”.

Durante días, varios medios de comunicación habían estado al tanto, a través de sus propias investigaciones e información filtrada en otros lugares, de que estaba en marcha un intercambio de prisioneros que involucraba a periodistas y disidentes estadounidenses. Pero se les pidió a las organizaciones de noticias por la Casa Blanca que retuvieran sus historias hasta que Gershkovich y otros estuvieran bajo custodia estadounidense. Hasta entonces, los prisioneros seguirían en cautiverio ruso, y los funcionarios temían que cualquier atención prestada al frágil acuerdo pudiera comprometerlo, no solo para EE. UU., sino también para los múltiples otros países cuyos prisioneros fueron liberados como parte del intercambio. Los medios de comunicación encontraron esto convincente y estuvieron de acuerdo. A cambio de su acuerdo con el embargo, los periodistas fueron informados con anticipación y se les proporcionó información útil para sus informes.

Incluido Bloomberg. En varios correos electrónicos con un funcionario de la Casa Blanca en las últimas 48 horas, uno de los reporteros de Bloomberg que firmaría la primicia eventual dejó en claro que estaban de acuerdo en retener sus historias y sabían que otros medios que tenían información similar también estaban esperando. Para el miércoles por la noche, estaba claro que algún tipo de intercambio de prisioneros se llevaría a cabo tan pronto como al día siguiente y que la Casa Blanca se estaba preparando, invitando a unos 30 reporteros a una sesión informativa en antecedentes a las 8 a.m. del jueves.

Los reporteros recibieron más información durante esa sesión informativa, con la comprensión, una vez más, de no reportar los detalles hasta que los presos estuvieran bajo custodia estadounidense. Pero para ese momento, Bloomberg ya había publicado su primicia.

Un portavoz de Bloomberg News se negó a hacer comentarios. La Casa Blanca también se negó a hacer comentarios.